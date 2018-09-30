 德语媒体：不患寡而患不均 | 媒体看中国 | DW | 01.10.2018

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媒体看中国

德语媒体：不患寡而患不均

全球化进程应当从中美贸易战中吸取怎样的教训？中国的人均财富显著高于其他亚洲发展中国家，这又是什么原因？周一的德语报刊评论版，关心了这些问题。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (imago/R. Peters)

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"贸易战中的'中美国'"为题，刊发由德国经济学家舒拉里克撰写的客席评论指出，特朗普的贸易保护主义政策，说明充满不安情绪的美国正在对自己的成功模式产生怀疑。

这位在2007年首度提出"中美国"(Chimerica)概念的学者指出，中国出口致富、美国举债消费的相互依赖模式遇到了重大瓶颈，现在，正"闹离婚"的中美两国，不知道谁会是赢家、谁会是输家。

"从长期来看，最重要的是美国的对华政策现在开始发生变化。在过去20年里，华盛顿一直寄希望于中国的市场开放与民主化进程能够同时进行。按照美国的构想，中国的经济崛起将会在中期内促进民主化，从而避免地缘政治竞争。自从克林顿以来，这是美国对华政策的最主要构想。期间，尽管一直有各种警告声音，质疑是否应该让唯一值得重视的国际对手如此快速地发展经济。但是，质疑者此前一直是少数，制订这种对华政策的美国，充满了自信。"

Moritz Schularick Wirtschaftsprofessor Uni Bonn (privat)

德国经济学家舒拉里克(Moritz Schularick)

"而现在，特朗普的贸易战政策，说明了美国的不安。美国正在质疑自己的成功模式，感觉自己受到了中国的威胁。不仅仅是经济层面，在政治领域上，美国当初的如意算盘也没能打响。北京对经济发展与政治变革之间关系的看法明显与华盛顿不同。对于中国政府而言，经济成就恰恰是政权的保障，能够抵御对全球市场开放所带来的政治风险；经济上的成功，能够维护政治秩序的稳定，从而允许中共将一切都掌控在自己手中。到目前为止，中国的这一策略是成功的。"

"事实上，过去十年间，中国也确实是比美国更大的赢家。许多美国人认为，美国做了一笔'糟糕的交易'。现在，每当特朗普在推特上叫嚷，认为美国早已输掉了和中国的竞争，大部分美国公众都会同意这一观点。要是没有这种社会共识，特朗普大概也没法当选总统。"

文章随后花费较大篇幅分析指出，全球化尽管能够让一个社会总体上变得更富裕，但是也会拉大社会内部的贫富差距。作者认为，如果全球化的输家越来越多，赢家越来越少，那么不论财富总量是否增加，贸易保护主义思潮都会抬头。"和许多经济学家的直觉不同，全球化并不总是一个稳定的进程。经济增长成果的不平等分配，总是会对政治根基的稳定构成挑战。如何从政治经济层面上让全球化可持续地进行？这是当今世界经济的最主要挑战，也是陷于贸易战的'中美国'所带来的最大教训。"

DW.COM

国际货币基金组织、世界贸易组织和世界银行周日最新联合发布的一份报告指出，被一再搁置的全球贸易体制改革造成了当今世界主要经济体之间紧张局势的加剧，导致贫困民众与经济利益脱节。 (30.09.2018)

维尔茨堡大学教授费多丽认为，中美贸易战并不单纯是贸易问题，否则双方能够通过具体措施予以解决。她观察到，中国内部对于该如何应对，有非常激烈的讨论。 (24.09.2018)

根据欧洲央行一项研究结果，若贸易战扩大，美国会是最大输家，中国则有可能从中受惠。与此同时，德意志银行则对“危机鸡尾酒”提出警告。 (26.09.2018)

美中贸易战有愈演愈烈的趋势。本周一，美国新一轮关税启动，无异于给双方增加了压力。不过应对美国的关税加码，中国手里似乎还有一些牌可以打。 (25.09.2018)

《法兰克福汇报》的财经版评论则以"亚洲的长处"为题，注意到在那些经济增长迅速的国家，债务飚升的势头同样十分迅猛。这一特点在亚洲国家身上体现得尤为显著。

"但是，如果关注一下亚洲国家内部的财富分配，就会有一些十分耐人寻味的发现。许多新兴国家的民众仍然十分贫困，但是却也产生了一个巨富阶层，他们通常都是经营企业获得了巨大财富。"

"从长期来看，中国这样的新兴国家，其经济成就取决于是否能产生一个中产阶级。在许多亚洲国家，中产阶级已经开始生成。他们是社会与经济保持稳定的主要力量。具有一定经济实力的中产阶级，这也是中国人均财富明显高于印度、印尼的重要原因。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

SZ: Chimerika im Handelskrieg

FAZ: Asiens Stärke

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