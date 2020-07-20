德语媒体：不应让经济纽带成为政治锁链

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表客座评论称，同中国的经济纽带，不应成为政治上的锁链。西方国家也应捍卫自身的利益，而不惜损失工作岗位。这篇题为《对话并不总是唯一的选择》的评论写道：

"1997年中英双方承诺给予香港自治地位，而一段时间以来，借着全球受疫情困扰的时机，中国却在试图取消香港的自治地位。越过香港所有立法机构的新国安法已经从7月1日开始实施，这是一部充满北京共产党专制气息的法律。

北京取消香港自治地位是人们长期以来一直所担心的。香港的特殊地位已经朝不保夕。而在中国内部，数十万维吾尔人被送去接受'再教育'，教科书被改写，社会信用体制要打造一个'标准社会'。

在对外方面，北京不断打压台湾，侵犯领空的事件频频发生，韩国和日本也不能幸免。南中国海的一系列自然和人工岛屿被不断军事化，北京对其它邻国提出的主权诉求以及仲裁法庭的裁决完全置之不理。而一带一路和17+1组合至少拥有双重目的。"

评论称，尽管北京的所作所为极具争议，但西方总是对北京小心翼翼，毕竟中国作为市场具有巨大的潜力。而西方的谨慎态度，却只能收获北京的蔑视。评论写道：

"西方总是不厌其烦地'对话'，但这种立场并不正确。如果为了避免造成直接危害和澄清误解，开展对话当然是有必要的。只有当我们确信双方拥有共同或类似的目标，对话才有意义。但后者显然不适用于莫斯科和北京。

这里并不涉及幼稚的价值观灌输，而是要搞清楚一点，即如果不明确主张自身的利益，并在必要情况下维护贯彻自身的利益，那么无论是在经济层面上，还是政治层面上，我们都不会得到应有的尊重。当然，这样做有可能会损失工作岗位和订单。但是，不这样做，我们损失的将是信誉--如果将商业利益置于领土主权之上，不公开捍卫人权，而让非法政权得以继续生存。"

英国宣布禁用华为并取消同香港的引渡协议后，北京也宣布将采取一系列反制措施以示报复。《商报》发表评论称：

"伦敦不应迫于压力而改变对华政策。种种迹象显示，伦敦也不会这样做。毕竟，强硬对华路线得到了大多数英国民众的支持，大多数英国人也确实对华为等中国企业缺乏信任。脱欧公投显示出，至少部分英国人认为，为了政治原则蒙受经济损失也是可以接受的。

有鉴于此，约翰逊首相有机会以其对华政策成为其他国家的榜样。自信的政治家都非常愿意扮演楷模的角色，而这一次约翰逊成为楷模，甚至是实至名归的事情。"

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

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