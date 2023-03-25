 德语媒体：不断升级的TikTok之争 | 媒体看中国 | DW | 29.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：不断升级的TikTok之争

美国科技巨头的总裁们被叫到国会参加听证，本来是司空见惯的事情。但此次TikTok首席执行官周受资参加国会听证，关注度及其影响明显不同以往。

Symbolfoto | TikTok - USA

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称， 在国会长达五个小时的听证会上，议员们就TikTok同中国政府的关系以及美国用户的数据安全等问题轮番发问，而该公司首席执行官周受资的回复则略显苍白，并不足以打消人们的疑问。这篇题为《不断升级的TikTok事件》的评论写道：

"对于TikTok总裁来说，想必他会寄希望于华盛顿缺乏行动力，事情最后不了了之的结局。由于他的软件同中国密切相关，因此他的处境想必也会比Meta或谷歌等美国科技巨头们更加艰难，此次听证也就同此前的类似听证有了质的不同。周受资所面对的议员们似乎表现得异乎寻常的团结一致。周受资的美国竞争对手，如Meta总裁扎克伯格等人，接受国会问讯时，也会面临来自共和民主两个阵营的批评质问，但两党总是会表现出明显的分歧，因为政党不同，观点也大不一样。

但是在TikTok问题上，华盛顿似乎已经形成了共识。尽管美国近一半人口都在使用TikTok，但对这款软件采取强硬措施的政治意愿却在与日俱增。早在此次充满火药味的听证活动举行之前，美国政府就曾发出全面禁止这款软件的威胁，除非中国股东能够出售股权。即便同中国地缘政治之争因此升级，华盛顿也已在所不惜，同此前中国通讯设备供应商华为所引发的争执不同，是否禁用TikTok和许多普通美国人却有着直接的关联。华盛顿步伐之大，远远超过了欧洲国家。欧洲一些国家虽然禁止在公务手机上安装使用TikTok, 但对于全面禁止这款软件，却还是有所忌惮。

三月23日，TikTok首席执行官周受资在美国国会接受问讯。

三月23日，TikTok首席执行官周受资在美国国会接受问讯。

对TikTok的疑虑，主要是担心中国政府会将这款软件作为获取美国用户数据的后门，以及北京将这款软件作为政府的宣传工具。尽管这种风险可能是现实存在的，但截至目前它还仅仅只是一种假设。有鉴于此，对TikTok实施全面禁止，将是一个非常极端的步骤。听证会上，将TikTok描绘成独一无二的威胁，也不乏夸张成分。现在政治家们的反TikTok论调正在自我软化，因为他们已经不再聚焦于这款软件的中国背景，而是指出这个平台应对危害青少年的内容进行审核等等，但这类指控也同样适用于美国的其他平台。听证会上，议员们极力维护美国用户数据的作态也略显苍白无力，毕竟多年以来，美国国会一直都无法通过数据保护法。"

评论指出，尽管TikTok目前在美国面临困境，但要通过立法全面禁止这款软件，也绝不是一件轻而易举的事情

"此外，强制出售股权，也同样是一件极难操作的事情，何况中国政府也早已表明了强烈反对的立场。谁会成为收购方，也还是个未知数，出于反垄断法的原因，Meta和谷歌显然都无法成为买家。总而言之，有关TikTok未来的争执涉及诸多复杂因素，尽管华盛顿措辞强硬，但短期内将很难见分晓。"

在禁止TikTok问题上，美国的民主共和两党曾表现出高度的共识，但近一段时间以来，至少民主党方面在TikTok问题上立场已经有所松动。《世界报》写道：

"这不仅仅涉及到是否平等对待中国人的问题：美国的总统大选正在慢慢拉开序幕。而年轻选民当中人气最高的软件就是TikTok。TikTok宣称他们在美国拥有一亿五千万活跃选民。

TikTok用户群体的数量比2021年增加了几乎近一倍，其主要用户是三十岁以下的年轻人。而这一人群恰恰是中期选举时，支持民主党的中坚力量，而且他们的投票率也非常之高。拜登是否能够再度当选，很有可能要取决于年轻一代的民心向背。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

The logo of the TikTok mobile app by ByteDance company is seen on the screen of an smartphone. (CTK Photo/Petr Svancara)

长平观察：TikTok为什么“吃美国的饭，砸美国的锅”？ 25.03.2023

周受资竭尽全力想要证明：字节跳动服从中共领导，但TikTok符合美国价值观；TikTok既遵守中国法律，又遵守美国法律。时事评论作家长平认为，这是一件不可能完成的任务。

FILE - The TikTok logo is seen on a cell phone on Oct. 14, 2022, in Boston. The White House is giving all federal agencies 30 days to wipe TikTok off all government devices, as the Chinese-owned social media app comes under increasing scrutiny in Washington over security concerns. (AP Photo/Michael Dwyer, File)

中国商务部称出售TikTok需依照中国法律 23.03.2023

TikTok与字节跳动的关系近年引起各国对用户资安的疑虑，中国商务部3月23日对美国政府要求字节跳动出售TikTok表示坚决反对。此外，过去曾退居幕后，但近日频频曝光于媒体的TikTok首席执行长周受资引起了人们的好奇。

Das TikTok-Logo ist auf einem Mobiltelefon zu sehen. In mehreren Kinos in Deutschland und anderen Ländern ist es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen, während dort «Creed III» lief. Im Netzwerk TikTok bekommen Videos der Stör-Aktionen große Aufmerksamkeit. (zu dpa-Korr Junge Leute randalieren in Kinos - Polizei: Hinweise auf TikTok-Trend) +++ dpa-Bildfunk +++

哪些国家禁止使用抖音海外版TikTok？ 22.03.2023

基于字节跳动公司同中国政府的密切关系，短视频平台TikTok在世界范围都引起了广泛争议。许多国家担心，中国政府会监控这款软件的用户数据，并借助以年轻人为主的用户群对公共舆论施加影响。有鉴于此，有些国家已经或正在拟定禁止使用TikTok的计划。