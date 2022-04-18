德语媒体：专制国家到底是赢家还是输家?

《慕尼黑信使报》认为，俄军在乌克兰战争中表现不佳、中国在奥密克戎变种病毒面前几乎陷入社会瘫痪，说明专制终究不会优于民主。《莱茵邮报》则担心，德国面对中俄专制的绥靖姿态，会在全球范围内削弱民主。
(德国之声中文网)《慕尼黑信使报》以"普京和习近平遇到了阻力 好战伙伴遭受重压"为题，刊发评论指出，专制者总是以为自己是赢家，但是最新的形势表明，还是民主国家更强大。
"克里姆林宫的战争贩子普京正在把俄罗斯炸回90年代，让这个资源丰富的大国沦落为中国的新殖民地。而在远东，红色官僚的庞大帝国正面临被小小病毒征服的危险。西方国家正在逐渐远离疫情，而中国却因越来越严厉的封城而承受重压。在上海，人们缺粮少药，即便是无孔不入的安全机关和网络审查部门也难以压制住此起彼伏的抗议声浪。"
"但是中国当局并不会响应民众的呼声。习近平正谋求在今年秋天的党代会上确认第三个任期，习近平就是党，而党则永远正确。北京的宣传长期以来都在大力吹嘘：中国取得了比西方更优异的抗疫成就。现在，要想纠正防疫路线，就必须先承认错误，而这则是不可想象的。在上海等地，民众于是就遭到了体制的绑架，该体制在私人层面上呈现为控制狂，在国家层面上则体现为大鸣大放。"
"基于公众参与、市场经济、自由竞争的民主制，则知道如何更好地利用知识和信息来创造财富，它比另一种依赖于个别领袖的睿智(或狂妄)的制度更为优越。好战的普京以及习近平现在必须以这种痛苦的方式来认识到这一点。"
杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》以"八个星期的战争昭示着另一个世界"为题，刊发评论指出，德国担心向乌克兰运送武器会导致战争延续得更长，而实际上，乌克兰战力越强大，这场战争就越有可能在乌克兰境内结束，从而防止俄罗斯在击败乌克兰后进一步把战火烧到波兰乃至德国。作者批评德国联邦政府如今的怯战姿态其实就是当年英法面对纳粹德国实行绥靖政策的翻版，批评德国政界的视野总是太短、太窄。
"而且，即便在拓宽了视野之后，也依然不足以总览全局。是时候进一步拓宽视野了。我们应该看到，这个世界已经和90年代以来的发展趋势截然不同。当年的期待是：所有国家都会变得更民主、更和平、更全球化、更公正。但实际上，全球民主国家的数量正在减少，专制政体的数量则在上升。对内镇压的专制政权随时可以把铁拳转向对外侵略，然后再反过来以此为由在国内走上极权主义道路。长期以来，中国当局都在示意民众为即将到来的对美战争做好准备，还承诺要'最终解决台湾问题'。北京和莫斯科都鄙视西式民主，并且掏空了基于相互理解的国际秩序。取而代之的则是基于势力范围的世界体系，中俄领导人能够轻而易举地在巴尔干、中东、非洲挑起暴力冲突。"
"在这种形势下，全球化物流很容易崩溃，各国的繁荣都会遭受威胁，这又进一步助长了民族利己主义。我们忧心忡忡地看着本周末的法国总统大选，以及两年半后的美国总统大选，更是意识到德国现在必须承担起责任。"
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