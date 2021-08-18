德语媒体：与世隔绝的北京冬奥会

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，东京奥运期间，日本政府就曾采取了一系列严苛的限制性措施，而种种迹象表明，北京冬季奥运会的限制措施只会比东京更加严格。这篇题为《北京会更加收紧防疫缰绳》的报道写道：

"无论是冬季奥运会，还是冬季残奥会，都将在防守严密的隔离区域内举行。所有参赛者、陪同人员以及中国参与者都只能在规定的隔离区域内活动。运动员入境后就必须进入该区域，直至离境方可离开。他们只能居住在奥运村或官方指定的酒店中，衣食住行都不得隔离区。只有在训练、比赛或工作时，才可搭乘专用运输系统前往指定地点。隔离区内的所有人员每天都需接受新冠检测。尚未全面接种疫苗者，需事先在指定酒店接受为期三周的隔离。奥委会发出的声明中称，对于因医学原因，不能接种疫苗的个例，将会予以严格审核。"

文章写道，同东京奥运会相比，北京为冬奥会指定的"闭环管理系统"显然要严格得多。毕竟东京奥运会期间，外国运动员入境满十四天后，可以享受一定程度的行动自由。文章接着写道：

"中国一直在遵循'零病例'新冠防疫策略。对北京来说，极低的新增和死亡病例已经成为重要的衡量标准，以便让本国民众信服中国的社会制度比美国更具优越性。过去一年多以来，官方媒体天天都在宣传这一理论，而基于旅行限制，中国民众也没有更多机会对官方说辞进行考证。基于上述原因，政府会采取一切措施，千方百计防止奥运会引发病毒传播。也正因为如此，奥运会主办方要打造起一个密不透风的奥运隔离区域，也就不足为怪了。"

《南德意志报》则更为关注北京奥运期间的新闻自由问题。该报发表评论称：对于北京政府来说，防疫无疑成了一个打压新闻自由的绝佳借口。评论写道：

"新闻自由的情况并不看好。北京绝不会放弃其严苛的防疫措施。从2020年春季以后，中国就基本陷入了与世隔绝的状态。至少到2022年十月，中共党代会之前，这一状态都不会发生变化。因为届时中共总书记习近平将会打破禁忌，开始其第三个任期。在这之前，当局注定会采取一切措施，防止疫情的大规模爆发。

与此同时，疫情带来的隔离状态对中国共和党来说也是一件好事，这样一来，他们就可以有目的地煽动排外情绪。过去几十年来，中国从未出现过现在这样的民族主义狂热。官方反复向民众灌输同样的信息，直至产生回音室效应，这一政策的毒害性之大，估计数年之后才能充分展现出来。有鉴于此，禁止外国观众入境，不仅会令体育迷们大失所望，同时也错过了重修中外民众关系的一次极好机会，这是最令人痛心的。"

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