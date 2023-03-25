德语媒体：不断升级的TikTok之争

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称， 在国会长达五个小时的听证会上，议员们就TikTok同中国政府的关系以及美国用户的数据安全等问题轮番发问，而该公司首席执行官周受资的回复则略显苍白，并不足以打消人们的疑问。这篇题为《不断升级的TikTok事件》的评论写道：

"对于TikTok总裁来说，想必他会寄希望于华盛顿缺乏行动力，事情最后不了了之的结局。由于他的软件同中国密切相关，因此他的处境想必也会比Meta或谷歌等美国科技巨头们更加艰难，此次听证也就同此前的类似听证有了质的不同。周受资所面对的议员们似乎表现得异乎寻常的团结一致。周受资的美国竞争对手，如Meta总裁扎克伯格等人，接受国会问讯时，也会面临来自共和民主两个阵营的批评质问，但两党总是会表现出明显的分歧，因为政党不同，观点也大不一样。

但是在TikTok问题上，华盛顿似乎已经形成了共识。尽管美国近一半人口都在使用TikTok，但对这款软件采取强硬措施的政治意愿却在与日俱增。早在此次充满火药味的听证活动举行之前，美国政府就曾发出全面禁止这款软件的威胁，除非中国股东能够出售股权。即便同中国地缘政治之争因此升级，华盛顿也已在所不惜，同此前中国通讯设备供应商华为所引发的争执不同，是否禁用TikTok和许多普通美国人却有着直接的关联。华盛顿步伐之大，远远超过了欧洲国家。欧洲一些国家虽然禁止在公务手机上安装使用TikTok, 但对于全面禁止这款软件，却还是有所忌惮。

对TikTok的疑虑，主要是担心中国政府会将这款软件作为获取美国用户数据的后门，以及北京将这款软件作为政府的宣传工具。尽管这种风险可能是现实存在的，但截至目前它还仅仅只是一种假设。有鉴于此，对TikTok实施全面禁止，将是一个非常极端的步骤。听证会上，将TikTok描绘成独一无二的威胁，也不乏夸张成分。现在政治家们的反TikTok论调正在自我软化，因为他们已经不再聚焦于这款软件的中国背景，而是指出这个平台应对危害青少年的内容进行审核等等，但这类指控也同样适用于美国的其他平台。听证会上，议员们极力维护美国用户数据的作态也略显苍白无力，毕竟多年以来，美国国会一直都无法通过数据保护法。"

评论指出，尽管TikTok目前在美国面临困境，但要通过立法全面禁止这款软件，也绝不是一件轻而易举的事情。

"此外，强制出售股权，也同样是一件极难操作的事情，何况中国政府也早已表明了强烈反对的立场。谁会成为收购方，也还是个未知数，出于反垄断法的原因，Meta和谷歌显然都无法成为买家。总而言之，有关TikTok未来的争执涉及诸多复杂因素，尽管华盛顿措辞强硬，但短期内将很难见分晓。"

在禁止TikTok问题上，美国的民主共和两党曾表现出高度的共识，但近一段时间以来，至少民主党方面在TikTok问题上立场已经有所松动。《世界报》写道：

"这不仅仅涉及到是否平等对待中国人的问题：美国的总统大选正在慢慢拉开序幕。而年轻选民当中人气最高的软件就是TikTok。TikTok宣称他们在美国拥有一亿五千万活跃选民。

TikTok用户群体的数量比2021年增加了几乎近一倍，其主要用户是三十岁以下的年轻人。而这一人群恰恰是中期选举时，支持民主党的中坚力量，而且他们的投票率也非常之高。拜登是否能够再度当选，很有可能要取决于年轻一代的民心向背。"

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