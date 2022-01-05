德语媒体：专制中国的规定是否值得借鉴？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国成为科技监管的领头羊，并且强化了其管控手段"为题，刊发评论指出，中国最新出台的《互联网信息服务算法推荐管理规定》有望成为全球各国算法监管的标杆。

"很长一段时间内，中国在数据监管政策方面都是借用欧洲的成功方案。然而，随着最新的算法推荐管理规定出炉，中国立法机关开辟了新领域，有望成为全球各国的领头羊。"

"算法推荐是当今应用最广泛的人工智能技术之一。迄今为止，政界都不太敢出手监管高度复杂的算法，因为没有人知道国家干预究竟会对至关重要的科技产业之创新能力以及增长率造成怎样的影响。"

文章指出，欧洲曾经是数据监管政策的领军者，对来自美国的大型科技企业进行监管；但是在当今的人工智能技术面前，欧盟仍在探讨合适的方案，与此同时，中国当局后来居上。阿里巴巴、腾讯频频成为监管对象，更是让人将目光投向中国。

"欧美将会密切关注北京对算法进行监管的效果。如果中国新规在大体上取得成功，欧美国家也有可能全面照搬这种监管模式。尤其是中国新规里有关消费者权益保护的部分：网民有望就算法基于哪些数值推荐哪些广告获得知情权；还有望能便捷地选择关闭具体的算法推荐项目。这样的规定一旦取得成效，很可能成为全球的标准。"

"当然，中国算法新规不仅仅是为了保护消费者权益、维护竞争秩序，它也是为了维护中共的执政权。北京正在数字领域强化国家干预。新规明确要求算法供应商'坚持主流价值导向，积极传播正能量'。在中国，这是'宣传'的委婉说法。"

"不断强化的全面管控，还囊括了审查、监控、打压等措施。西方对这些措施大加批判固然是正确的。但是，如果我们只以批判的视角去看中国的科技监管，也会是一个错误。"

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



德国的反防疫、反疫苗人士近期频频提及一个有关中国的论据："连专制中国都没有出台疫苗强制接种规定。"《汉堡晨邮报》以"和中国对比可休矣"为题，刊评指出，这些所谓"横向思维者"以此论据来反对疫苗法规的做法十分荒谬。

"在中国可不会存在'横向思维者'问题，原因很简单：中国是专制国家。谁要是不服从，谁就能尝到国家的铁拳。不戴口罩、不保持安全距离的示威游行在中国是不可想象的，更不可能去和习近平讨论防疫政策的是非。"

"仅从这一角度而言，'横向思维者'拿中国作为对比就已经很荒谬的。况且，中国对一丁半点的疫情就会祭出雷霆万钧的手段，大肆侵入民众的日常生活：禁足、封控、大规模检测是这里的标准做法。比如在兰州，仅仅因为出现了5例新增感染，就对全市居民进行核酸检测。"

"用了这样的执政手段，就没必要出台疫苗强制令了。与此同时，完成了两针疫苗接种的中国居民数量已经达到了10亿，三岁以上的幼儿也已开放接种。那些胡闹的人，只要稍微动动脑筋，就会意识到拿中国做对比真的很离谱。没有人真的想要像在中国一样，对于'横向思维者'而言更是如此。"

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