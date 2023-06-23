 德语媒体：不恰当的礼遇 | 媒体看中国 | DW | 23.06.2023

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德语媒体：不恰当的礼遇

中国总理李强此次访问柏林，德方接待规格之高异乎寻常：总统接见、总理设宴，检阅三军仪仗队、会晤工商界精英，特别是德中政府磋商后两国总理共同出席、却不准记者提问的新闻发布会，更是引起了德国媒体格外的关注。

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（德国之声中文网）《每日新闻》网站发表评论称，同中国开展交流是件好事，但同中国开展政府磋商，却是个错误。因为德国开展政府级磋商的伙伴历来都是其他民主国家，给予北京这一外交礼遇非常不合时宜，2011年启动这一磋商就是个错误，现在继续开展政府磋商则是错上加错。这篇题为《不应给予中国这样的礼遇》的写道：

"首先，同12年前相比，中国已经发生了极大的变化。无论是内政、外交，还是经济领域，中共领导层变得越来越具进攻性，也越来越民族主义。无法期待这一届中国政府会推动中国的自由化或对外开放进程。

其次，中国领导层至少在间接对普京及其侵乌战争提供着支持。访德期间，中国总理李强闭口不提侵略一词，更没有进行任何谴责，他在闭会声明中只是以"纷繁复杂的国际局势"一笔带过。"

评论指出，面对宣扬民族主义，不断对台发出武力威胁，并推行不公平的经济政策的北京当局，欧盟正在尝试对上述挑战做出共同应对，但德国却同"制度性对手"中国开展政府磋商，这无疑是发出了一个极其错误的信号。

"柏林为中国总理及其政府代表团铺上了红地毯。这些看似和睦的画面向德国的友邦发出了一个信号：中国在德国扮演着特殊的角色。但是，同一个专制国家举行政府磋商是错误的，这种错误不应在继续下去了。"

《商报》也发表评论称，刚刚在柏林结束的德中政府磋商，对于德国而言，是一场不合时宜的政府磋商，但对中国来说，却是一场外交和宣传的重大胜利。

《商报》：本次德中政府磋商甚至没有发布联合声明，毕竟北京和柏林之间的分歧已经过大。

《商报》：本次德中政府磋商甚至没有发布联合声明，毕竟北京和柏林之间的分歧已经过大。

"对中国来说，这次政府磋商显然是非常成功的。来自柏林的画面正是北京求之不得的：德国总理率领八位部长同中方代表举行会谈，处处欢声笑语。中国媒体对德中政府磋商进行了连篇累牍地报道，以此证明德中关系发展得非常之好。这也符合北京的反美说辞：美国四处制造动荡，而中国则是合作和自由贸易的捍卫者。

对德国政府来说，政府磋商的结果就没有那么理想了。在德国方面看来，磋商的实质内容更为重要，而正如事前的预期那样，德中政府磋商涉及的实质内容少之又少。德国总理肖尔茨居然顺从中国领导层的意愿，在周二的联合新闻发布会上取消了记者提问环节。默克尔担任总理期间，尽管遇到中方阻力，记者提问总是必须保留的环节。

本次德中政府磋商甚至没有发布联合声明，毕竟北京和柏林之间的分歧已经过大。同北京开展对话至关重要，但德中双方日益凸显的不平衡状态也说明，同中国这样一个国家开展政府磋商已经不合时宜。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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