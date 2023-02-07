德语媒体：不惜一切代价用大炮打蚊子

（德国之声中文网）雅虎德国网站以"为什么中国是新的对手"为题，刊发评论指出，北京正在构建的未来世界让人害怕，这就是西方必须要对中国当局划清红线的理由。

"对华关系已经陷入了极度不对等。中国领导层的宗旨是：我们拿最大份，你们拿最小份。设想一下：假如在中国境内发现了一枚美国气球，北京当权者将会公开表达愤怒、发出威胁。北京的这种做法成果颇丰：中国在全球越来越有权势。谁叫得最响，谁就能得到最多，这也是中国的做法。我们在幼儿园见识过这种做法。"

"某种程度上，这种做法也是可以理解的。一方面，中国当然有权利崛起为世界强国。这个国家有着非常悠久的文明史，它对世界的历史贡献要远远超出许多国家。我们还在森林里和熊打架的时候，中国人就已经在研究治国之术、研究学问了。后来，中国遭受了殖民主义的压迫，英国、法国、日本发动战争争夺在中国的市场和权力。直到二战结束后，这个国家才开始追赶。"

"但是这一切并不是如今中国外交政策粗暴、健忘、自私的理由。中国到处窃取数据，在非洲向独裁者提供慷慨的贷款、援建疑问重重的基础设施，从而通过制造依赖性来拓展影响力。中国的对外援助政策首先仅服务于中国利益。"

"欧洲必须对这种行为划清红线。这并非是要和中国为敌，而是要树立起某种程度的竞争意识。必须建立起对等的对华关系：凡是德企在中国不被允许的事情，中资企业在德国也不被允许。我们就是需要这样简单的同等对待。对话和交流绝不应该中断，但是必须让北京的专制政权明白：欧洲人将他们看作专制者。"

"某些人似乎乐得忘记北京是一个独裁政权。中共正以残酷的方式掌控着这个庞大的国家。中国政治模式暂时还只是中国人自己的问题，我们尚不需要担心这种模式真的会输出。但是在必要时，中国的外交政策绝不会客气。所以，德国政府最好明确将中国称为对手。"

作者接着批评了德国政府在这个问题上的犹豫不决，并在文章末尾指出："中国现在已经在不少数字科技领域超越了所有其他国家。中国在网络上占有相当的主导地位，他们监视民众，他们的主旋律宣传为共产党服务。没有人希望自己在政府面前透明。要想反抗这一点，我们不仅仅需要自信，更需要价值观。"

伍珀塔尔出版的《西德意志报》以"气球事件说明了什么"为题，看法评论指出，假如中美关系不像眼下那般紧张，一枚气球闯入对方领空根本不值一提。

"不论是气象数据，还是美军基地的照片，中国人肯定也可以用气球之外的其他方式取得。美国人肯定知道中国人知道这些信息，否则就是双方谍报机关的无能。然而，中国人依然放了气球过去，美国人依然予以击落，这一切就是在相互挑衅。几个月前，佩洛西访问台湾，测试了一下美国为了捍卫台湾到底能走多远。现在则是中国在试探美国。"

"要是当今国际形势不像现在这般剑拔弩张，这一切都不值一提。眼下，似乎任何一声咳嗽都会让人调动军队或者发射导弹。这场荒谬的气球闹剧本可以是双方释放对话信号的契机，就中美关系、俄乌战争、气候保护、粮食供应、国际贸易、台湾问题等交换看法。然而，一个弱势的美国总统却迫于反对党的压力采取了军事手段，中国领导人则是想通过外交权斗来转移民众对防疫政策失误的关注。这简直就是不惜一切代价的大炮打蚊子。"

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