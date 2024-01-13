德语媒体：不能让专制中国突破民主第一岛链

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"毫不掩饰的干涉"为题，刊发评论指出，台湾的未来由台湾民众决定，而不是中国政府，可是北京的领导人却不愿意接受这一点。

"假如中国是一个民主国家，又假如在大选中有两名政治人物参选。其中一位宣扬要从邻国（比如日本）独立出来的政策，另一位则主张与东京和解。然后，要是此时东京方面在选战期间派遣军机逼近中国领空、并表示独派候选人胜选就会对中国构成'严重危险'，那么整个中国当然都会反对这种公然干涉民主进程的行径。"

"在现实中，中国不是民主国家，但台湾却是。本周末，台湾举行大选，中国则肆意地试图教导台湾选民如何选举。北京对待'台湾同胞'的这种粗暴做法，以往已经失败过多次。可是这并不能阻止坚持所谓'统一'的习近平领导班子一次又一次地尝试。"

"其实道理很简单：台湾选民自主地决定今后谁来执政。北京就选举结果感到利益攸关，这很正常。但是干涉选举却不是正常行为。"

1月13日大选当天 台南的一处投票站

最新一期的《明镜周刊》以"台湾的民主是一个小小的奇迹"为题，刊发社论指出，抛弃了威权、走上民主正途的台湾，值得全世界的支持。

"细究起来，这堪称诗一般正义的奇迹。台湾民众知道独裁的滋味。这个扼守地理要冲的岛屿曾经受过几百年的外来统治：先是荷兰人，然后是西班牙人，后来是中国人，之后又是日本人。如今，台湾各地的军事监狱还提醒着人们短短几十年前的'白色恐怖'时期，那时争取民权是十分危险的行为。一直到八十年代，异议人士还会面临国民党当局的囚禁、虐待、杀戮。勇敢的台湾人民最终和平地争得了自由，现在他们又必须捍卫自由。"

作者认为，在当前的国际形势下，台湾的民主制度必须要依靠外来的支持方可维系。"在欧洲以及德国，有人认为台湾'不是我们的问题'，而不过是'中国人'自己需要解决的争端。这种说法就仿佛是把俄乌战争称为俄罗斯人的内战。"

"但是，台湾其实事关每一个民主人士，不论是出于道义团结还是自身利益。柏林政界正在激辩德国到底应该推行价值观外交还是利益外交。台湾则是把这两者统一起来的完美案例。"

文章接着指出，台湾的人权水准堪称价值观伙伴的典范，其半导体产业在全球经济中举足轻重的地位又证明了利益攸关。"而且，只要看一眼地图，就能发现台湾处于'第一岛链'。后者是由西太平洋地区多个自由国家组成的。假如习近平突破了第一岛链，就很有可能奠定一党专政的中国崛起为最顶端的世界强国。"

"德国近期出现了一些积极迹象。就在2023年，自民党籍的教育科研部长施塔克-瓦青格(Bettina Stark-Watzinger)成为25年来首位到访台湾的德国部长级高官。此外，德国政府还设立了一个德台对话平台机构，该组织领导人之一、欧洲议会对华关系小组组长包瑞翰(Reinhard Bütikofer，又译比蒂克菲尔)精准点评说，德国曾经把台湾视作增进德中生意往来的阻碍，但现在必须摒弃这一做法。"

在文章末尾，作者向德国总理府喊话，呼吁柏林必须将台海和平稳定置于对华政策的最高优先级，并希望肖尔茨总理能够向台湾大选的胜利者发去贺电。

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