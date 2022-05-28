德语媒体:不能用国家恐怖主义来反恐

（德国之声中文网）南图林根地区的地方报纸《自由言论报》注意到德国联邦政府不再为在新疆设厂的德国大众汽车提供投资担保。该报发表评论指出："国家的保护之手其实也是为一种战略提供了支持，而正是凭借这种战略，德国企业才会继续全力押注中国、越发依赖中国。但是鉴于不断紧张的地缘政治形势，中国市场的风险正在增大。假如德企押错了赌注，就得靠德国纳税人来埋单。"

"国家为这些企业提供投资担保，助长了后者的不平衡商业模式。这种模式的风险被转嫁给国家，事先却没有征求过国家的意见。公共财政开支必须不断地被审视是否有意义。我们什么时候才能向总是想伸手要补贴的汽车产业发出一个清晰的警告呢？此时不做，更待何时？"

达坂城的一处拘留所

哈勒出版的《中德意志报》刊评写道："西方无法简单地和中国一刀两断，毕竟我们和中国地关联太紧密、太全面。但是，首先在军事相关的学术、经济领域进行脱钩，却是必要的。其次，民主国家应该结成一个全球贸易同盟：如果欧盟、美国、日本、韩国、澳大利亚等国能够更加紧密地团结起来，就能够遏制中国的权力诉求。不仅仅在德国，大家都亟需转变思维。而在德国，我们则面临双重困境：一方面我们正在向中国提供可应用于军事项目的学术数据，另一方面，我们至今没有批准和加拿大的自由贸易协定。"

《汉诺威汇报》则批评说："贸易促转变？在习近平眼中，这就是个笑话。事实上，转变只发生在民主国家一边：民主国家从来没有像现在这般依赖中国。习近平仍然在庆祝他的高深莫测，但在某些地方，他已经显露出令人不寒而栗的权力欲。当年毛泽东被称作'伟大舵手'时，还仅仅限于中国国内。而如今的习近平却想在全世界掌舵。至于习近平的权力诉求是否能被阻挡，目前还是未知数。但至少这种权力诉求已经露出了水面。"

旗下拥有多家德国地方大报的《德国编辑部网络》以"用明确的批评来回应恶行"为题，刊发评论指出，哪怕新疆真的有好几万恐怖分子，一个政权用国家恐怖主义来回击恐怖主义也绝对不是正确的做法。

"就算新疆的恐怖主义真的存在，中国政府也不能以反恐作为理由。打击恐怖主义不能够用恐怖主义手段。将拘留营粉饰为改造营甚至是教育培训中心，这种做法更不止是恶毒。"

"然而，维吾尔人遭打压的消息已经存在了好几年。在整个中国，基本人权、人性尊严都远远地排在对党的方针的忠诚之后。长期以来，包括德国在内的民主国家政府都对此视而不见。为了避免惹怒财力雄厚的经贸伙伴，民主国家往往对中国人权问题含糊其辞。"

"如今，这种幼稚正逐渐为清醒所取代。德国政府现在将中国称为'体制竞争对手'，联邦政府没有任何一名部长前去观看年初的北京冬奥会。不过，德国政府也避免使用'抵制'一词。"

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