德语媒体：世卫组织与中国的微妙关系

（德国之声中文网）美国总统特朗普宣布将终止同世界卫生组织的合作，理由是该组织已完全被中国所控制。世卫组织则对这一指控予以驳斥，并对中国在防范新冠疫情方面的努力提出表扬。然而最新由媒体披露的信息显示，世卫组织内部对中国信息政策的不满其实已经由来已久。《明镜》周刊就此写道：

"相关的媒体报道指出，尽管中国三家实验室已经完成了对新冠病毒基因图谱的完全解码，但相关信息却拖延一周后才提交世卫组织。直到1月11日中国一名病毒学家将基因图谱发表在其个人网页上，中国政府才提交了有关信息。迄今为止，中国对这类指控一律予以否认。中国驻德大使吴恳就曾对《明镜》表示，由于中方反应迅速，'至少为世界各国防疫工作争取到了六周的时间，但很遗憾，很多国家并没有利用这段时间。'

美联社的相关报道指出，中方拖延信息的情形也出现在其他方面。比如有关病患的数据至少拖延了两周之后才被提供给总部设在日内瓦的世界卫生组织。而在这一时间段，其他国家本来是有机会减缓病毒传播的。"

报道指出，世卫组织对外高度评价中国防疫努力的同时，内部则对中国不透明的信息政策争议极大。《明镜》周刊写道：

"世卫组织已决定，准许对该组织在新冠疫情上的所作所为展开独立调查。而最新的媒体报道显然使该组织的可信度再一次面临考验。显而易见，中国曾令世卫组织陷入了两难境地：一方面，世卫组织离不开来自中国的信息，因为只有足够的信息，该组织才能帮助其他国家为防范全球性疫情做好准备。提供疫情信息是每一个世卫成员国必须承担的义务。另一方面，世卫组织也不想表现得过于急切，生怕得罪北京。因为一旦激怒北京而得不到任何信息，就会对世界其他国家的更多生命造成危害。毕竟世卫组织没有任何施压手段，可以强迫北京交出这些世卫组织本应获取的信息。

台湾问题也同样反映出世卫组织同中国关系的微妙之处。七十年代初，美国突然改变外交政策后，台湾去了联合国席位，而北京则视台湾为分离的一省。台湾希望能够重返联合国，并愿意参与世卫组织的工作。鉴于台湾在抗击新冠疫情方面表现极其出色，并拥有雄厚的科研实力以及健全的医疗系统，让台湾参与世卫组织的工作本来是一件很有实质意义的事情。世卫组织也同样认可台湾的重要性。但中国则以有悖一个中国原则为由，不惜一切代价阻止台湾加入世卫组织。前不久，台湾撤回了加入世卫组织的申请，而与此同时，中国则表示愿意为世卫组织提供数十亿美元的资金。"

中国叫停对美国农产品的进口

出于对美国总统特朗普在香港国安法问题上强硬表态的抗议，中国方面叫停了对美国农产品的进口。《焦点》杂志撰文指出，此举有可能会使中美两国的贸易争端再度激化。文章写道：

"中美两国新近出现的紧张关系使一月份达成的所谓'第一阶段贸易协定'再度陷入危险境地。根据该协定，中方承诺今年将购买价值365亿美元的美国农产品。但由于新冠疫情，中方的进口量远远低于原定额度，截至目前，中方只购买了价值33.5亿美元的美国农产品。

与此同时，美国内部对这一贸易协定的批评呼声也不绝于耳。特朗普本人也曾多次威胁要撕毁这一贸易协定。五月初，由于中方进口农产品的数额远远低于约定，愤怒的特朗普就曾发出退出协定的威胁。但迄今为止，特朗普的贸易顾问们仍在一直努力捍卫这项协定。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点