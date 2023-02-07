德语媒体：不惜一切代价用大炮打蚊子

雅虎德国网站刊评指出，假如中国发现一枚美国气球闯入，一定会大发雷霆，因此西方今后在和中国打交道时必须严格遵守对等原则：凡是中国禁止西方企业的事情，中企在西方也不会被允许。《西德意志报》则感慨中美双方都在不计代价地小题大做。
（德国之声中文网）雅虎德国网站以"为什么中国是新的对手"为题，刊发评论指出，北京正在构建的未来世界让人害怕，这就是西方必须要对中国当局划清红线的理由。
"对华关系已经陷入了极度不对等。中国领导层的宗旨是：我们拿最大份，你们拿最小份。设想一下：假如在中国境内发现了一枚美国气球，北京当权者将会公开表达愤怒、发出威胁。北京的这种做法成果颇丰：中国在全球越来越有权势。谁叫得最响，谁就能得到最多，这也是中国的做法。我们在幼儿园见识过这种做法。"
"某种程度上，这种做法也是可以理解的。一方面，中国当然有权利崛起为世界强国。这个国家有着非常悠久的文明史，它对世界的历史贡献要远远超出许多国家。我们还在森林里和熊打架的时候，中国人就已经在研究治国之术、研究学问了。后来，中国遭受了殖民主义的压迫，英国、法国、日本发动战争争夺在中国的市场和权力。直到二战结束后，这个国家才开始追赶。"
"但是这一切并不是如今中国外交政策粗暴、健忘、自私的理由。中国到处窃取数据，在非洲向独裁者提供慷慨的贷款、援建疑问重重的基础设施，从而通过制造依赖性来拓展影响力。中国的对外援助政策首先仅服务于中国利益。"
"欧洲必须对这种行为划清红线。这并非是要和中国为敌，而是要树立起某种程度的竞争意识。必须建立起对等的对华关系：凡是德企在中国不被允许的事情，中资企业在德国也不被允许。我们就是需要这样简单的同等对待。对话和交流绝不应该中断，但是必须让北京的专制政权明白：欧洲人将他们看作专制者。"
"某些人似乎乐得忘记北京是一个独裁政权。中共正以残酷的方式掌控着这个庞大的国家。中国政治模式暂时还只是中国人自己的问题，我们尚不需要担心这种模式真的会输出。但是在必要时，中国的外交政策绝不会客气。所以，德国政府最好明确将中国称为对手。"
作者接着批评了德国政府在这个问题上的犹豫不决，并在文章末尾指出："中国现在已经在不少数字科技领域超越了所有其他国家。中国在网络上占有相当的主导地位，他们监视民众，他们的主旋律宣传为共产党服务。没有人希望自己在政府面前透明。要想反抗这一点，我们不仅仅需要自信，更需要价值观。"
伍珀塔尔出版的《西德意志报》以"气球事件说明了什么"为题，看法评论指出，假如中美关系不像眼下那般紧张，一枚气球闯入对方领空根本不值一提。
"不论是气象数据，还是美军基地的照片，中国人肯定也可以用气球之外的其他方式取得。美国人肯定知道中国人知道这些信息，否则就是双方谍报机关的无能。然而，中国人依然放了气球过去，美国人依然予以击落，这一切就是在相互挑衅。几个月前，佩洛西访问台湾，测试了一下美国为了捍卫台湾到底能走多远。现在则是中国在试探美国。"
"要是当今国际形势不像现在这般剑拔弩张，这一切都不值一提。眼下，似乎任何一声咳嗽都会让人调动军队或者发射导弹。这场荒谬的气球闹剧本可以是双方释放对话信号的契机，就中美关系、俄乌战争、气候保护、粮食供应、国际贸易、台湾问题等交换看法。然而，一个弱势的美国总统却迫于反对党的压力采取了军事手段，中国领导人则是想通过外交权斗来转移民众对防疫政策失误的关注。这简直就是不惜一切代价的大炮打蚊子。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
美国国家安全顾问沙利文本周一表示，拜登就任后要求加强国防，防止来自中国的间谍活动，这对上周侦测出中国的间谍气球起到了作用，并且帮助确认了中国高空气球在特朗普政府时期的多次类似飞行。
飘荡在美国上空的中国气球，算是被击落下来了，但是各种决定中美关系的因素则变得更复杂。而这个关键时刻，如果双方没有足够政治智慧，本来世界期待的布林肯与中方会谈中要提出的议题是不可能再有机会得到解决的。