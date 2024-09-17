德语媒体：不断增长的中国软实力

美国的好莱坞大片、韩国的流行音乐以及日本的动漫艺术征服整个世界之际，中国的流行文化却在西方鲜为人知。也正因为如此，此次中国出产的电游《黑神话-悟空》也就格外引人关注。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表长篇报道称，中国公司推出的电游产品《黑神话-悟空》一经问世，就在全球范围的受到热捧，这也是中国软实力提升的一个表现。这篇题为《中国软实力的正在提升》的文章写道：

“软实力是指一个国家基于其文化、其政治价值观以及外交政策而赢得的好感度。一个拥有众多软实力的国家更容易为实现目标而赢得伙伴，也更能够以令人信服的手段实现自己的利益，而无需动用强权。

不过，一段时间以来，中国的文化实力的提升并不仅仅得益于受到热捧的电游。全球范围内拥有15亿用户的TikTok，也同样来自中国。今年春季，NetFlix将中国科幻三部曲《三体》拍成电影，也曾引起广泛关注。作家刘欣慈的这部作品讲的是人类如何同外星人打交道的故事，早在2008年就已出版，美国前总统奥巴马也是这部作品的忠实读者之一。

Netflix改编的影片在全球93个国家上演，并成为最受欢迎的十大热播剧之一。中国此前也曾将这部作品拍成影视剧。但NetFlix的版本却在中国受到严格审查，想必是片头对文化大革命的详细描写引起了审查部门的紧张。由共和国创建者毛泽东在1966年至1976年推动的文化大革命是一次残暴的政治运动，针对目标则是政治异己、学者以及文化和历史遗迹。

《黑神话-悟空》当然也同样会在中国受到审查，‘妖怪’和‘酒精’等名词一度被禁，显然这些词汇同共产主义价值观格格不入。自由亚洲电台报道称，这款电游的研发者曾呼吁全球玩家，尽量避免使用裸体、新冠或女权主义等在中国犯禁的词汇。这就引发了和TikTok当初遇到的同样问题：北京想将其审查和宣传机器逐渐蔓延至整个世界吗？”

总部位于伦敦的评估咨询机构Brand Finance（品牌金融） 每年都会发布全球软实力排行榜。四年前，中国在193个国家中排名第八，而2024年，中国的排名已经跃居全球第三：

“Brand Finance的专家雅各钦斯基（ Konrad Jagodzinski）表示，全球性的流行文化也会提升受众对特定国家的好感度，而《黑神话-悟空》显然成功地起到了这样的作用。至于中国是否也能像美国或韩国一样，成为‘文化工厂’，还有待进一步观察。因为当一个国家实施过多干预时，事情就会变得寡然无味。中国共产党要求文艺创作人员要推动‘正能量’、和谐和正确的共产主义价值观。而无论对中国人，还是世界其他地区的民众来说，这一切都不是很受欢迎。”

持续低迷的中国股市。 图像来源: CFOTO/picture alliance

《法兰克福汇报》对中国低迷的股市进行了报道。报道称，经济的持续疲软令很多人对中国的经济前景缺乏信心：

“许多银行都认为，中国经济今年将无法实现5%的增长目标。一些观察家认为，习近平的最新表述预示着经济增长遇到了困难。上周，习近平表示，各方应努力‘争取’实现经济增长目标。而今年夏天的表述还曾是‘坚定实现目标的决心’。中国必须保持5%的经济增长，才能实现2035年比2020年经济翻番的目标。

民间氛围也难以给人留下中国经济正在增长的印象。东北证券的付鹏对民间情绪的描述更为准确。由于收到北京不要散布悲观言论的警告，许多经济学家宁愿保持缄默，而付鹏的大胆批评则引起了广泛的共鸣。前不久，付鹏将今日的中国比作九十年代日本的通缩时期：‘我们的问题和九十年代的日本如出一辙’。”

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