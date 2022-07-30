德语媒体：“不必要的危机”

（德国之声中文网）“政治危机有三种不同的类型：有些是政府们完全没有想到的；有些则是酝酿多年，像烫手山芋一样从一个领导人传到另一个领导人；还有一些则纯碎是由于政治家们的无能而一手造成的。而这第三类就包含美国国会领导人佩洛西计划访台的相关争议”，《新苏黎世报》7月30日的一篇评论文章在开头这样写道。

作者Andreas Rüesch指出，这位美众议院议长想要表态对台湾的支持，当然值得称赞，“但是这种做法似乎非常笨拙，并因拜登政府混乱的信息政策而变得更加不堪。这造成的结果是，美国现在只有两个选择——要么向中国屈服，要么毫无意义地助长台海冲突”。

文章表示，佩洛西最后如何决定，还有待观察。北京已经发出了威胁，西方国家不应该被这种威吓吓到。毕竟，中共领导层极不可能采取公开的好战行为、击落佩洛西的飞机。更主要的问题其实是：“（美国）这样公开秀出肌肉究竟有多智慧？美方到底想通过这样的访问达到什么目的呢？没有任何迹象显示，华盛顿对此进行了深入思考。”

作者写道，佩洛西的访问计划很难不被看作是美国想改变其台湾政策、在承认其国家地位方面迈出一步。“这与过去五十年来虽不尽人意但还算成功的‘一中政策’相矛盾。”

文章说，精心考量下的“一中政策”，让美国一方面反对中国通过武力方式让台湾与大陆统一，同时又对在保卫台湾方面想走多远的问题保持开放。而这一路线有利于所有各方，特别是有利于台湾，让这个岛屿发展成了繁荣的民主国家。美方不应该动摇这个外交政策。“如果他们（美国人）坚持自己的立场，他们要求北京方面不改变现状的要求也会有更大的可信度。”

在这篇评论的最后，作者表示并非反对美国支持台湾，但这种支持应该是“有内容的”，佩洛西这样的访问有的只是象征意义，美国默默帮助台湾提高防御能力更为重要。

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德国《时代周报》也在7月29日关注目前的台海危机，作者Steffen Richter发表分析文章称，“在佩洛西可能访台问题上，中国对美国发出威胁，但事实上，鉴于现在巨大的经济问题，习近平无法承受危机升级”。

作者说，和拜登一样，习近平目前在台湾问题之外还有许多其他焦头烂额的事。文章提到了二十大连任、新冠“清零政策”、年轻人失业率、中国房地产市场危机、关税等问题。

因此，虽然有专家警告佩洛西不要前往台湾，认为其飞机存在被击落的风险，“ 然而，乌克兰战争已经表明，中国领导人对稳定的对外经济关系非常感兴趣；全面爆发台海危机将阻碍这一目标的实现。……在本周对领导干部的讲话中，习近平似乎透露了他真正关心的问题：中国需要在未来五年集中解决‘不平衡和不充分的发展问题’”。

文章分析道，中国国内的经济现状会“要求中国领导层在外交政策方面做出审慎的反应”。不过作者也称，事情也存在危险的一面，“那就是习近平认为他必须在秋季重要的二十大前表现出强硬态度”。“如果（台海）危机升级，那么一个后果将是：中国将不得不面对更多的政治和经济孤立。……那时候，习近平可能只剩下普京的俄罗斯（支持）了。”

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