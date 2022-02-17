德语媒体：与民众脱节的北京冬奥

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"禁城"为题，刊发了由该报奥运记者撰写的评论。文章批评指出，本届冬奥会证明，只要新闻画面足够光鲜，奥运会本身根本就不需要和普通民众有所接触。

"根据目前状况，这场牵涉到1.1万来自全球各地人员、在一个封闭泡泡中举行的试验取得了成功。但是，党和政府以及北京奥组委不仅仅将病毒挡在了城市之外，也凭借高效率、封闭场馆周边的巡警，将这场赛事的娱乐性剥夺。我们不必浪漫化奥运会，毕竟它一直以来都是一半政治、一半展销会。但是，奥运会从前至少还能让人们在体育场或者城市里聚在一起。去年夏天东京奥运会时，人际接触缺失已经让许多人产生抱怨。现在北京更是证明，只要新闻画面看起来光鲜亮丽，根本就不需要任何人际接触。"

"中国注重的是冬奥对自己国内的效应。中国当局利用一切机会，毫不掩饰地表示，举办冬奥的目标是让至少3亿中国人今后参与到冰雪运动中来。国际奥委会也非常乐意重申中国的这一目标。更有甚者，中国利用本届冬奥向世人展示了如何通过周密的组织来防止外国访客将病毒带入国内。本届冬奥会呈现高度政治化，北京奥组委的一名发言人将有关中国侵犯人权的新闻斥责为谎言，还否认台湾具有自决权，这一切都明确体现出了政治化。"

作者接着指出，参赛的各国运动员也为本届冬奥做出了不小的牺牲，还提到了围绕一名15岁具有服用兴奋剂嫌疑的运动员是否应被禁赛的争议。文章认为，此事虽然和东道主中国无关，但也很好地揭示了当今竞技体育界的无情。

"不过，纵使是本届毫无喜庆气氛的冬奥会，也有许多友善的瞬间。比如，上百名志愿者深夜依旧坚守岗位，为运动员教练员指引前往穿梭巴士的方向。顺便提一句：这些志愿者也必须在封闭的围墙内生活好几个星期。"

杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》以"毫无波澜的中国冬奥"为题，刊发驻华记者评论指出，即将在2月20日闭幕的北京冬奥并没有演变成一场闹剧，而2月17日组委会的一场新闻发布会倒是有可能长久留在世人的记忆中。

文章注意到，当一名记者问到台湾运动员是否会参加闭幕式时，此前一直镇定自若的组委会发言人严家蓉明显有些恼怒地提高音量回答说，"台湾是中国不可分割的一部分。"她还回应说，"所谓的新疆强迫劳动的问题，是一些别有用心的势力编造的谎言……我们反对把体育政治化的行为。"

作者对此点评道："在习近平统治下，全世界必须要习惯于这一事实：面对批评性问题，中国不愿再左躲右闪。"

"本周日，冬奥会就要闭幕，它并没有演变成一场巨大的闹剧。没有任何一个运动员在赛事期间呼吁大家向西藏表达团结；外界担心的奥密克戎变种疫情也没有在中国爆发。事实上，北京冬奥的后半阶段确实主要围绕着体育本身。但是在竞技场之外，这场奥运却也只留给人们平淡无奇的回味。2022北京冬奥解释了中国与西方之间的深刻鸿沟。中国当局偏偏选择一名维吾尔族运动员在开幕式上点燃主火炬，可谓是向全国受压迫少数民族竖起的中指。"

"这场冬奥会很有可能在短短几个月后就几乎被遗忘。毕竟，国际社会现在还有很多其他要担心的问题。即便在中国国内，冬奥的波澜也并不比背景噪声大多少。尽管如此，中国的许多党政官员还是能松一口气。毕竟，他们让本届冬奥会没有太大波折地结束。除此之外，也许真没有什么可提的了。"

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