德语媒体：不断被边缘化的中国总理

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表分析文章称，总理记者会被取消，是习近平治下总理职位被进一步削弱的又一个表象。这篇题为《被矮化的李强》的文章写道：

"取消记者会，意味着总理又少了一个展示自己的机会。这一步骤是党和国家领导人习近平治下，总理权限被持续削弱的新的、明显的迹象。这一新规定似乎并不是针对绝对效忠习近平的李强本人，而是针对总理这一职位。至少这一新规的长期有效性可以被这样来解读。

事实上，在中华人民共和国的权力架构中，总理名义上是仅次于党和国家最高领袖的第二号人物。但是，在习近平治下，政府所扮演的角色越来越小，党却越来越大权独揽，政治局常委均是来自党务和安全系统的习近平亲信，而总理则通常专注于经济工作。以前属于总理管辖范围的事务，过去几年当中，已经被习转移至党中央下属的各个机构。

总理作为党内高层成员公开露面的机会本来已经所剩无几，现在记者会也被取消了。这倒是很符合习近平所推行的信息政策。重要的数据不再公开发表，即便只是转递一些日常信息，也有可能会触犯日益收紧、措辞模糊的反间谍法。权力机构对政策法规的解释越来越少。尽管很多提问都是事先约定的，但总理的记者会仍是高层公开实时回应问题的绝少机会。总理记者会本身就是中国自我标榜的改革开放政策下的一个产物。"

《法兰克福汇报》援引《南华早报》的一篇分析称，取消记者会甚至可能是李强总理本人的建议，因为这样一来，既能凸显习近平的领袖地位，也能显示李强对领袖的忠诚度。

"曾有人期望李强能够放手制定经济政策，重振疲软的国民经济。但现在，几乎没有人还会抱持这样的幻想。周二，李强在这个作秀议会上宣读事先定稿的政府工作报告时，应该不会带来什么惊喜。李强大概会宣布5%的经济增长目标。没有人指望人大会议会对国家的政治方向做出重大调整。"

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



《商报》就中国人大取消总理记者会的决定发表评论称：

"过去数年间，历任中国总理都会在人大会议结束时，回答媒体的提问。虽然这类记者会从来都不是什么有问必答的信息盛宴，但毕竟是一个可以向世界第二大经济体总理直接提问的少有机会。而今年受到关注的问题确实很多：面对通缩压力和房地产危机，政府计划如何实现5%的增长目标？北京如何看待特朗普有望再度当选美国总统等等？

北京自然会提出一系列务实的理由，来解释取消总理记者会也是可以接受的。 但取消记者会本身仍很说明问题。因为这样一来，人大会议将变得越来越为习近平所量身打造，习近平是毛之后中国最有权势的党和国家领导人。与此同时，总理的重要性则逐渐被削弱，政府总理虽然主管经济政策，但在记者会上，也会经常被问及中美关系、对台关系等地缘政治话题。归根结底，此次人大会议将是中国及其强势领导人习近平进一步走向自我封锁的转折，尽管这些天有很多外国记者从北京向世界发出报道，但也无法改变这一现状。"

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