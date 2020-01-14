德语媒体：世界可能进入新冷战

（德国之声中文网）《世界报》刊登了德国经济学家托马斯·迈尔（Thomas Mayer)的专栏文章，题为"特朗普的贸易纠纷只是前奏"。文章写道：长期以来，美国一直试图将崛起的中国纳入它在20世纪建立的自由世界体制中。但在过去10年里，习近平和特朗普各自登上自己国家的权力登峰却给这一努力画上了句号。"

迈尔写道，老世界秩序中的多极化正在被新世界秩序的两级化所代替，并带来经济和地缘政治后果。

文章说，"虽然争斗双方初步达成一致，就关税、减少中国贸易顺差、保护知识产权、进入中国金融市场以及汇率政策签署协议，但协议是否如承诺那样得到实施仍然令人怀疑。"

作者还认为，科技领域的领导权也是中美争夺的目标。他写道，"幸运的是，在核时代里，争夺世界领导权的热战不太可能发生，但却可能出现新的冷战。和与苏联的冷战一样，国际社会可能分裂成为两个重量级国家各自的势力区。"

美国财政部周一宣布，不再将中国列为汇率操纵国，但仍将包括中国在内的10个国列在观察名单中。《南德意志报》在线版文章写道："美国先前对中国操纵汇率的公开指责首先具有象征意义。取消这一指控也不会一下有什么具体后果，但可以让人看到北京和华盛顿的关系在解冻。本周三，美中两国在贸易战开打近两年后将签署第一个内容有限的贸易协议。特朗普和北京的高级代表将参加白宫举行的签字仪式。据悉，随着协议的签署，两国也将承诺放弃通过有针对性的货币贬值来获得竞争优势。"

文章指出，尽管有和美国的贸易纠纷，中国的外贸去年12月仍然出现增长。文章说："周二的官方数据显示，12月以人民币计价的出口同比增长9%，进口增长17.7%。据路透社基于海关数据的计算，中国在12月的贸易顺差为3,300亿元人民币。从2019年全年来看，以人民币计价的出口增长5%，进口增长1.6%，外贸盈余高达2.92万亿元。"

《商报》关注了中国、美国以及以色列向数字化迈进的步伐。谈到中国时，文章写道：

"在中国，一切都围绕着手机软件微信。人们用这一即时通讯服务进行交流，在饭店里付款。如果愿给饭店门口的行乞者捐点钱，那么人们会用手机扫他的二维码，寄过去几块人民币。没有哪个国家的数字化程度能和中国媲美。在很短时间里，像阿里巴巴、腾讯这样的中国企业就成长为科技巨头。"

文章认为，这些中国企业做大的原因大部分要归因于中国网络市场将诸如谷歌、脸书、推特等竞争者都排除在外。不过，依赖数据服务也带来了问题。"中国人在日常生活中留下了大量的数据信息，这些可以被中国政府用来监控公民。中国企业不太重视数据保护。随着全球对数据保护的敏感度增加，中国也开始有了一点变化。这对严格遵守数据保护规则的欧洲供应商是一个机会。"