 德语媒体：不能仅制裁俄罗斯 | 媒体看中国 | DW | 26.02.2022

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德语媒体：不能仅制裁俄罗斯

北京到底在多大程度上为莫斯科撑腰？德国《商报》认为，尽管中俄盟友关系是有限度的，但北京的模糊表态事实上给了普京更大的战略回旋空间。瑞士《新苏黎世报》则批评，没有中国的暗中支持，普京不会轻易发动战争，因此西方的制裁不能只针对俄罗斯。

2月25日，联合国安理会就一份谴责俄罗斯入侵乌克兰的提案进行了表决。俄罗斯动用了一票否决权，而中国则投了弃权票

2月25日，联合国安理会就一份谴责俄罗斯入侵乌克兰的提案进行了表决。俄罗斯动用了一票否决权，而中国则投了弃权票

DW.COM

俄罗斯通过与中国的经济合作来弥补因制裁而损失的欧盟业务，这样的做法有多实际？对于中国而言，与俄罗斯过从甚密，又是否存在风险？

俄羅斯與烏克蘭軍隊週六清晨在基輔多區爆發武裝衝突，烏克蘭軍方稱擊落一架俄羅斯軍機，烏總統呼籲保衛基輔，「不能失去首都」。同時，俄羅斯否決了聯合國安理會一項譴責其行為的決議。

俄罗斯向乌克兰发动进攻的第二天，拒绝称此举为“入侵”的中国的立场继续受到关注。在批评欧美和台湾对俄制裁措施的同时，北京还放宽了一项对俄的贸易限制。

俄罗斯军队深夜进军乌克兰，各国紧张关注局势发展。中国政府在第一时间表示不认同俄罗斯“入侵”的说法，称“理解俄方在安全问题上的合理关切”。舆论主调认为乌克兰“自食其果”。

烏克蘭危機升級之際，中國如同走鋼索一般不願在烏俄之間選邊站，謹慎表態立場。面對「老朋友」俄羅斯動作頻頻，北京仍持續保持中立，德國之聲分別採訪了俄羅斯智庫「俄羅斯國際事務委員會」（RIAC）學者博奇科夫（Danil Bochkov）及澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung），以了解北京在烏克蘭危機上採取的策略，背後有哪些考量？

俄罗斯对乌克兰的攻击可能也会使得莫斯科的盟友们感到不安。俄罗斯对乌克兰采取了军事行动的背景下，哪些国家可能继续选择与莫斯科站在同一边？

美國則稱中俄希望創造一個「極度不自由」的新世界秩序，而俄羅斯對烏克蘭的行動只是一部份。最新消息指出，普丁已指示軍隊進入烏東，俄烏領空的民航機也緊急改變航線以免遭到攻擊。

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"专制轴心保持一致"为题，刊发评论指出，中国当局暗暗为普京撑腰的做法，正在让莫斯科拥有更大的战略回旋空间。

"中国的表态，不啻于对乌克兰人民以及国际社会的嘲讽。普京的火箭弹射向乌克兰，整个欧洲陷入了恐慌，北京外交部却还不愿意称之为军事入侵。发言人华春莹同样不愿意就乌克兰国家主权是否遭到侵犯进行表态。"

"这样的立场，偏偏出自于以往一直坚称所有国家都要尊重别国主权、都不得干涉他国'内政'的中国。但是，沉默其实也是一种表态。北京有意避免将俄罗斯称为'侵略者'，这表明了中国当局在乌克兰危机中的站队立场。尽管在台面上北京依然呼吁'双方'缓和局势，但同时也在公然将冲突的责任归咎于美国及其西方盟友，并对俄罗斯的安全忧虑表示了理解。"

"对于北京而言，这场冲突是又一次向本国民众以及全世界暗示'美国有多么危险'的机会。中国当局想要传递的信息是：麻烦制造者不是俄罗斯，而是西方。中国官方媒体以及受到严格审查的中国社交媒体上，2月24日充斥着对美国的指责，认为是美国挑拨起了这场冲突。"

"但是，另一方面，中国和俄罗斯的全新盟友关系也是有限度的，它纯粹是实用主义关系。这种盟友关系之所以能存续，完全是因为有利于中国开展对美斗争。这意味着，习近平只会在不需付出太多代价的情况下帮助普京。在中国有能力、且对中国有利的情形下，习近平会出手支撑遭到西方制裁的俄罗斯经济。也许他还会向某些遭到制裁的俄罗斯寡头伸出援手。然而，习近平不会也不能帮助俄罗斯绕开所有制裁措施。公开认同俄罗斯侵略行为也极不可能，更不用谈军事参与。但是，这一切也并不会破坏莫斯科-北京轴心。"

假如没有中国的暗中支持，普京还会发动入侵乌克兰的战争吗?

假如没有中国的暗中支持，普京还会发动入侵乌克兰的战争吗?

瑞士《新苏黎世报》以"看似矛盾的中国，其实站在俄罗斯一边"为题，刊发评论指出，西方国家如今忙着制裁俄罗斯，却忽视了给普京撑腰的中国。

"面对俄罗斯发动对乌克兰的战争，中国政府依然试图在纯粹的强权政治与务实的考量之间保持平衡。而事实上，北京当权者早已揭下了假面具。北京越发明显地站到了其战略盟友俄罗斯的一边。但是，习近平也想避免被当成俄罗斯的同伙、从而遭致西方的制裁。习近平正在进行一场赌博，赌和中国经贸关系密切的西方不敢冒险制裁中国。"

作者注意到，中国官方不支持国际社会对俄制裁，反而宣布开放俄罗斯全境小麦进口；中国还回绝了美方让中国对俄施加影响力的请求；北京认为西方应对局势激化承担责任，并且认同俄罗斯的"安全关切"。

"中国官方徘徊在一个平行时空，而中国社交媒体上则展现出了赤裸裸的现实。网民们都在讨论泽连斯基'感到被西方抛弃'之讲话。欧美国家很早就决定不会军事援助乌克兰，这被许多中国民众视为西方的软弱、西方的无能。已经有极端民族主义者在微博上呼吁'趁机拿下台湾'。"

"中国的战略学者会密切关注西方在乌克兰战争中的反应，从中吸取经验和教训，用于对付台湾问题。不过，认为习近平现在就会攻打台湾的猜测未免有些过火。毕竟，美军并没有因为乌克兰爆发战争而从南中国海撤离航母，台湾军队也依然处于警戒状态。假如中国想要在台湾采取军事行动，就需要长久的准备。而在今年秋天，五年一次的中共党代会就要召开，习近平想要在会上确认其第三个任期，因此他现在需要的是稳定之局面。况且，中国还需要采取一些措施，才能让自己对西方制裁更为免疫。"

"面对乌克兰战争，中国不可能永远地维持这种表面上的模糊。习近平早已做出了抉择；西方现在必须觉醒，认清赤裸裸的现实：只针对俄罗斯的制裁不会达成目的，俄中战略伙伴关系让普京能够更为容易地攻打乌克兰。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

观看视频 03:16

俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

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