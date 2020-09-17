德语媒体：不能控股的交易不要也罢

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"特朗普对字节跳动与甲骨文交易的合理怀疑"为题，刊评指出，如果美国企业不能收购TikTok美国业务的多数股权，那这样的交易不要也罢。

文章注意到，特朗普并没有像外界此前预期的那样在期限到来前批准甲骨文收购TikTok美国业务部分股权的交易。作者指出，特朗普希望美国企业能够掌握多数股权，而这种愿望是合理的。

"如果剥离、转售TikTok美国业务的目标就是让这款深受年轻人喜爱的App脱离中国控制，那么中国母公司字节跳动就不可以掌握多数股权。面对中国企业不将美国用户数据转交出去之许诺，谁要是以为这种姿态已然足够，谁就是太天真。这样的许诺不禁让人想起华为在欧洲的承诺，后者同样不值得相信。即便华为设备里并没有安置'后门'，他们也可以在今后某个时候通过升级程序很迅速地添加。"

"要是特朗普当真想保护美国用户数据免受中国染指，他就必须让TikTok美国业务完整剥离，交到美国企业手中。否则，特朗普还不如不要这样的交易。"

作者接着指出，特朗普让一直支持他的甲骨文公司老板埃利森(Larry Ellison)去收购TikTok，固然很像一场政治闹剧，"但是，担忧外国势力染指本国的网络敏感数据，却是合理的。尤其是TikTok很可能会像在中国本土市场那样，将用户数据用于电子商务，而且这家母公司还来自中国之时。"

"美国国内有好几家企业具备收购TikTok的实力，这样的地位真是令人羡慕。至少在这一案例中，'美国优先'是正确的。"





支持与中国的学术交流

《法兰克福汇报》以"支持与中国的学术交流"为题，刊登了一篇由慕尼黑大学汉学教授叶翰(Hans van Ess)撰写的客席评论。作者认为，尽管西方面临着中国的重重施压，与中国的学术交流依然是必要的。另一方面，他也呼吁西方社会，不应该继续天真地看待中国。

"面对中国的不公行为，我们不能闭上我们的双眼。尽管我们对中国在香港或者新疆的政策感到愤慨，我们依然应当时不时地摘下西方之眼镜，并且扪心自问，是否还可以有其他视角？对于学术界也是同样的道理：毫无疑问，在西方大学里存在中国间谍，我们必须予以抗争。可是绝大多数的德中合作项目并不涉及你死我活的竞争，并不会发生'一方拿走了技术、另一方两手空空'的情况。"

作者结合自己与中国学者打交道的经历，指出许多理智的中国知识分子依然很愿意和德国合作。"通常情况下，这些潜在的合作伙伴并不想要为中国争取领先地位，而是想要研究一个学术课题，或者想要改善社会。"

"要是我们在今天依旧像殖民时代那样，高高在上地在双边关系中制订规则，未免太天真。在许多领域，情况很快会发生倒转。要是我们不主动争取，我们感兴趣的那些中国合作伙伴可不会等我们。通过保持对话，我们不至于会牺牲自由民主的基本规则。恰恰相反，只有通过对话，我们才能向对方传达我们的信念，告诉对方我们的不同观点。"



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