德语媒体：不是拜登的应声虫！

（德国之声中文网）拜登上任后的首次欧洲行引起了柏林出版《日报》（TAZ）的关注。该报驻日内瓦记者Andreas Zumach表示：“美国回来了，经历了4年特朗普政府的欧洲对此感到欣慰。然而，美国和欧洲依然不愿面对的现实是中国也回来。在过去的200年的时间里，跨大西洋国家在很大程度上决定了全球的命运和发展，中国希望重新拾起鸦片战争之前所扮演的世界大国的角色。“

文章说，G7峰会公报中指责中国发展核武装备，对非洲和亚洲国家施加经济影响使这些国家产生依赖，而这些是西方国家在过去200年甚至更长时间里也曾做或者部分仍在做的事情。“与中国就北京违反1948年签订的普遍有效的世界人权宣言进行批判性讨论，确实非常重要和必要。但拜登在日内瓦新闻发布会上对普京政府侵犯人权的行为采取的自以为是的做法只会起到反作用。”

作者Eric Bonse评价道，这次G7好像召开了两个峰会：“拜登在G7峰会上表明了自己的立场，并宣布中国是新的对手。欧洲人勉强同意，以推进一些优先事项，比如气候行动、疫情后重建和贸易往来。可偏偏美国并没有在贸易上做出让步。在气候问题也没有任何重大进展，欧洲实际上没有取得多少成果。”

这篇题为“艰难，但友好“（Hart, aber freundlich）的文章接着写道，不过G7峰会上，不是所有的人都附和拜登对中国的态度：” 法国总统马克龙不无讽刺地指出，中国不在大西洋国家的地图上面，以此暗指拜登重建大西洋联盟的主张。德国总理默克尔强调了对话的重要性，她说，在未来依然还必须继续和中国的对话。”

电动汽车产业在中国发展势头强劲，现今不少中国电动汽车瞄准欧洲市场，但是欧洲人会愿意选择中国电动汽车吗？德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche）委托民意调查机构YouGov进行了一项调查。该媒体本周六公布了调查结果：“YouGov在德国对逾2000多人进行问卷调查，询问了他们对中国汽车的态度。27%的德国人可以想象购买中国汽车，有25%的人表示拒绝。33%的人断然表示不会买中国汽车。”

从年龄上来看，18至24岁的年轻群体对中国汽车尤其持开放态度，大约有38%不排斥买中国汽车，相较起来，年纪超过55岁的年龄段这个比例只有24%。

标题为“来自中国的漂亮电动车？这并非是宝马、奔驰和大众汽车车主的选择”（Ein schönes E-Auto aus China? Nicht für BMW-, Mercedes- und VW-Fahrer）的文章说，中国的制造商在欧洲的公关宣传得加把劲，调查发现，即使是中国知名的、希望拓展到欧洲的品牌，比如吉利、NIO蔚来、名上汽MG名爵、小鹏汽车或爱驰Aiways电动车，69%的德国人也从未听说过这些品牌，其中相对有些知名度的品牌是吉利（8%听说过）、蔚来（7%）和MG名爵（5%）。

值得注意的是，不少德国人认为，中国电动汽车在质量上不会比德国制造的汽车差：“33%的受访者持这种观点。48%的人持相反意见。在德国汽车品牌的车主中，对中国技术的怀疑态度更为明显。65%的奔驰车主和58%的大众车主认为，中国汽车制造商不能与德国制造商相提并论。“

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