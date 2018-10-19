德语媒体：不要乱打中国牌

(德国之声中文网)《明镜周刊》网站刊登了一篇由曾经长年驻华的该报记者花久志(Georg Blumen)撰写的评论。这篇以"从开姆尼茨到中国"的文章，阐述了中国因素对美国、欧洲选战的影响。

作者在一开篇就指出，前不久右翼团体在德国东部的开姆尼茨闹事，深刻地影响了德国政坛。但是，从长期来看，也许中国因素的影响力更大。文章注意到，面临国会中期选举的特朗普正在大打中国牌，其麾下的副总统彭斯等人，纷纷呼吁谷歌等企业不要再和中国做生意。

文章随后认为，在欧洲，政党在选战中暂时还没打中国牌，德国总理默克尔的中国政策依然在强调互利共赢。"但是这是一个温家宝时代的概念。当时，默克尔还在犹豫到底是应该先见达赖喇嘛还是温家宝。中国前总理尚且属于改革派代表人物，而现在的习近平，实际上已经打破了改革开放的传统。事实上，美国总统在利用中国牌搞选战时，也是针对习近平的一系列政策。"

"默克尔以及其他德国内阁成员，应该在公开场合更为主动地谈及中国问题，从而避免中国元素有朝一日成为像开姆尼茨一样的爆炸性议题。要知道，将中国描绘为敌人，可以很容易地动员选民。而且，北京当今的政策，正使得这种动员变得空前容易。也许，德国选项党等右翼民粹党派很快就可以效仿美国副总统，喊出'德国大众撤出中国'之类的口号。"

"与之相对的立场依然是正确的：只有通过对华交流与合作，才能有效地构建全球化资本主义。气候保护政策同理。在美国与中国之间，交流与合作现在不是主流声音。因此，德国在今后的选战中避免不假思索地走特朗普路线，就显得愈发重要。"

希腊的比雷埃夫斯港已经被中资企业收购了大量股份

最新一期的德国《经济周刊》以"如何智取中国龙"为题，刊登了由德国联邦议会外交委员会主席勒特根(Norbert Röttgen)撰写的客席评论。文章认为，中国的"一带一路"体现了北京的非自由化经济政策，而欧洲必须以多边主义作出明确回应。

文章首先指出，与中国的对外投资相比，欧洲不能也不应进行攀比。"欧洲的机会，体现在如今越来越多的国家对中国资本持疏离态度，后者往往伴随着高昂的债务风险以及长期的政治依赖。这也是和中国打交道时的关键问题：中国施行非自由化经济政策，而且正在加大对外输出的力度。凭借政府补贴，中国投资者可以不惜代价地压低价格，从而扭曲竞争。欧洲企业无法和这样的对手竞争。"

"欧盟的目标因此必须是促使中国回到正轨，让竞争更为公正。欧盟需要一份既面向欧洲内部也面向欧洲之外的全面对华战略。对内，欧洲必须加大投入，增强自己的竞争力，尤其是那些面向未来的产业。同时，我们也必须开始将欧洲的竞争政策推广到欧洲之外，让其也适用于国际市场上的投资者。接受了政府补贴的意大利企业不许在法国投资，但是中国企业却可以，这难道不荒唐么？这种局面必须改变。"

德国联邦议会外交委员会主席勒特根

作者接着指出，欧洲应该在世贸组织框架内施压，让中国遵守国际规则，杜绝滥用政府补贴、为经济打"兴奋剂"的行为。

"现在其实是促使中国转变的好时机。由于不断加剧的中美贸易争端，中国现在面对欧洲方面的要求时，姿态相对更开放。而且，外界对'一带一路'的持续批评也给中国造成了很大压力。……简而言之，面对中国，欧洲必须明确表示：中国企业当然有权利开拓新的市场，欧洲人不能、不会、不应去阻止；但是，我们也必须指出，这一切都得在公正的竞争环境下进行。"

"'一带一路'必须建立在多边基础之上，而不是由中国主导、对方毫无话语权的双边模式。只有这样，欧洲才能接纳'一带一路'。而这也意味着'一带一路'不再是中国的项目。对于北京来说，这是难以想像的情形。但是，从长期来看，'一带一路'若想在国际上取得成功，这是不可避免的。"

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