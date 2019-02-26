德语媒体：不要有“黄祸论”！

（德国之声中文网）"对于中国扩张和渗透的担忧，已经成为了西方、欧洲乃至德国政治的一个重要元素"，德国《时代》周报2月27日的一篇评论这样写道。作者Jan Roß表示，这种大规模的反华立场、防范气氛早就不仅仅出现在华盛顿，而是也在欧洲弥漫。

作者写道，"事实上，这种警觉是正确的。如果把亲党、亲政府的中国企业当作完全从经济利益出发的个体来对待，那是太过天真了。这些企业受到北京的政治支持、可能被北京当作政治工具，因此，在政治相关领域对这些企业的所作所为进行严格管控是合理的。西方社会至关重要的基础设施，不能就这样被中国卷走了。"

不过，作者随后笔锋一转，写道："与此同时，显而易见的是，这种新中国怀疑论的经常出现是多么的不自信与可疑。人们从中常可听出一种令人不快的怨气、憎恶；本职在于维护市场经济的德国工业联合会，也表示希望看到更多的国家保护来对抗北京。这些中国企业身上所谓的不公平或者安全问题，可能成为那些害怕竞争的西方公司的借口。而美方抱怨北京在全世界推行强权政治、傲慢无礼，听起来也是极具美国特色的空洞论调。上帝究竟是在哪份迄今不为人知的天书中，给了美国统治者对亚洲不言而喻、无可争议的霸权啦？"

作者表示，这些都让人联想起德国皇帝威廉二世的"黄祸论"。而在1900年时，这些帝国主义势力要保护的也并非是其神圣信仰，而更多的是其利益和强权。在那时起，西方以外的民众、特别是亚洲民众，就开始挑战欧洲与美国对世界的主导。文章说，"时至今日，这种发展呈现出空前的势头。中国崛起也要归功于此，而不是靠什么骗局或者间谍行动。面对这种势头，西方无法采取防范措施，也根本不该尝试防范，而是应该与之和平共处。"

"中国？可以呀，请吧"

《金融与经济》的一篇社论则在开头写道，"目前，如果一个（西方）企业致力于中国市场，那么它会受到股市惩罚。这是没有道理的"。

作者Jan Schwalbe写道："在很长一段时间里，每个有点追求的企业都有自己的中国战略。然而，时过境迁。如今，很多企业努力向股东们展示，为什么不应该依赖中国、自己拥有多么广泛的市场。"

文章写道："如今提起中国，想到的是贸易纠纷、景气降温、增长放缓、信贷负增长等字眼。因此，那些在中国市场销售份额较高的公司目前在股市上的表现差于市场整体水平，并不令人感到惊讶。然而，这是有道理的吗？

"的确，（那些侧重中国市场的欧洲企业）利润预期降低了，中国高速发展的黄金时代也结束了。然而，这一点依然成立：中国依旧提供着巨大的商机。谁在中国市场成功了，就能收获果实。"

面对股市投资者，作者还在最后给出建议，强调指出，伴随着中美在贸易争端中靠拢，投资者的淡季可能很快结束，在中国，消费者信心指数已经再次上升。作者表示，虽然不用过于兴奋，但对于那些主要仰仗中国市场的欧洲股票，"投资者不应该出于中国因素而将其打入冷宫。而是要反其道而行之。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。