德语媒体:不管谁当选 美国都会重视中国无视欧洲

谁当选美国总统对欧洲更有利？《焦点杂志》的一篇客席评论指出，两位候选人都会把更多资源投向中美争霸，而欧洲必然会被冷落；德国马普研究院院长则在《世界报》撰文警告称，美国持续与中国科技脱钩，将对欧洲乃至全世界的科技创新造成打击。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《焦点杂志》以“卡玛拉·哈里斯利于欧洲、特朗普有害于欧洲？这种想法幼稚且危险 ”为题，刊发由德国经济学家Henning Vöpel撰写的客席评论指出，不管谁的赢面更大，美国民众在投票时肯定首先考虑的是美国利益，绝不会把欧洲利益置于本国之上；因此，两位候选人都会把更多资源投向中美争霸，而欧洲必然会被冷落。

“美国的安全政策重点已经从欧洲中部（当时的系统性对手还是苏联）转移到了印太地区，现在的制度性对手是中国。不论是卡玛拉·哈里斯当选，抑或是特朗普当选，在这个问题上都不会有太大的区别。”

“俄罗斯的新帝国主义侵略行径能否失败？这个问题对于欧洲的和平和自由至关重要，但是对于美国而言，这个问题的重要性仅限于：俄罗斯可能会是中国的附庸。不过，朝鲜士兵被派往俄罗斯倒是有可能提升美国对其关注度。”

“在全球的非西方国家中，中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜构成了最强烈的反美集团。特朗普将会要求欧洲付出更多努力来换取美国留在北约中。”

文章接着指出，美国与中国争夺人工智能等高新科技霸主地位的竞赛已经成为了华盛顿最为重要的战略议题，美国的贸易政策也不再仅仅是为了获取经济利益，而是会更多关注通过贸易来控制地缘政治势力范围。在这点上，两位总统候选人也没有太大区别。

“在一个为了国家利益讨价还价的世界里，欧洲的处境尤其不舒服。欧洲模式基于政治妥协和经济合作。诚然，欧洲如今自己也开始了再次民族主义化的进程。多极化的世界不仅仅重塑了欧洲的对外关系，也迫使其对内也寻找新道路。”

“欧洲现在已经有许多事情岌岌可危。当今的许多地缘政治危机相互关联：乌克兰、中国、中东、移民、能源……不过，即使是面对最坏的情况，事先制订预案依然很重要。如果一块石头落下，可能会引发多米诺骨牌效应，最终严重破坏欧洲并破坏欧洲的稳定。”

“如果卡玛拉·哈里斯当选，这个过程可能是渐进式的。如果是特朗普，欧洲可能在几星期内就陷入严重的政治和制度危机。但是‘卡玛拉·哈里斯利于欧洲、特朗普有害于欧洲’这种猜想则是幼稚且危险的，因为我们不能把一厢情愿当作战略。”

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柏林出版的《世界报》以“卡玛拉·哈里斯还是特朗普？这也是科学的十字路口 ”为题，刊发由德国马科斯·普朗克研究院(MPG)院长Patrick Cramer撰写的客席评论。作者注意到，中国的科研支出正在迅猛赶超美国，其科学论文发表数量已经超越了美国。

“特朗普和卡玛拉·哈里斯在对华政策方面不太可能有太大区别。特朗普上次任总统期间发起的行动导致美中合作发表的科研论文数量下滑。拜登总统任期内，美中科技合作继续降温，已经对科技进步产生了负面影响。双方的科技合作协议已经谈判了一年有余，依然看不到任何缓和迹象。因为卡玛拉·哈里斯也想维持美国的主导地位。”

“在这种地缘政治局势下，欧洲科学界必须走自己的道路。一方面，无论选举结果如何，我们都必须继续与美国合作。另一方面，我们要继续与中方合作，规避风险。”

作者警告说，如果美国推行像特朗普上次任期内那样的反科学政策，将对全世界都产生严重影响。“这可能会减缓科学和进步，使中国在研究和创新方面占据主导地位，甚至改变科学体系的价值观。因此，德国和欧洲的科学界必须积极主动地保护其利益。”

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