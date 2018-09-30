德语媒体：不患寡而患不均

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"贸易战中的'中美国'"为题，刊发由德国经济学家舒拉里克撰写的客席评论指出，特朗普的贸易保护主义政策，说明充满不安情绪的美国正在对自己的成功模式产生怀疑。

这位在2007年首度提出"中美国"(Chimerica)概念的学者指出，中国出口致富、美国举债消费的相互依赖模式遇到了重大瓶颈，现在，正"闹离婚"的中美两国，不知道谁会是赢家、谁会是输家。

"从长期来看，最重要的是美国的对华政策现在开始发生变化。在过去20年里，华盛顿一直寄希望于中国的市场开放与民主化进程能够同时进行。按照美国的构想，中国的经济崛起将会在中期内促进民主化，从而避免地缘政治竞争。自从克林顿以来，这是美国对华政策的最主要构想。期间，尽管一直有各种警告声音，质疑是否应该让唯一值得重视的国际对手如此快速地发展经济。但是，质疑者此前一直是少数，制订这种对华政策的美国，充满了自信。"

"而现在，特朗普的贸易战政策，说明了美国的不安。美国正在质疑自己的成功模式，感觉自己受到了中国的威胁。不仅仅是经济层面，在政治领域上，美国当初的如意算盘也没能打响。北京对经济发展与政治变革之间关系的看法明显与华盛顿不同。对于中国政府而言，经济成就恰恰是政权的保障，能够抵御对全球市场开放所带来的政治风险；经济上的成功，能够维护政治秩序的稳定，从而允许中共将一切都掌控在自己手中。到目前为止，中国的这一策略是成功的。"

"事实上，过去十年间，中国也确实是比美国更大的赢家。许多美国人认为，美国做了一笔'糟糕的交易'。现在，每当特朗普在推特上叫嚷，认为美国早已输掉了和中国的竞争，大部分美国公众都会同意这一观点。要是没有这种社会共识，特朗普大概也没法当选总统。"

文章随后花费较大篇幅分析指出，全球化尽管能够让一个社会总体上变得更富裕，但是也会拉大社会内部的贫富差距。作者认为，如果全球化的输家越来越多，赢家越来越少，那么不论财富总量是否增加，贸易保护主义思潮都会抬头。"和许多经济学家的直觉不同，全球化并不总是一个稳定的进程。经济增长成果的不平等分配，总是会对政治根基的稳定构成挑战。如何从政治经济层面上让全球化可持续地进行？这是当今世界经济的最主要挑战，也是陷于贸易战的'中美国'所带来的最大教训。"

《法兰克福汇报》的财经版评论则以"亚洲的长处"为题，注意到在那些经济增长迅速的国家，债务飚升的势头同样十分迅猛。这一特点在亚洲国家身上体现得尤为显著。

"但是，如果关注一下亚洲国家内部的财富分配，就会有一些十分耐人寻味的发现。许多新兴国家的民众仍然十分贫困，但是却也产生了一个巨富阶层，他们通常都是经营企业获得了巨大财富。"

"从长期来看，中国这样的新兴国家，其经济成就取决于是否能产生一个中产阶级。在许多亚洲国家，中产阶级已经开始生成。他们是社会与经济保持稳定的主要力量。具有一定经济实力的中产阶级，这也是中国人均财富明显高于印度、印尼的重要原因。"

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