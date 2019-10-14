 德语媒体：不排除华为 柏林的决定是对是错？ | 媒体看中国 | DW | 15.10.2019

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德语媒体：不排除华为 柏林的决定是对是错？

德国5G网络建设将不排除华为，引发德语报刊高度关注。《图片报》警告，华为背后的中国政府是专制政权。《新奥斯纳布吕克报》认为，至少目前而言，5G网络的建设速度更重要。《总汇报》指出，柏林的这一决定具有政治动机。《每日镜报》希望，尽快摆脱对中国的依赖。

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

(德国之声中文网) 汉堡出版的《图片报》以"默克尔有多幼稚？"为题，刊发评论抨击了德国联邦政府不将华为排除出德国5G网络建设的打算。

"9月初，默克尔访华的专机上坐满了德国大公司的老总，这释放出了一个清晰的信号：不管你们中国如何蔑视人权，我们德国还是要和你们做生意。那么，在那次访华一个月之后的今天，德国决定不把华为排除出5G网络建设，这难道还会是巧合吗？"

"德国总理正在把我们的移动通信网络贱卖给一家中国企业。华为将签署无间谍行为条约，这更显得可笑。总理府不能够幼稚到以为中国人会遵守这样的条约。"

"2013年，斯诺登揭露德国总理的手机也遭美国人窃听时，德国各界非常愤怒。我们不禁要问：这些愤怒的人，现在都躲哪里去了？一个专制政权将获得窥探德国通信网络的机会，而我们也都将为大规模的间谍攻击行为担惊受怕。"

"德国即将成为一个向专制政权与暴君敞开大门的国家：俄罗斯总统普京已经为德国人的幼稚开心了好久，凭借国有天然气公司的北溪二号管道工程，俄罗斯得以在德国能源领域获得越来越大的权力。"

"执政的联盟党内部，必须要有政治家站出来，喊停这种外交上的胡闹。比如，党主席克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)就可以明确发声：面向未来的网络绝不可以落入专制国家手中。"

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

《新奥斯纳布吕克报》以"两害相权取其轻？"为题，刊发评论指出，尽管对华为设备可能被北京用于间谍行为有着种种担心，但是德国政府不排除华为，还是一个相当明智的决定。

"美国总统特朗普警告德国不要允许华为参与5G网络建设，在美中贸易争端的背景下，他做出这样的警告是合乎逻辑的行为。但是，特朗普的理由却很荒谬：担心安全、担心间谍攻击。我们只需回想一下美国国家安全局的窃听丑闻，就会忍不住皱眉头。特朗普其实更希望的是德国在建设5G网络时考虑一下美国厂商。"

"欧盟委员会也警告了境外厂商带来的风险，这种担忧比美国的担忧更能引起重视。但是，德国既无视来自美国的警告，也无视欧盟的警告。这是因为，没有华为的设备，5G网络的快速建设就无从谈起。不管是欧洲的爱立信、诺基亚，还是美国的思科、甲骨文，他们都没有掌握行业领军者华为那样的技术。而且，现在德国的通信网络已经离不开中国人的设备了。"

"那么，安全问题到底应该怎么办？要是聪明的华为工程师真在新的通信网络里设置了后门，又该怎么办？这种危险是非常现实的，但是绝不只是来自中国。德国政府最终必须要两害相权取其轻：没有华为，就要冒5G网络建设不力的风险；用了华为，则要冒间谍行为的风险。柏林现在决定优先考虑速度，在经济疲软的背景下，这样的决策是理性的。毕竟，超过半数的德国本土企业都认为，5G网络的可用性相当'重要'。"

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德国政府在5G网络建设方面也会向充满争议的华为公司开放。德国《商报》指出，这个决定显然受到了德国总理府的干预。而德国政府发言人则强调，从未计划过“反华为”条款。 (14.10.2019)

路透社引述消息人士称，北京曾警告新德里，如果后者因受到华盛顿压力而封杀华为，中方将采取反制措施。 (07.08.2019)

第5代移动电信网络频谱拍卖结束3周后，德国最大电信企业--德国电信（Deutsche Telekom）宣布开通国内首批网络试运行基地城市，并向个人用户开放。 (04.07.2019)

鉴于中国电信设备制造商华为参与德国5G建设引发的争议，华为公布研究报告，强调其德国业务对当地经济的重要意义。 (25.06.2019)

德国经济部长阿尔特迈尔将于周五在上海与华为领导层会面。该消息先前一直保密，但本周四得到德国经济部的证实。 (20.06.2019)

德国媒体报道称，华为愿意同德国签署一份《无间谍协议》，以确保有机会参与德国5G网建设。 (17.04.2019)

中国政府的补贴是中美贸易战中的棘手问题。法新社研究调查揭示了中国电信巨头华为与中国政府密不可分的关系。德国经济专家指出，北京为华为提供的各种优惠确实是一种补贴行为，但这并非中国独有的现象。 (31.05.2019)

波恩出版的《总汇报》以"勇敢的独行"为题，刊发评论指出，德国政府的这一决定其实是出于政治动机。

"既然德国与美国的关系已经磕磕绊绊，那么，德国就至少不想再和中国人搞僵。因此，德国政府宁愿与欧盟、美国在这个问题上保持距离。"

"迄今为止，没有人能够证明华为在其产品里设置了后门、为中国间谍提供方便。所以，德国政府现在做出有利华为的决定是正确的。我们不应该因为空穴来风的怀疑就改变开放经济的规则。"

"但是，这一决定又是勇敢的。因为，通信网络的安全不容侵犯，这是最最基本的要求。今后一旦发现华为设备里真的有后门，一切就都晚了。届时，移动通信网络已经建好了，若再拆除相关设备，就要付出更大的代价。"

柏林出版的《每日镜报》以"'审核'变成了'声明'"为题，刊发评论指出，在围绕华为的这一出闹剧之后，德国亟需一套减轻对中国依赖性的战略。文章注意到，德国网络监管局(Bundesnetzagentur)、德国信息技术安全局(BSI)今年3月曾经计划针对电信设备供应商引入一套"可信度审核机制"，而现在，这套机制很有可能变成让供应商自己签署一张"可信度声明"。

"这将会是一文不值的废纸。可信度有问题的不是某家公司，而是它背后的中国政府。默克尔现在想放弃引入可信度审核机制，这可以有两种解读。第一种解读：在美中两国争夺科技主导权的国际竞争中，德国政府想继续避免明确站队。这种做法很讨德国经济界的喜欢，但是会惹恼美国人。第二种解读：德国政府认识到，地缘政治问题很难通过单个国家的纯技术性监管来解决。"

"这也意味着，总理府应当立刻开始与外交部、经济部讨论如何有效应对越来越强的华为依赖性。否则，德国就会滋长出对中国的双重依赖：一方面依赖中国的销售市场，另一方面则依赖在欧洲的中国企业。后者在欧洲市场提供的价格，让德国工业界根本无力去竞争。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

BILD: Wie naiv ist Merkel?

图片报

NOZ: Huawei bei 5G-Ausbau weiter im Spiel - Pest oder Cholera?

新奥斯纳布吕克报

GA-BONN: Mutiger Alleingang

总汇报

TAGESSPIEGEL: Wenn aus der "Prüfung" eine "Erklärung" wird

每日镜报

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