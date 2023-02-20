 德语媒体：不能指望中国的乌克兰和平计划 | 媒体看中国 | DW | 20.02.2023

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德语媒体：不能指望中国的乌克兰和平计划

慕尼黑安全会议上，中国最高外交代表王毅宣布，中国将就乌克兰冲突提出的自己的和平建议。虽然不少国家一再呼吁中国这样作，但德语媒体认为，中国并非推动和平的合适人选。

慕尼黑安全会议上，乌克兰战争是讨论的焦点

慕尼黑安全会议上，乌克兰战争是讨论的焦点

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》发表题为"来自中国的和平计划？"的分析文章，指出中国宣称将公布乌克兰和平倡议，在解决危机中扮演主动角色，受到欧洲国家政界和专家的质疑。

文章引述一位欧盟高级外交官的话说，如果中国认真对待联合国宪章，尊重主权、领土完整和不侵犯邻国的原则，是可以做出具有重要意义的贡献，但前提是和谈建议"不能把侵略者和被侵略者置于同一地位"。而中国的做法让人无法得出这样的结论："北京迄今对莫斯科的支持在欧洲国家政界引起了巨大的困惑。中国外交部一再公开指责北约、尤其是美国要为冲突的升级负责，并由此照搬俄罗斯的叙事。"文章写道：

"目前尚不清楚，北京在2月24日战争爆发一周年之际将提出的建议具体可能包含什么内容。王毅在慕尼黑仅仅表示，这份文件中，将重申中国党和政府领导人习近平的'重要主张'。

观察家们担心，北京只是想用这份动议，在乌克兰战争的盟国和全球南方国家之间制造矛盾嫌隙。'他们将要宣布的东西，会跟他们已经说过的非常相似'，欧洲外交关系协会的中国问题专家巴库尔斯卡（Alicja Bachulska）说，中国对俄罗斯在乌克兰发起的这场战争的立场没有发生改变。她认为中国的提议中不会包含顾及乌克兰方面利益关切的内容。'中国的目标是，吸引南半球国家的关注，把自己展示成负责任的领导力量'，同时'针对欧洲社会中的一部分厌倦战争、希望尽一切手段结束战争的人，特别是欧洲的经济界精英。'

王毅代表中国参加慕尼黑安全会议

王毅代表中国参加慕尼黑安全会议

在慕尼黑会议的外交圈中有着这样的猜测，这项'和平计划'有可能让中国初看上去似乎是致力于和平的调解人，但具体问题上却不充分考虑乌克兰的诉求。比如中国可能在这份即将公布的文件中要求停止武器援助，这最终只会让俄罗斯受益。

毕竟，中国政府代表过去几个月中一再批评对乌克兰的武器供给是'火上浇油'。如果乌克兰及其西方盟国不赞同这一计划，则会被视为和平进程的阻碍者。

有关中国在解决乌克兰冲突中的角色，西方国家政府代表一直强调，人们希望的不是中国在俄乌之间调停，而是北京劝说莫斯科结束战争。就在俄罗斯入侵乌克兰前不久，北京和莫斯科还相互承诺'友谊无上限'。而此后俄罗斯因糟糕的经济情况陷入了对中国的依赖，因此北京对普京有着特殊的地位。

中国被怀疑不仅加强同俄罗斯的经济合作，而且通过向后者提供军民两用技术产品，支持俄罗斯在乌克兰的战争。王毅在慕尼黑强调，使用核武器在北京看来是一条红线。但他没有直接提及俄罗斯或乌克兰战争，而是说：'核战争不能打，也打不赢'。"

偏袒一方的中间人

《南德意志报》刊登总结慕尼黑安全会议的评论文章，指出在乌克兰战争一年之后，欧洲人对和平的渴望与日俱增，但残酷的现实却是，普京对和谈并无兴趣，除非谈的是如何让乌克兰投降。中国虽然宣布将提出自己的和平动议，但北京的立场并不中立。文章写道：

"没有来自北京的几乎不加掩饰的支持，俄罗斯还能继续在乌克兰的战争吗？提出这个问题不是没有理由的，但在中国与会代表王毅的出场之后，这仍然是一个纯假设性的问题。在宣布中国将提出解决他称为'乌克兰危机'的建议的同时，王毅又用人们熟悉的口气，重复几乎与俄罗斯宣称口径毫无二致指责，把所有责任推到美国身上。就算人们--尤其是在德国，对一个'调停人'的渴望再大，闭上眼睛，对现实视而不见也无济于事。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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