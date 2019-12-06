德语媒体：世界银行资助新疆拘禁？

（德国之声中文网）香港警方聘请五名外籍专家，本来是想借此恢复警方的信誉。然而，事与愿违，这五名专家周三宣布，他们已经中止相关的工作。《法兰克福汇报》报道指出，五名外国专家提出的理由是，在一个崇尚自由和法治的社会里，警察监督机构必须要具备独立性和调查权。而他们在香港的工作无法满足上述条件，因此他们只好放弃。这篇题为《不受监督的香港警察》的文章写道：

"监督警察委员会表示，外国专家的做法并非辞职，而是正常的终止工作。而泛民派阵营则表示，外国专家的做法无异于向监警会投出了'不信任票'。监警会原定于明年一月发表警察作为调查报告。立法会议员陈淑庄（Tanya Chan)对特首林郑月娥隔空喊话：'请您把握这个难得的机会，游说北京支持成立独立调查委员会。"

抗议活动多次引发警民暴力冲突后，示威者呼吁成立法官调查委员会对警察行为展开独立调查。多次民调也显示，香港多数民众都希望展开独立调查。但港府和亲北京势力则对此建议不以为然，理由是，一旦对警力展开独立调查，将会对警察的士气造成打击。"

有报道称，一段时间来，香港请病假的警员人数激增，这一方面同工作强度大有关，另一方面也不排除有人不满上方命令而消极怠工的可能性。文章写道：

"今年十一月，这些外籍专家就曾指出，监警会需要拥有传讯证人和调阅文件的权限。外国专家小组组长、前英国高级警官丹尼斯·奥·康诺尔（Dennis O'Connor）在接受采访时曾暗示，很多警员拒绝同监警会合作。他同时还警告说，不对引起争议的事件展开调查，不将真相公诸与众，各种传言就会继续毒害香港的社会氛围。"

对于世界银行向中国发放发展援助贷款，美国一直持批评态度。而近来被披露的信息显示，美国的反对并非没有道理。世界银行文件显示中国政府曾尝试用世银贷款在新疆修建拘禁营以及配套的监控设施。《法兰克福汇报》发自华盛顿的报道写道：

"网络服务商Axios援引世界银行2017年文件报道称，中方曾申请世界银行贷款，用于发展人脸识别技术、购买夜视镜以及其他监控设备。申请书明确写道，这些设备将被用于新疆的学校。Axios网站指出，2015年世界银行曾向中国提供五千万美元的五年期贷款，用于建设五所所谓的培训学校及其配套机构。

截至2017年，北京完成了新疆全方位监控机制的建设，并将大批以维吾尔为主的穆斯林少数民族关进拘禁营。中国政府将设施称为培训中心。中方申请书上的措辞显然没有引起世界银行的注意。今年八月，美国议员开始着手调查相关贷款的去向及其同监控机制建设的关联。今年十一月，世界银行宣布，他们对相关贷款项目进行核查后，无法证实上述指控。他们也没有批准过涉及监控系统建设的贷款。但世界银行却同时缩减了贷款规模，五所培训学校仍可继续获得款项，但合作机构的贷款则已被停止发放。

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