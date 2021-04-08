德语媒体：不让21世纪成为中国的世纪

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"美国的愚蠢计划"为题，刊发评论指出，美国国务院居然又老掉重弹，试图通过抵制奥运会来对别国施压，全然忘记了以往的抵制行动并没有让世界变得更美好。

"我们不禁要问问美国政客：在过去的41年里，你们除了重拾早已被证明无效的旧手段，难道就没有找到其他面对奥运会的方法吗？41年前，大部分西方国家都响应了美国政客的荒唐主意，用不准本国运动员参与莫斯科奥运会的方式去惩罚入侵阿富汗的苏联。作为报复，1984年，苏联携几乎整个东欧阵营抵制了洛杉矶奥运会，不准本国运动员前去参赛。"

"许多运动员对此感到失望至极，他们至今仍感到创伤。现在，华盛顿再次嘟哝酝酿让西方运动员抵制2022年北京冬奥会，以惩罚侵犯人权的中国。但是，每一个人都应该明白，抵制奥运并不会让世界更美好。"

《时代周报》网站刊登了一篇由德国联邦政府欧美关系协调员拜尔(Peter Beyer)撰写的客席评论。文章以"我们需要一项跨大西洋的对华战略"为题，警告欧洲切勿在美中新冷战中试图保持中立，因为中国挑战的是自由主义国际秩序以及该秩序旗手美国的主导权。

"德国以及欧洲必须要做出抉择：我们站在哪一边？试图保持中立的想法是幼稚且危险的。我认为，我们必须倾力投入欧美伙伴关系。西方国家只有在一个强大且平等的联盟之中才能有效应对中国挑战，而作为欧盟领袖国家的德国必须在此发挥重要作用。"

"中国错过了当年的工业革命，导致其经受了近百年的沉沦与混乱。这一创伤仍然在影响着今天，习近平想要将中国打造成经济、军事的数字化超级大国。面对算法科技、生物工程等主宰未来的技术，我们必须敲响警钟。"

"在习近平的世界观中，中国的体制比西方自由体制更具优越性，眼下的新冠疫情防疫就是一个例子。一个让中国获得更多影响力的世界，其民主程度将会大幅降低。现在，中共正在用数字化手段监控民众，还在打压维吾尔人、扼杀香港的民主。"

"欧盟将中国视作体制竞争对手，这是正确的。西方国家现在必须明确自己的利益和目标。我们应该展现出勇敢开拓者的姿态，经济数据能够支持这一点：美国、欧洲以及亚洲盟友的经济总量超过全球GDP的60%，而没有天然盟友的中国则只是孤零零地站在那里。"

作者建议，欧美双方应当尽快打破前些年的僵局，在欧美自贸协定上取得突破；同时，在不与中国脱钩的前提下，寻求改革世贸组织，杜绝中国国家资本主义继续钻空子；此外，欧洲在防务上承担起更大的责任，切实减轻忙于抗衡中国的美国的负担。

"毫无疑问，20世纪是美国的世纪。如果我们想要持久稳固我们的价值观、我们的民主制度、我们的繁荣富足，我们欧洲就必须和美国打造一个强有力的联盟。我们必须尽全力确保21世纪是一个欧美的世纪。"

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