德语媒体：专制国家到底是赢家还是输家?

(德国之声中文网)《慕尼黑信使报》以"普京和习近平遇到了阻力 好战伙伴遭受重压"为题，刊发评论指出，专制者总是以为自己是赢家，但是最新的形势表明，还是民主国家更强大。

"克里姆林宫的战争贩子普京正在把俄罗斯炸回90年代，让这个资源丰富的大国沦落为中国的新殖民地。而在远东，红色官僚的庞大帝国正面临被小小病毒征服的危险。西方国家正在逐渐远离疫情，而中国却因越来越严厉的封城而承受重压。在上海，人们缺粮少药，即便是无孔不入的安全机关和网络审查部门也难以压制住此起彼伏的抗议声浪。"

"但是中国当局并不会响应民众的呼声。习近平正谋求在今年秋天的党代会上确认第三个任期，习近平就是党，而党则永远正确。北京的宣传长期以来都在大力吹嘘：中国取得了比西方更优异的抗疫成就。现在，要想纠正防疫路线，就必须先承认错误，而这则是不可想象的。在上海等地，民众于是就遭到了体制的绑架，该体制在私人层面上呈现为控制狂，在国家层面上则体现为大鸣大放。"

"基于公众参与、市场经济、自由竞争的民主制，则知道如何更好地利用知识和信息来创造财富，它比另一种依赖于个别领袖的睿智(或狂妄)的制度更为优越。好战的普京以及习近平现在必须以这种痛苦的方式来认识到这一点。"

满目疮痍的马里乌波尔

杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》以"八个星期的战争昭示着另一个世界"为题，刊发评论指出，德国担心向乌克兰运送武器会导致战争延续得更长，而实际上，乌克兰战力越强大，这场战争就越有可能在乌克兰境内结束，从而防止俄罗斯在击败乌克兰后进一步把战火烧到波兰乃至德国。作者批评德国联邦政府如今的怯战姿态其实就是当年英法面对纳粹德国实行绥靖政策的翻版，批评德国政界的视野总是太短、太窄。

"而且，即便在拓宽了视野之后，也依然不足以总览全局。是时候进一步拓宽视野了。我们应该看到，这个世界已经和90年代以来的发展趋势截然不同。当年的期待是：所有国家都会变得更民主、更和平、更全球化、更公正。但实际上，全球民主国家的数量正在减少，专制政体的数量则在上升。对内镇压的专制政权随时可以把铁拳转向对外侵略，然后再反过来以此为由在国内走上极权主义道路。长期以来，中国当局都在示意民众为即将到来的对美战争做好准备，还承诺要'最终解决台湾问题'。北京和莫斯科都鄙视西式民主，并且掏空了基于相互理解的国际秩序。取而代之的则是基于势力范围的世界体系，中俄领导人能够轻而易举地在巴尔干、中东、非洲挑起暴力冲突。"

"在这种形势下，全球化物流很容易崩溃，各国的繁荣都会遭受威胁，这又进一步助长了民族利己主义。我们忧心忡忡地看着本周末的法国总统大选，以及两年半后的美国总统大选，更是意识到德国现在必须承担起责任。"

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马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前忙碌的港口 这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的港口 在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前充满欢笑的公园 这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的公园 从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前人来人往的歌剧院 这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的歌剧院 今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前正常运作的钢铁厂 亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的钢铁厂 而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前生气蓬勃的住宅区 这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的住宅区 现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。 作者: Greta Hamann



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