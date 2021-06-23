德语媒体：东南亚是中美必争之地

（德国之声中文网）冷战结束二十年之后，世界似乎又被划分成了两个阵营。战略意义极其重要的东南亚地区，中美之间的竞争尤为激烈。《新苏黎世报》发表评论称，美国如果不想将东南亚拱手让给北京，就必须赢得该地区的信任。这篇题为《只有赢得信赖，西方才能在东南亚战胜中国》的评论写道：

“中美扩展影响力的竞争，在东南亚表现得尤为明显。之所以应当关注东南亚，主要基于两点：第一，东南亚各国已经通过不同方式，学会了如何在两大阵营的夹缝间生存。第二，美国和西方国家已经积累了足够的教训，知道了应当怎样做，才不至于帮助北京扩大在东南亚的影响力。

有一点尤为值得一提，那就是华盛顿及其盟友必须长期坚持对东南亚的关注，从而给东南亚国家可以随时获取西方支持的信心。尤其是当北京施加压力时，这一点尤为重要。但是，西方国家也面临着两难选择：东南亚很多国家的民主制度并不健全，西方不得不和一些专制政权寻求某种形式的妥协，即在自身原则和现实政治之间取得均衡。

历史上， 东南亚地区一直被各方势力所垂涎，这包括中国的各个朝廷，以及18和19世纪的殖民列强。第二次世界大战期间，这里发生过血腥的战斗。数十年后，共产主义和西方民主阵营之间，在这里的冲突仍接连不断，越战就是其中一个例证。

现如今，这里的国家原则上并不愿意选边站。因为如果能在两者之间取得均衡，中美之争甚至能让他们从中获利。如果美国和西方国家能够拿出自己的基建倡议，并为此提供资金，以回应中国的‘一带一路’，东南亚国家显然乐观其成，当地急需外来投资。”

东南亚各国的情况各不相同，各国同华盛顿和北京的关系也同样错综复杂。西方究竟应该如何看待通过政变夺权的缅甸军政府或者无视人权的菲律宾总统杜特尔特呢？ 评论写道：

“西方国家应坚持原则，对践踏人权的行为予以强烈谴责，减少或中断联络，并采取制裁措施吗？ 这样会不会将这些非民主国家进一步推向北京呢？ 毕竟北京不会在乎对方是否实行民主。

对于不同个案，答案也不尽相同。但有一点是无容置疑的，那就是对于那些非民主国家，西方也一定要保持某种程度的联络。真正的民主派对此可能会不屑一顾，但长期来看，两害相权取其轻才是上策。民主国家一旦自断同上述国家的联系纽带，就等于失去了一切施加影响的可能性。而在中国的支持下，上述国家的非民主状态将会持续更久。”

为了声援匈牙利的性少数群体，慕尼黑的彩虹旗事件弄得沸沸扬扬。《图片报》评论质疑到，欧洲杯赛场内充满了中国公司的广告，为何却听不到捍卫中国人基本人权的声音。这篇评论写道：

“这些中国公司的资金也被中国政府用来关押香港的自由斗士黄之锋、关闭硕果仅存的民主派报章《苹果日报》以及虐待、剥削和以其他非人道手段对付那些被送进再教育营的维吾尔穆斯林。

既然今天以及今后几天赛事期间，要升起彩虹旗，打出彩虹灯光，那么，就同样有必要为那些遭受中国政府迫害的人们发出声援和团结的信号。

足球是一项热爱自由的运动。有鉴于此，偏偏让仇视自由的北京政权借助我们的欧洲杯而获益获利，这是绝对不可接受的。”

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