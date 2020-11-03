德语媒体：专制中国变强大 欧洲如何应对挑战?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"新冠危机开启全球政治的新时代"为题，刊评指出，不管美国大选最终结果如何，新冠危机之后的中国都会变得更强大，美国则会遭到削弱，而欧洲则错失了重大战略机遇。

"在美国，因新冠疫情而死亡的人数已经接近了24万，而中国通报的死亡数字只有5000左右，而且最近几个月中国的新增病例非常少。当然，中国的数字很有可能经过了些许美化，但是只不过'些许'而已。习近平的个人形象，则因为疫情初期中国政府的隐瞒行为而受到了重大损害，至少在西方国家民众中是如此----皮尤研究中心的一项民调显示了这一倾向。"

"在疫情初期，欧盟各国之间在医疗物资问题上丧失了团结，北京此时则试图通过象征性的物资援助来搞'口罩外交'。不过，这一策略现在被证明对西方国家无效。然而，中国的国家资本主义在经济抗疫方面取得了比西方发达国家好得多的成绩，这也是事实。西方国家早已放弃了经济快速复苏的期望，而中国经济依然有望在今年实现2%的增长。"

"欧盟各国如今正深陷第二波疫情，中国社会则几乎恢复了常态。与此同时，北京的'一带一路'也势不可挡，它会将亚洲、非洲以及东欧国家与中国紧密相连。"

作者随后感叹，此消彼长之下，疫情之后的中美势力格局一定会发生重大变化。至于欧盟，本可以通过7500亿欧元的巨额共同举债重建计划，真正地团结起来，然而欧洲议会、欧盟委员会、各国政府之间的推诿扯皮却在危及这项计划，"欧洲将再次陷入27个自私小国相互争执的蝇营狗苟之中，欧盟也将措施成为国际地缘政治强国的机遇，真可惜！"

《法兰克福汇报》以"更多欧洲自主权，如何实现？"为题，强调欧洲必须摆脱对美国的依赖，才能更为独立自主地应对来自专制中国的挑战。

"周三，也就是美国大选之后，欧盟各国不同党派的政治人物纷纷就大选僵局表态，强调不论谁当选美国总统，欧洲必须在外交、国防、经济、科技方面更加强大、更加独立自主。这一诉求是正确的，早在搅得天翻地覆的特朗普总统上台之前，这一诉求就已然存在。在奥巴马时期，面对中国的政治与经济崛起，美国就开启了'转向亚洲'的进程。至于美国人要求欧洲人增加国防投入，历史还要更悠久。"

"就算美国依然是一个可靠的伙伴：鉴于专制中国等一系列因素造成的越来越大的挑战，欧洲国家需要更为坚定地捍卫民主国家之利益，今后这将愈发显得重要。如果美国不再可靠，则更是如此。然而，欧洲人现在却自乱阵脚。那些自以为好心的人，拒绝投入军费，这还不能算是最大的问题。即便在欧洲内部，同样也有类似于让美国民主遭到破坏的势力。这样的势力，甚至是匈牙利、波兰的执政党。"

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