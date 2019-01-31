德语媒体：不干涉内政，欠债怎么办？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》分析中国与委内瑞拉关系的文章写道："过去这些年来，拉美逐渐进入中国视线的焦点。美国的后院可以为亟需原材料的中国提供不少经济利益。利益是相互的：……2017年，中国主要进口铁矿石、大豆、原油和铜，进口额1260亿美元。拉美国家则进口中国的机械、车辆和消费品，金额为1310亿美元。"

文章写道："中国与委内瑞拉这些年的关系格外紧密。2001年，双方达成战略伙伴关系。北京称之为双赢局面。委内瑞拉拥有世界最大的原油储量。而中国是最大的进口国。在外交上，时任委内瑞拉总统查维斯一步步远离美国，合乎北京的理念。"

"对查维斯和继任马杜罗来说，中国国有的发展银行、进出口银行以数十亿计的贷款来得正是时候，以实现其'21世纪社会主义'的梦想。据中国-拉美金融数据库，2007年-2016年，中国向委内瑞拉贷款622亿美元。合同规定，委内瑞拉以原油形式偿还大部分中国债务。"

文章写道："据估计，委内瑞拉对中国的负债超过200亿美元。没有其它国家是加拉加斯更大的债主。"

"中国还可以接受查维斯，但中国当权者对马杜罗的信任少得多。中国专家费尔辛（Matt Ferchen）在'中国能帮忙挽救委内瑞拉？'一文中写道，2016年，中委官员曾在加拉加斯会晤。据称，一位中国官员传达北京领导层的指令，不再愿意继续借钱给委内瑞拉。上面的指令是：'就让她倒吧。'去年9月，有求于人的马杜罗访问北京。尽管关系紧张，他仍获得50亿美元的又一笔贷款承诺。中国外交部一名发言人上周强调，拒绝外国干涉委内瑞拉内政。然而，数月来，北京与反对派有所接触也是公开的秘密。"

文章写道："由此，委内瑞拉对中国也成为一次检验。尽管北京官方继续坚持不干涉他国内政。但中国的当权者并不希望混乱局面继续。否则，以十亿计的贷款就有打水漂的危险。"

美国情报部门负责人寇茨

睡去15年

《法兰克福汇报》有关美国情报机关报告的文章写道："高级别贸易谈判前夕，美国情报部门代表警告中国持续试图刺探他国的情报。他们称中国为美国最大的间谍活动威胁。情报部门负责人寇茨（Dan Coats）周二在国会一次听证会上称，汽车制造商、软件研发机构和军方研究所都成为中方的目标，目的是获取知识产权。他说，中国进行网络攻击的能力如此强大，以至于可以让美国基础设施、如油气管道部分陷于瘫痪、或让美国网站无法访问，倘若这些网站包含批评中国的报道。'过去15年，我们在睡觉，而中国则实现了值得注意的崛起'。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点