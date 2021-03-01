德语媒体：不能让中国人抢夺我们的港口

（德国之声中文网）欧盟前能源事务专员厄廷格（Günther H. Oettinger）在《商报》发表评论称，对于北京不断扩大影响力的行为，欧洲人必须出面遏制。这篇题为《中国人是怎样夺走我们的港口的》文章写道：

“现如今，美国仍是世界强国，但正在遭到中国越来越有力的挑战。世界五百强企业中，五分之一来自中国，从数量上看，仅次于美国。而俄罗斯的优势仅只局限于军事领域。

那么欧盟呢？ 经济实力虽然雄厚，但早已对中国市场产生了依赖。本次疫情显示出，如果没有中国市场以及设在中国的工厂，德国的汽车康采恩恐怕已经成了救助对象。而北京当局则会不失时机地将其经济实力作为政治施压手段，比如当其少数民族政策遭遇批评或民主运动需要镇压时。戴姆勒公司就是因为在其广告词里引用了达赖喇嘛的一段话，其高管们就不得不道歉求饶才躲过一劫。

比雷埃夫斯本是令希腊引以为傲的港口，但今天已经被中国国有企业所管控。红色巨龙已经昂首挺胸地迈进了这块民主制度的发源之地。在欧盟此次对中国实施象征性的制裁之前，希腊一度扮演过阻挠、弱化对华决议的角色，这丝毫不令人惊讶。”

厄廷格指出，中国国有海运公司COSCO已经在欧洲十四大港口拥有自己的码头和股份。而随着“一带一路”项目的推进，中国在全球的影响力仍将继续扩大，但中亚等国已经表现出了不甘沦为附庸的意愿。评论写道：

“这正是欧盟表现其地缘政治行动力的机会。尽管遭到疫情困扰，但欧盟仍然应当参与一些亚洲的基础设施项目。投资协定固然重要，但对私人投资者来说，公平竞争、公开透明、国际标准以及法治环境也同样重要。毕竟这是一场社会制度的竞争。

令人鼓舞的是，今年年初汉堡港口管理公司HHLA赢得了参股意大利港口的里雅斯特的竞争。北京也表达了参股该港口的意愿。但在意大利政府的压力下，汉堡竞标成功。事情虽小，但却也是欧洲人共同推进地缘政治的表现。”

被逼走的驻华记者

经历了一系列刁难和恐吓之后，不堪重负的英国广播公司驻华记者沙磊（John Sudworth）终于离开了中国。BBC发表声明称，沙磊披露了中国政府不想让世界了解的真相。沙磊本人对媒体表示，他每一次新闻调查都会遭到中国当局的阻挠、恐吓。即便是在离境前的机场，他和家人也一直受到警方的跟踪。《法兰克福回报》报道称：

“过去几周来，中国官媒发表大量了视频和虚假信息，对沙磊发起个人攻击。驻华外国记者俱乐部透露，相关视频中也采用了中国警方的录像资料。外国记者俱乐部表示，中国官方机构声称外国媒体受“反华势力”唆使的说辞，令人感到‘震惊’。外国记者俱乐部表示，值得警惕的是，中国当局越来越频繁地对外国记者发出诉讼威胁。一旦法庭接受诉案，驻华外国记者就有可能被禁止出境。

党媒《环球时报》将沙磊离境同‘部分新疆民众起诉BBC散布假消息’联系到了一起。该报提出的理由包括，BBC发表了有关新疆棉花生产涉嫌强制劳工的报道。今年二月，英国取消了中国官方电视台英语频道在英国的播放许可后，中国官媒加大了针对BBC的宣传攻势。利用一项法国发放的播出许可，现在中国官方电视台CGTN仍在包括德国在内的欧洲国家播出。本次中国对沙磊的个人攻击，也是新疆人权状况遭国际社会批评后，中国发起的媒体反攻的一个组成部分。按照中国自己的说法，这是一场‘争夺国际话语权的战争’。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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