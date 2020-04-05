德语媒体：世卫组织缘何对北京热情，对台北冷淡

(德国之声中文网)《新苏黎世报》本周一（4月6日）发布的一篇评论分析了中国和世卫组织的关系，文章指出，中国当局在新冠病毒爆发的初期试图掩盖疫情，这虽然众所周知，但世卫组织WHO迄今都没有对此发出批评的声音。该组织也因此被质疑亲北京，有讽刺漫画在互联网上传播，WHO的缩写被戏称为"武汉卫生组织"。作者采访了全球卫生中心的吉恩·卢卡·伯奇(Gian Luca Burci)，这位曾长期为世卫组织工作的专家分析指出，与其他联合国组织，例如联合国人权事务专员署相比，世卫组织通常在批评成员国上面持有保守态度。他说世卫组织如此赞扬中国的防疫措施令人惊讶："但是，世界卫生组织要依靠中国的合作来获取一些重要信息，例如该病毒的基因组序列。"

文章写道："世卫组织在一月底将疫情定义为突发公共卫生紧急事件时，这违悖了北京的意愿。此后日内瓦赞扬中国的防疫措施，以避免双方合作受到影响。世卫组织不能强迫任何国家提供信息。因此用魅力攻势的方式争取和北京的合作。"

作者Patrick Zoll写道，世界卫生组织因为中国是大金主而有所束缚的假设，无法用当前的数据进行考证："该组织的主要资金来源是成员国的自愿捐款，这一部分占2018/19财年总收入的35％。美国以30％以上的比例遥遥领先，超过了英国，德国和日本。北京的比例仅占0.44％。不过财务问题依旧扮演者重要角色。特朗普领导下的美国政府，作为国际组织主要捐助国的地位和时间比以往任何时候都更加不确定。" 文章接着指出，从整个联合国系统来看，人们就可以发现中国多年来如何扩大地位："一方面，北京填补了华盛顿对国际组织兴趣缺缺所造成的真空。另外，中国采取了有针对性的人事政策，试图将中国代表送入到联合国组织的高层。这一计划颇有成效：15个联合国技术组织中有4个由中国人管理。"

不过北京在联合国也并非能事事都一帆风顺，比如人权问题，再比如台湾问题。疫情危机之下，北京对台湾仍持强硬态度，并反对台湾以任何形式参加世卫组织。

题目为"世卫组织为何讨好威权中国，对民众台湾冷淡相对"（Warum die Weltgesundheitsorganisation die Diktatur China hofiert und der Demokratie Taiwan die kalte Schulter zeigt）的文章写道："蔡英文是民选总统，北京对此全然不在乎。国际社会上，没有几个民主国家给台湾提供支持，因为这些国家担心会被北京报复。"

台湾的抗疫成就被广泛肯定

作者在文章中还分析了台湾的积极防疫："台湾这次抗疫如此成功是因为17年前有了Sars疫情惨痛的前车之鉴。台湾意识到，在这种情况下只能靠自己，因此采取了适当的措施。" 文章在结尾处引述了吉恩·卢卡·伯奇的呼吁："在现今的状况之下，从台湾获取信息对整个世界来说非常重要。"

哪些公司能够撑住？

德国电信咨询公司德泰通（Detecon）中国总裁魏思文接受德国新闻杂志《焦点》（focus）时谈到自己中国春节期间返回德国时发现德国尚无防疫措施时的惊讶，他说："当时中国处于紧急状态，但德国呢？完全没有，日常没有变化，相互握手，不戴口罩。"

他补充说到，二月份好像疫情距离德国还很远，他觉得，这也和文化差异有关系："例如，如果几个月前在德国要做街访，问谁家有口罩，我会说几乎100％的人都会说没有，医务人员和高危人群除外。要是在中国，几乎100％的人都会回答家里有口罩。"

作为一家咨询公司的总裁，他认为一些德国公司将会在疫情期间倒闭："一家运转良好的公司，拥有产品，客户和足够订单，从根本上来说是健康的公司，短期内会遇到流动性问题，但从长期来看不会消失。另一些，效率低下且本来就存在问题的公司将无法生存。"



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