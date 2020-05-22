德语媒体：“世界不能把责任推卸给中国”

(德国之声中文网)《南德意志报》 周末刊登了题为"世界不能把责任推卸给中国"的文章 。 文章在引言中写道：中国人经历了噩梦般的几个月。虽然这无法为共产党的行为开脱。但是谁如果把政府和人民混为一谈，也就辜负了那些反对共产党的人。

作者在文章中指出："别的国家不能把所有的责任都推卸给中国。毫无疑问的是，中国人度过了噩梦般的几个月。失去了亲人和朋友，数百万人失业。如今刚刚开幕的中国两会，只有在这些人遵守纪律的把自己关在家中数月、很多人无法享受任何社会福利、医护人员用尽最后一丝力气与病毒做斗争的情况下才成为了可能。"

作者认为："如今回顾中国当局最开始的时候是如何隐瞒病情，开展政治问责， 质疑世界卫生组织和中国的关系都是非常有必要的。但同样重要的是，这种问责不能让人感觉其它国家想把所有的责任都推给中国。"

"然而在许多中国人眼中，这些正在发生。美国特朗普总统不断地点燃反华气氛，口口声声地说着中国病毒，让向他提出批评性问题的亚洲记者去直接问中国。 德国的亚裔人士受到攻击，在互联网上能看到越来越多的公开反对亚裔人士的仇恨言论。"

作者强调："最能够从这种反华情绪中受益的是中国共产党。为了躲避针对它的批评。中国共产党把自己包装成无法和国家分割的政党。谁要是现在把中国政府和中国人民混为一谈，那就是在支持共产党的这种说法。海外华人因为自己的种族所受到的歧视待遇越多，对于中国共产党来说，用民族主义来合法化自己的统治权就更加容易。"

随后《南德意志报》 的评论作者在文章中提及了一群刚刚开始不顾危险披露病情和病毒基因测序结果的中国医生，以及哪些在武汉疫情刚刚爆发时就进入武汉、勇敢地进行独立报道的记者们。作者写道："这些医生、学者和记者也是中国的一部分。谁觉得可以用反华情绪，以及像'武汉病毒'这样的词来逼迫中国政府承担责任，不仅会失去许多中国民众的信任，也完全不知道中国人是经历了怎样地狱般的生活。如今召开的两会，也无法让这一幕幕消失的干干净净。"

"中国过生日，送自己香港"

关注中国政府在刚刚召开的两会上推出针对香港的《国安法》以及透露该法进一步细节的新闻，德国《图片报》撰文称："中国过生日，送自己香港" 。

"这个一党专政的国家，不顾国际社会的重重反对以及香港寻求民主的运动，仍然想把这个城市归为己有"。

作者指出："李克强在今年两会的开幕式发言上没有提及这个法律。而在今年中国两会5月28日结束的时候，'全国人民代表大会'才会表决推出这部法律。"

《图片报》的作者认为："这是中国共产党提前送自己的生日礼物"。并指出2021是中国共产党建党100周年的年份。

在盘点了《国安法》草案内容后，写道 ："分裂、外国势力和恐怖主义以及所有目标是颠覆中央政府的行为，都是香港的《国安法》所严厉禁止的。中国多次指责美国和英国的策划煽动了造成香港的动荡。"作者称："这种指责不过是打压香港民主运动的借口"。

文章在最后写道："现在非常清楚的是：中国想限制香港人的自由 。用令人匪夷所思并且无稽的指责让香港的反政府人士收声。非常明确的是：这个共产政府想让香港不复存在!"。

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