德语媒体：不排除华为 柏林的决定是对是错？

(德国之声中文网) 汉堡出版的《图片报》以"默克尔有多幼稚？"为题，刊发评论抨击了德国联邦政府不将华为排除出德国5G网络建设的打算。

"9月初，默克尔访华的专机上坐满了德国大公司的老总，这释放出了一个清晰的信号：不管你们中国如何蔑视人权，我们德国还是要和你们做生意。那么，在那次访华一个月之后的今天，德国决定不把华为排除出5G网络建设，这难道还会是巧合吗？"

"德国总理正在把我们的移动通信网络贱卖给一家中国企业。华为将签署无间谍行为条约，这更显得可笑。总理府不能够幼稚到以为中国人会遵守这样的条约。"

"2013年，斯诺登揭露德国总理的手机也遭美国人窃听时，德国各界非常愤怒。我们不禁要问：这些愤怒的人，现在都躲哪里去了？一个专制政权将获得窥探德国通信网络的机会，而我们也都将为大规模的间谍攻击行为担惊受怕。"

"德国即将成为一个向专制政权与暴君敞开大门的国家：俄罗斯总统普京已经为德国人的幼稚开心了好久，凭借国有天然气公司的北溪二号管道工程，俄罗斯得以在德国能源领域获得越来越大的权力。"

"执政的联盟党内部，必须要有政治家站出来，喊停这种外交上的胡闹。比如，党主席克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)就可以明确发声：面向未来的网络绝不可以落入专制国家手中。"

《新奥斯纳布吕克报》以"两害相权取其轻？"为题，刊发评论指出，尽管对华为设备可能被北京用于间谍行为有着种种担心，但是德国政府不排除华为，还是一个相当明智的决定。

"美国总统特朗普警告德国不要允许华为参与5G网络建设，在美中贸易争端的背景下，他做出这样的警告是合乎逻辑的行为。但是，特朗普的理由却很荒谬：担心安全、担心间谍攻击。我们只需回想一下美国国家安全局的窃听丑闻，就会忍不住皱眉头。特朗普其实更希望的是德国在建设5G网络时考虑一下美国厂商。"

"欧盟委员会也警告了境外厂商带来的风险，这种担忧比美国的担忧更能引起重视。但是，德国既无视来自美国的警告，也无视欧盟的警告。这是因为，没有华为的设备，5G网络的快速建设就无从谈起。不管是欧洲的爱立信、诺基亚，还是美国的思科、甲骨文，他们都没有掌握行业领军者华为那样的技术。而且，现在德国的通信网络已经离不开中国人的设备了。"

"那么，安全问题到底应该怎么办？要是聪明的华为工程师真在新的通信网络里设置了后门，又该怎么办？这种危险是非常现实的，但是绝不只是来自中国。德国政府最终必须要两害相权取其轻：没有华为，就要冒5G网络建设不力的风险；用了华为，则要冒间谍行为的风险。柏林现在决定优先考虑速度，在经济疲软的背景下，这样的决策是理性的。毕竟，超过半数的德国本土企业都认为，5G网络的可用性相当'重要'。"

波恩出版的《总汇报》以"勇敢的独行"为题，刊发评论指出，德国政府的这一决定其实是出于政治动机。

"既然德国与美国的关系已经磕磕绊绊，那么，德国就至少不想再和中国人搞僵。因此，德国政府宁愿与欧盟、美国在这个问题上保持距离。"

"迄今为止，没有人能够证明华为在其产品里设置了后门、为中国间谍提供方便。所以，德国政府现在做出有利华为的决定是正确的。我们不应该因为空穴来风的怀疑就改变开放经济的规则。"

"但是，这一决定又是勇敢的。因为，通信网络的安全不容侵犯，这是最最基本的要求。今后一旦发现华为设备里真的有后门，一切就都晚了。届时，移动通信网络已经建好了，若再拆除相关设备，就要付出更大的代价。"

柏林出版的《每日镜报》以"'审核'变成了'声明'"为题，刊发评论指出，在围绕华为的这一出闹剧之后，德国亟需一套减轻对中国依赖性的战略。文章注意到，德国网络监管局(Bundesnetzagentur)、德国信息技术安全局(BSI)今年3月曾经计划针对电信设备供应商引入一套"可信度审核机制"，而现在，这套机制很有可能变成让供应商自己签署一张"可信度声明"。

"这将会是一文不值的废纸。可信度有问题的不是某家公司，而是它背后的中国政府。默克尔现在想放弃引入可信度审核机制，这可以有两种解读。第一种解读：在美中两国争夺科技主导权的国际竞争中，德国政府想继续避免明确站队。这种做法很讨德国经济界的喜欢，但是会惹恼美国人。第二种解读：德国政府认识到，地缘政治问题很难通过单个国家的纯技术性监管来解决。"

"这也意味着，总理府应当立刻开始与外交部、经济部讨论如何有效应对越来越强的华为依赖性。否则，德国就会滋长出对中国的双重依赖：一方面依赖中国的销售市场，另一方面则依赖在欧洲的中国企业。后者在欧洲市场提供的价格，让德国工业界根本无力去竞争。"

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