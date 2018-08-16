德语媒体：不惜一切代价阻止特朗普得逞

（德国之声中文网）北戴河会议素来是中共运筹帷幄、决定官员去留升迁的幕后舞台。但这一次，焦点却有所不同。《南德意志报》写道：

"今年的会议、秘谈以及散步中谈论的并非是职位和升迁，而首先围绕一个人，而且还不是中国人，那就是美国总统特朗普。和美国愈演愈烈的贸易争端最令同志们感到焦虑。"

文章写到，从本周四起，美国将对160亿美元的中国商品加征关税，涉及冶金、化工、电子零件等等，中国也将对美国汽车以及大豆、猪牛肉、奶制品等农产品进行反制。更严重的是，美国9月初将决定是否对其它价值约2000亿美元的中国商品加征关税，而且可能从10月就开始。这将给中国带来很大的损害。比如高科技企业现在已经在悄悄考虑将生产从中国转到墨西哥或者土耳其。

《南德意志报》文章写道，虽然由商贸部副部长王受文率领的一个中国代表团本周三将抵达华盛顿与美国副财长马尔帕斯（David Malpass）谈判。不过，"北京方面没有人认为，王受文和马尔帕斯能拿出解决办法。一切迹象指向一场贸易战。在北戴河会议期间，官媒对中美关系发表了一系列激烈的评论……"

文章认为，中方现在言辞更为激烈的原因是，"尽管北京方面做出大量减少双边贸易顺利的努力，美国也不愿偏离第二个要求，那就是中国政府应该放弃工业计划'中国制造2025'"。对此，中国做出的唯一让步是：中国媒体不能再提"中国制造2025"这个术语。

文章写道，现在，准备工作正在如火如荼地进行：

"上周末，中国银监会要求加强对基础设施项目和出口业的信贷发放，中国的国有银行必须保证经济增长。自北戴河之后，人们的态度就是：特朗普要不惜一切代价阻止中国的经济腾飞，中国也要不惜一切代价阻止他得逞。"

来自共和党内部的不满之声

美国大豆愁出口

《每日镜报》认为，主要对中国工业品而非消费品加征关税显示，特朗普政府至少暂时不想让美国消费者面对物价上涨。而贸易保护主义政策也在迄今堪称其最强支持者的共和党企业协会和政治家那里招致越来越大的抵制。

文章写道："特朗普在华盛顿的那些曾经值得信赖的朋友现在也敲响了警钟，因为来自基层的压力加大，尤其是来自农业领域。"

堪萨斯州共和党参议员、参议院农业委员会主席帕特·罗伯茨（Pat Roberts） 向《每日镜报》表示，"对我们的生产者和消费者来说，关税就好比赋税，此外，我们已经感到市场份额缩小的消极影响。"他呼吁特朗普政府尽快稳定局势，重新恢复出口市场。

《每日镜报》指出，有鉴于11月的国会中期选举，共和党在贸易问题上的内部争执会在一些州给民主党创造有利条件。北达科他州是重要的大豆生产基地，该州的农场主协会多次表达了自己的担忧。美国大豆协会指出，从６月份以来，大豆收益已经减少50亿美元。中国是世界最大的大豆进口国，美国过去对中国的大豆出口仅次于巴西。