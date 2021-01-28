德语媒体：与美国成为伙伴

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“美国的伙伴？”（Partner für Amerika?）的评论问道：德国强调会与拜登政府紧密协调，这样的承诺有多少价值？

评论写道：“如今，欧洲人、特别是德国人如愿以偿，有了一个珍惜盟国而不是轻视它、高举多边主义、不把盟友当成听命于华盛顿的工具的美国政府。”

然而，跨大西洋关系由此就有望逐步改善吗？评论作者表示质疑。

“新近的一个例子也不无严重性：欧中投资协定。它在拜登团队表达顾虑后仍旧达成。”

评论写道：“如今，马斯寻求与华盛顿并肩面对中国，但却为在新总统上任前与中国达成投资协定作出辩护。……这与结成一个尽可能大的联盟面对中国的战略相矛盾。如果中国的当权者相信，他们可以’收买’西方的’伙伴’，那他们没弄错。”

《商报》采访新任德国工业联合会会长卢斯沃姆（Siegfried Russwurm），其中不少篇幅问及中国。卢斯沃姆曾多年担任西门子高管。

记者问道：“德国与欧洲其它部分还深陷危机中，中国则乐观向前、甚至2020年都有增长。中国人哪方面做得更好？”卢斯沃姆回答说：“中国人当前的领先是以限制了自由权利为代价的，我并不希望这发生在西方世界。对于我们的共同生活、我们对自由的理解而言，这是一个范本吗？我想不是。”

记者问道：“中国的领先优势在扩大。您为此担忧吗？”卢斯沃姆说：“在增长方面，中国先于世界其它地区，这不是在疫情之年才出现的。这一趋势的确令人忧虑。中国在世界经济中的分量增加，西方国家减少。但这也是为什么我们自己要更注重增长。此外，现在也一定要巩固跨大西洋合作。与美国和中国保持相同的距离，这从根本上是错误的。”

记者问及：“欧盟去年底与中国完成投资协定谈判，这是正确的吗？”卢斯沃姆回答说：“早就应该达成这一一致了。双方都作出了让步。单单是中国允许在协议中包括人权、劳工权益的主题这一事实，就是一个全新的变化。这是中方作出的很大的让步。”

德国工业联合会新任主席卢斯沃姆

记者追问道：“对于一份影响如此广泛的协定而言，这样的理由充分吗？”卢斯沃姆回答说：“如果不这样有什么替代方案呢？我们仅仅出于自己的考虑就放弃世界经济最有活力的部分吗？对德国工业界而言，特别重要的是国有企业和补贴问题，以及强制技术转让。西方必须共同施压。孤立中国对各方都有损无益。”

记者问道：“我们对中国过度依赖，这样的印象对不对？”卢斯沃姆回答说：“世界经济紧密交织。中国也依赖于世界其它部分。……新任美国政府为西方打开了新的机遇，这是过去四年可惜没有的。”

卢斯沃姆在采访中也提及台湾，提到台湾在高性能微电子方面的领先，以及欧洲也应该扩充这方面的产能。记者问道，台湾企业的优势是巨大的，如果一定要去赶超，是否是对纳税人钱的浪费？卢斯沃姆表示，这不能通过长期补贴的方式实现。但初期的资金支持是必不可少的。而目标则是实现有竞争力的生产。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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