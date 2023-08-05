德语媒体：不是美国无能 而是中国太强大

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"欧洲以及与拜登的美好时光"为题，刊发由美国鹰派智库"马拉松倡议"主席、前国防部高官科尔比(Elbridge Colby)撰写的客席评论。作者警告说，今后的美国将把主要精力用于对付中国，很可能无暇关照北约的欧洲盟友。假如一直坐享美国保护伞的欧洲国家不趁早意识到这一点，将面临灾难性后果。

"关键的问题是，美国并没有强大到能够同时领导两个联盟：在欧洲对抗俄罗斯、在亚洲对抗中国。并不是说美国太虚弱，也不是说美国正在衰亡，而是因为中国前所未有地强大。不论是特朗普时期的战略专家，还是拜登麾下的幕僚，都很清楚地指出，美国不可能同时对付这两个对手，但首先需要采取措施应对中国不同寻常的军力提升。"

文章指出，拜登政府正在帮助欧洲全力抗俄，与此同时美中两国在亚太地区的军力却呈现此消彼长的趋势，而且中国的造舰能力数倍于美国，不少分析人士已经担心美国将无力协防台湾。与此同时，中国正在全力补齐自身短板，并且正在为遭受西方制裁做准备；中国的全面备战迹象迫使美国也必须为一场冲突做好准备。

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"一旦中国出兵，欧洲就会受到重大影响。中国军队固然有可能像如今的俄罗斯那样磕磕绊绊，但是就像眼下的俄乌战争那样，中国发起的战争对于华盛顿而言也会十分漫长。美国届时极有可能陷入二战以来最为困难的一场冲突中，演变为一场艰难、血腥、疲乏的消耗战。美国也有可能输掉这场战争，届时将不得不试图稳住自己在亚洲地区的地位，从而防止自身崩溃。美国的资源、军力、政治资本、注意力将全部被抽走去亚洲，毕竟那里是世界的经济中心。不论拜登或者其他的尚且主宰美国的老派政客如何许诺、如何怀旧，华盛顿今后将不得不集中精力于中国以及亚洲。"

作者警告说，俄罗斯似乎正在准备和西方长期对抗，其经济资源正在向军工产业倾斜，并且日益紧密地对接中国。一旦美国无暇顾及欧洲，进入战时轨道的俄罗斯立刻就能对欧洲构成重大威胁。"我们不能认为这不可能发生。鉴于中俄之间的紧密关系以及相互协调，我们理应判定，北京与莫斯科将会试图同时给美国及其盟友制造麻烦。伊朗和朝鲜也同样如此。"

文章最后指出，尽管欧洲对军事的重视程度已经比几年前有了长足进步，但是面对中俄的威胁，这还远远不够。尤其是德国应当尽快完成军费提升，以便在东欧共同防御中发挥领袖作用；德国还应当在援助乌克兰之事宜中接过美国的领导角色。

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德国《焦点杂志》以"习近平想通过清洗行动避免普京的错误"为题，刊发由政治学者Alexander Görlach撰写的客席评论。文章认为，中国火箭军两名高官遭到免职，习近平显然想吸取普京的教训，杜绝军队中出现"反习近平势力"的可能性。此外，中国军队内部也像中共其他部门一样存在腐败，而一旦腐败导致军队在未来的武统台湾作战时失利，中共政权就会面临生死存亡的威胁。

"但是，这场清洗运动并不一定意味着中国正在备战武统台湾。习近平第三个任期的关键词是国家安全，他想要对中国所有人的生活予以全面掌控。所以，习近平要在所有岗位上都安置正确的人选，也就是听命于他的人。因此，火箭军高层的清洗之后，还会有其他部门遭到清洗。"

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