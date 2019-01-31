 德语媒体：不干涉内政，欠债怎么办？ | 媒体看中国 | DW | 31.01.2019

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德语媒体：不干涉内政，欠债怎么办？

中国密切注视委内瑞拉局势，--因为该国欠北京数百亿美元。美国情报部门警告来自中国的网络攻击，--同时也承认，美国错失技术发展的良机。

Venezuela Jahresansprache Präsident Nicolas Maduro im Parlament, Caracas (picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos)

马杜罗、查维斯都亟需中国的贷款来实现“21世纪社会主义”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》分析中国与委内瑞拉关系的文章写道："过去这些年来，拉美逐渐进入中国视线的焦点。美国的后院可以为亟需原材料的中国提供不少经济利益。利益是相互的：……2017年，中国主要进口铁矿石、大豆、原油和铜，进口额1260亿美元。拉美国家则进口中国的机械、车辆和消费品，金额为1310亿美元。"

文章写道："中国与委内瑞拉这些年的关系格外紧密。2001年，双方达成战略伙伴关系。北京称之为双赢局面。委内瑞拉拥有世界最大的原油储量。而中国是最大的进口国。在外交上，时任委内瑞拉总统查维斯一步步远离美国，合乎北京的理念。"

DW.COM

在瓜伊多宣布就任代理总统一週后, 他的支持者再次走上街头，要求马杜罗下台。虽然马杜罗仍然不甘示弱，但是国际社会施加的压力越来越大。 (31.01.2019)

1月23日，委内瑞拉国民议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统"，该国由此进入了“一国两主”时代。那么，哪一位总统才是正统，他们各自都有哪些支持者呢？ (29.01.2019)

随着委内瑞拉权力斗争不断激化，马杜罗总统首次表达了同反对派展开谈判的意愿以及提前举行议会选举的可能性。不过，与此同时，他再度对反对派领导人瓜伊多予以抨击。 (30.01.2019)

"对查维斯和继任马杜罗来说，中国国有的发展银行、进出口银行以数十亿计的贷款来得正是时候，以实现其'21世纪社会主义'的梦想。据中国-拉美金融数据库，2007年-2016年，中国向委内瑞拉贷款622亿美元。合同规定，委内瑞拉以原油形式偿还大部分中国债务。"

文章写道："据估计，委内瑞拉对中国的负债超过200亿美元。没有其它国家是加拉加斯更大的债主。"

"中国还可以接受查维斯，但中国当权者对马杜罗的信任少得多。中国专家费尔辛（Matt Ferchen）在'中国能帮忙挽救委内瑞拉？'一文中写道，2016年，中委官员曾在加拉加斯会晤。据称，一位中国官员传达北京领导层的指令，不再愿意继续借钱给委内瑞拉。上面的指令是：'就让她倒吧。'去年9月，有求于人的马杜罗访问北京。尽管关系紧张，他仍获得50亿美元的又一笔贷款承诺。中国外交部一名发言人上周强调，拒绝外国干涉委内瑞拉内政。然而，数月来，北京与反对派有所接触也是公开的秘密。"

文章写道："由此，委内瑞拉对中国也成为一次检验。尽管北京官方继续坚持不干涉他国内政。但中国的当权者并不希望混乱局面继续。否则，以十亿计的贷款就有打水漂的危险。"

USA Dan Coats, National Intelligence (Reuters/Y. Gripas)

美国情报部门负责人寇茨

睡去15

《法兰克福汇报》有关美国情报机关报告的文章写道："高级别贸易谈判前夕，美国情报部门代表警告中国持续试图刺探他国的情报。他们称中国为美国最大的间谍活动威胁。情报部门负责人寇茨（Dan Coats）周二在国会一次听证会上称，汽车制造商、软件研发机构和军方研究所都成为中方的目标，目的是获取知识产权。他说，中国进行网络攻击的能力如此强大，以至于可以让美国基础设施、如油气管道部分陷于瘫痪、或让美国网站无法访问，倘若这些网站包含批评中国的报道。'过去15年，我们在睡觉，而中国则实现了值得注意的崛起'。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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