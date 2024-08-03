德语媒体：世界反兴奋剂组织自毁长城

有着巨大服药嫌疑的中国游泳运动员依然获准参加奥运会，甚至还拿了奖牌、破了纪录。德语报刊连续对此予以抨击。《南德意志报》认为世界反兴奋剂组织的信任根基已经彻底毁坏。《明镜周刊》则指出，中国游泳队只是冰山一角，整个国际奥委会都已烂透。

（德国之声中文网）汉堡出版的《明镜周刊》以“奥运灾难 ”为题，就兴奋剂阴云刊发评论指出，在谈论运动员服用禁药的嫌疑时，不应仅仅将目光聚焦在中国队身上。

“这个问题远远不止存在于世界反兴奋剂组织(WADA)里，而是涉及国际奥委会的整个高层。在世界反兴奋剂组织的领导机构中，有不少奥委会的高级官员。这个问题也涉及到世界游泳运动诚信机构。就在今年，该机构主席穆萨拉姆(Husain Al-Musallam)尽管遭到多个国家的刑事调查，机构本身却没有就此采取任何行动。”

“这就是一场灾难，而且是奖牌的背面。金光闪闪的正面也已经无法再和背面隔开。对于观看巴黎奥运游泳赛事的观众而言，这一切似乎并不能引发什么兴趣。现场观众几乎没有发出什么嘘声，这和以往赛事中嘘声满天飞形成鲜明对比：2016年里约热内卢奥运会上，大家都紧盯俄罗斯选手；在世锦赛上，澳大利亚则是焦点。至于中国选手，当时压根就没能获准比赛，因为他们被机场海关查获了禁用的生长激素。”

“要想真正彻查兴奋剂，其实并不需要什么高科技，需要的是真正的意愿。其实，奥委会前主席罗格(Jacques Rogge)曾经多次试图在奥运期间做到这一点。”

文章作者同时也注意到，中国媒体近日正在猛烈抨击外界对中国运动员服用兴奋剂嫌疑的指控。“有时，只要去奥运会新闻中心看一眼就知道了：新闻发布会上，提出批判性问题的记者，往往会被那些持有记者证、本质上却是狂热粉丝的人怒斥。后者要求停止提出又蠢又坏的问题。可是，谁要是不能再提出质疑，谁就是彻底输了。”

WADA早年也曾和俄罗斯暧昧不清 图像来源: picture-alliance/dpa/J. Woitas

慕尼黑出版的《南德意志报》以“体育本想成为社会抚慰师，但体育的现状正前所未有地恶劣 ”为题，刊发评论分析了国际奥委会以及世界反兴奋剂组织为何对中国运动员如此暧昧。

“奥林匹克其实本应有一个绝对独立运作的世界反兴奋剂组织可用，该机构绝大多数资金都是自筹，而且也是自主管理、自主任命人事。这个监督机构不会放过任何一个服用禁药的越南射击运动员或者印度举重选手。而在可能导致严重丑闻以及重大政治影响的极端情况下，反兴奋剂工作人员却有点像疫情期间的某些德国疾控专家：只要政界足够强势，虔诚的科学家就甘愿乖乖靠边站。于是，他们就甘愿相信23名中国运动员真的就是在宾馆吃饭时集体误食了被同一种心脏病药物所污染的食物。根据德广联的调查报道，甚至有当时不在宾馆的运动员也号称是集体误食了被污染食物。”

文章接着指出，国际奥委会对中国的暧昧与多年前对俄罗斯的暧昧颇有相似之处，当年俄罗斯运动员也是在巨大的兴奋剂嫌疑之下依然被允许参赛。而且，当年俄罗斯禁药丑闻曝光也不能归功于世界反兴奋剂组织：第一批爆料人被该组织转告给了俄罗斯当局。后来，这些爆料人流往美国，至今接受证人保护程序的庇护。

“显然，中国的爆料人现在不想遭遇这种命运。那名揭露了荒唐的宾馆误食说法的内部人士，并不愿意和世界反兴奋剂组织会谈。当一名证人有着充分的理由回避一个原本专为举报者所设立的机构，那么后者的所有信任根基都已经被摧毁。”

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