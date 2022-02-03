 德语媒体：不差钱的中国离冬季运动强国有多远 | 媒体看中国 | DW | 03.02.2022

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德语媒体：不差钱的中国离冬季运动强国有多远

中国会成为一个冬季运动强国吗？《新苏黎世报》报道指出，中国最不缺的就是钱。那么在通往冬季运动强国的道路上，中国现在缺少的是什么呢？《时代》杂志分析为什么小国立陶宛敢于同世界第二大经济体中国叫板。

此间有预测认为，今年北京冬奥会上，中国有望赢得6枚金牌。这将是迄今为止中国在冬奥会上的最佳成绩。

此间有预测认为，今年北京冬奥会上，中国有望赢得6枚金牌。这将是迄今为止中国在冬奥会上的最佳成绩。

（德国之声中文网）中国是一个缺乏冬季运动传统的国家，因自然条件所限，滑雪及冰上运动在大众中也并不普及。但是中国官方一直强调，举办冬奥会将会带动3亿国民参与冰雪运动。今年1月中旬，北京冬奥组委总体策划部部长李森曾正式表示，中国国内“‘带动3亿人参与冰雪运动’的宏伟目标已经成为了现实”。

北京周边地区的滑雪场周末挤满了来滑雪的游客。瑞士《新苏黎世报》的记者观察到，大多数滑雪者都是在欧洲或美国逗留期间接触到滑雪运动的。不过中国已经有越来越多的新人开始参与这项运动。“在斜坡雪道上，往往可以从那些动作鲁莽的身影中分辨出初学者。许多中国人无论是出于时间还是金钱的考虑，都想省掉几天的滑雪课程”。

其它类型的冬季运动项目在中国也越来越吸引人。一到周末，北京的一些溜冰场就人满为患。《新苏黎世报》的报道中写道：“越来越多富裕的父母为他们的女儿报名学习花样滑冰，为儿子报名学习冰球运动。‘越来越多的中国人能够负担得起这种运动。’研究中国体育产业的英国专家德雷尔（Mark Dreyer）说。现在，中国的中产阶层不但注重教育，还非常重视其后代的身体素质。”

1月25日，中国国家主席习近平会见国际奥委会主席巴赫时说：“我并不在意这一次中国运动员拿几块金牌奖牌，我更在意它给我们今后注入的动力和活力。冬季奥运会将带动三亿人（参与冰雪运动），冰雪运动的普及实际上是对体育强国有一个提高。”

此间有预测认为，今年北京冬奥会上，中国有望赢得6枚金牌。这将是迄今为止中国在冬奥会上的最佳成绩。2018年韩国平昌冬奥会上，中国队仅获一金。中国正在加强对一些田径运动员的重新培养，希望能把他们培训成成绩优异的冬季项目运动员。

《新苏黎世报》发表的文章写道：“与2008年北京夏季奥运会的筹备过程一样，中国为2022年冬季奥运会聘请了几十名外国教练。为了不在冰球项目上完全失败，中国还从美国和加拿大招募了15名归化球员，尽管目前还不清楚其中哪些人交出了他们的美、加护照。在中国金钱往往不是问题，正如为了训练跳台滑雪运动员，中国建造了一个世界上少有的风洞实验室。”

“尽管做出了大量的努力和创新，未来两周的时间冬奥会颁奖仪式上可能不太会听到奏响中国的国歌。但以中国现在所打下的基础，4年后的意大利冬奥会上中国肯定会有更好的表现。”

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    冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Olympia in Tokio, Coronapandemie

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    东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

  • USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

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    拜登祭出“外交抵制”

    美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

  • Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

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    不愿选边站

    “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

  • Frankreich | Vorstellung Strategie EU-Ratspräsidentschaft | Emmanuel Macron

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    法国和韩国不参与抵制

    巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

  • Russland Präsident Wladimir Putin

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    普京总统要去的

    普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

  • COP26 in Glasgow

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    古特雷斯收到邀请并答应出席

    联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

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    运动员：不一定再去一次

    Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。


立陶宛为什么敢和中国叫板？

自从台湾驻立陶宛代表处开设以来，北京方面就没有停止过对立陶宛的重拳报复，从召回大使、外交降级到贸易禁运和其他形式的经济制裁，接连不断。有消息报道称，中国甚至向欧盟其他国家的厂商施压，所有出口中国的商品中不得包含在立陶宛生产的零配件。这种被称为“二级制裁”的制裁方式，在此之前中国还从未使用过。

德国《时代》杂志发表的分析文章里提出这样一个问题：像立陶宛这样一个小国，为什么要和世界第二大经济强国叫板呢？

文章指出，立陶宛本已和邻国俄罗斯、白俄罗斯关系不睦，“那为什么现在又要与中国进行额外的对抗呢？是因为立陶宛自独立以来一直受到潜在的威胁吗？还是因为它必须学会作为一个小国坚持自己的立场？所以这就是为什么它现在可以藐视中国的原因吗？”

文章引述立陶宛社会民主党籍议员萨卡利埃内（Dovilė Šakalienė）的回应说：“如果你的班里有两个大个子男孩，他们总是欺负一个小个子男孩，你会说那个小个子孩子去挑衅两个欺负人的大个子吗？”

文章写道：“这种对抗性路线在立陶宛国内也并非没有争议。今年1月初立陶宛国内进行的一项调查中，只有13%的受访者支持这一对华对抗立场。维尔纽斯大学政治学教授（Kęstutis Girnius）也指责立陶宛政府犯了一个严重的错误：‘政府以为可以拉住狮子的胡须，而狮子不会做出任何反应。’”

文章指出，“还有一些观察人士认为这一路线是合理的。与中国对抗是基于理性的考虑。总之中国不是一个可靠的合作伙伴。2021年1月至9月，立陶宛对华出口仅占其全部出口总量的0.7%。立陶宛对中国市场的依赖程度远远低于欧盟其他许多国家。这也解释了为什么维尔纽斯政府没有与欧洲伙伴进行讨论，而只是获得美国政府的支持。美国政府正在用价值数十亿的贷款支持立陶宛。立陶宛的对华挑衅路线可能会很受华盛顿的欣赏。毕竟，拜登总统已经宣布战略竞争是他最大的外交政策挑战”。

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疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

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评论：疑点重重的北京冬奥

即将开幕的北京2022年冬奥会，期望值较低，热心观不多，政治要人很少，行动自由没有，也见不到一片雪花——唯一不缺的就是批评的声音。德国之声评论员Dagmar Engel质疑：我们还需要冬奥会吗？  

冬奥奖牌预测：挪威德国居首、中国第十二

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中国立陶宛之争：欧盟提起诉讼 中国劝欧盟明辨是非

立陶宛允许台湾开设代表处引发的外交争执仍在发酵。欧盟周四向世贸组织提起诉讼，状告北京对立陶宛实施歧视性贸易政策。  

民调：近60%立陶宛人不支持政府对台政策

一份由立陶宛政府委托私人公司制作的民意调查显示，仅13%的立陶宛国民支持政府对中国采取强硬政策；有将近60%的人消极看待其政府选择强化对台关系的作法。尽管如此，立陶宛政府没有计划改变对华政策方向或变更台湾代表处的名称。  

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？

中国方面1月28日公布了下周北京冬奥会的来访贵宾名单，包括25位国家元首、政府首脑、王室成员，以及至少7位国际组织负责人。不过，西方国家的领导人则大都回避这一体育盛事。  

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