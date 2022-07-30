 德语媒体：“不必要的危机” | 媒体看中国 | DW | 30.07.2022

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德语媒体：“不必要的危机”

德语媒体本周末纷纷关注美众议院议长佩洛西可能的台湾之行。《新苏黎世报》评论称，这场未知的旅程可能导致美国与中国发生“不必要的危机”。作者批评华盛顿没有好好权衡这样 “纯象征意义的台湾之行”的成本和收益。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge

（德国之声中文网）“政治危机有三种不同的类型：有些是政府们完全没有想到的；有些则是酝酿多年，像烫手山芋一样从一个领导人传到另一个领导人；还有一些则纯碎是由于政治家们的无能而一手造成的。而这第三类就包含美国国会领导人佩洛西计划访台的相关争议”，《新苏黎世报》7月30日的一篇评论文章在开头这样写道。

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美国前议长金里奇当年出访台湾前曾先拜会了时任中国第一把手江泽民。那时，美国两艘航母为台湾总统选举保驾，给北京留下了深刻印象。不过今非昔比，中美力量对比发生了很大变化。

如果美众议院议长佩洛西今夏访台，台海危机是否会明显升级、甚至发展为军事对抗？一些国防专家给出了自己的判断。美联社的报道也指出，佩洛西可能访台所引发的讨论忽略了一个关键点：这其实是一个风控问题，真正的焦点应是美中如何管理分歧，以保证对抗风险不会失控。

拜登不认为佩洛西访台是个好主意，但佩洛西的计划得到国会超党派支持。在民主党中期选举可能失败的当下，表达强硬是获得民意的好机会。

美中领导人拜登和习近平的通话已在周四举行，从中方的通报来看，重点在台湾。虽然台湾问题是拜习每次通话的必谈议题，但此次聚焦台湾，正值中美正为佩洛西访台外交角力之际，为何两人把通话时间选在此时？尤其习近平，面对佩洛西的访台压力，何以接受拜登的通话要求？

作者Andreas Rüesch指出，这位美众议院议长想要表态对台湾的支持，当然值得称赞，“但是这种做法似乎非常笨拙，并因拜登政府混乱的信息政策而变得更加不堪。这造成的结果是，美国现在只有两个选择——要么向中国屈服，要么毫无意义地助长台海冲突”。

文章表示，佩洛西最后如何决定，还有待观察。北京已经发出了威胁，西方国家不应该被这种威吓吓到。毕竟，中共领导层极不可能采取公开的好战行为、击落佩洛西的飞机。更主要的问题其实是：“（美国）这样公开秀出肌肉究竟有多智慧？美方到底想通过这样的访问达到什么目的呢？没有任何迹象显示，华盛顿对此进行了深入思考。”

作者写道，佩洛西的访问计划很难不被看作是美国想改变其台湾政策、在承认其国家地位方面迈出一步。“这与过去五十年来虽不尽人意但还算成功的‘一中政策’相矛盾。”

文章说，精心考量下的“一中政策”，让美国一方面反对中国通过武力方式让台湾与大陆统一，同时又对在保卫台湾方面想走多远的问题保持开放。而这一路线有利于所有各方，特别是有利于台湾，让这个岛屿发展成了繁荣的民主国家。美方不应该动摇这个外交政策。“如果他们（美国人）坚持自己的立场，他们要求北京方面不改变现状的要求也会有更大的可信度。”

在这篇评论的最后，作者表示并非反对美国支持台湾，但这种支持应该是“有内容的”，佩洛西这样的访问有的只是象征意义，美国默默帮助台湾提高防御能力更为重要。

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佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

德国《时代周报》也在7月29日关注目前的台海危机，作者Steffen Richter发表分析文章称，“在佩洛西可能访台问题上，中国对美国发出威胁，但事实上，鉴于现在巨大的经济问题，习近平无法承受危机升级”。

作者说，和拜登一样，习近平目前在台湾问题之外还有许多其他焦头烂额的事。文章提到了二十大连任、新冠“清零政策”、年轻人失业率、中国房地产市场危机、关税等问题。

因此，虽然有专家警告佩洛西不要前往台湾，认为其飞机存在被击落的风险，“ 然而，乌克兰战争已经表明，中国领导人对稳定的对外经济关系非常感兴趣；全面爆发台海危机将阻碍这一目标的实现。……在本周对领导干部的讲话中，习近平似乎透露了他真正关心的问题：中国需要在未来五年集中解决‘不平衡和不充分的发展问题’”。

文章分析道，中国国内的经济现状会“要求中国领导层在外交政策方面做出审慎的反应”。不过作者也称，事情也存在危险的一面，“那就是习近平认为他必须在秋季重要的二十大前表现出强硬态度”。“如果（台海）危机升级，那么一个后果将是：中国将不得不面对更多的政治和经济孤立。……那时候，习近平可能只剩下普京的俄罗斯（支持）了。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


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这些年 去过台湾的各国政要

世界上绝大多数国家都没有与台湾建立正式邦交，而是选择和中国建交，并且接受了北京方面提出的“一个中国”之前提。这意味着这些国家与台湾的高层政治互动受到了严格的限制。尽管如此，不少国家还是会和台湾进行政要互访，在有限的空间里表达对台湾的支持。  

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07.10.2021, Taipeh - Ein Militärhubschrauber zieht eine riesige Taiwan-Fahne hinter sich her und fliegt vor den Feierlichkeiten des Nationalfeiertag am Hochhaus «Taipei 101» vorbei. Die militärischen Bedrohungen von China nehmen zu. China hat eine Rekordzahl ihrer Militärjets in Taiwans Identifikationszone für die Luftverteidigung (ADIZ) geschickt, während das Land bessere Beziehungen zu den USA, Australien, Japan und weiteren europäischen Ländern, wie Litauen, Polen und der Tschechischen Republik, aufbaut. +++ dpa-Bildfunk +++

对于台湾而言 这次可能的访问意味着什么？ 30.07.2022

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Bildkombo Biden Xi Jinping --- United States President Joe Biden offers remarks remarks at an event on Equal Pay Day to celebrate Womenâs History Month, in the East Room at the White House in Washington, DC, Tuesday, March 15, 2022. Credit: Rod Lamkey / CNP --- (220301) -- BEIJING, March 1, 2022 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses the opening ceremony of a training program of young and middle-aged officials at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance), March 1, 2022. (Xinhua/Shen Hong)

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