德语媒体：不可绥靖 必须还击

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》注意到金融大鳄索罗斯在达沃斯论坛上发表了演讲，认为拥有人工智能等未来科技的专制中国，是对自由开放社会的最大威胁。该报评论以"中国科技领先 挑战自由世界"为题，指出中国利用高科技来搞压迫，这种做法必须引起西方警惕。

"从外部去改变中国，这几乎是不可能的。对此，索罗斯有着亲身经历，他在80年代曾在中国搞过开放社会基金会，但只存活了很短的时间。基金会当年想要转变的那个共产党体制，如今却强于以往任何时期。对于全球的自由开放社会而言，挑战则更来自于北京正试图输出其体制，或者说，北京至少想呈现出民主之外的其他发展模式。"

"在全球各地大举扩建基础设施的'一带一路'倡议就是一个重要的载体。此项目不仅仅是出于经济考量，还有清晰的地缘政治色彩。在该框架下，北京为那些威权国家政府提供巨额贷款，拉拢他们。中国援建的铁路线上，跑着中国提供的列车，这看上去毫无问题。但是，要知道，在中国国内，社会信用分较低的人，都没法买高铁车票。当一个压迫性的威权政府使用了合适的科技，一条铁路线也可以成为监控民众的手段。而北京，已经研发出了这种技术。"

"如果西方国家不想坐视习近平按照自己的设想重新打造世界秩序，那么就必须对中国进行迎头还击。中国正在拉拢非洲、亚洲、拉美国家，西方国家必须在那里提供中国之外的选项。西方可以提供贷款，但也应提供开放社会的发展模式。同时，还需要有科技层面上的防卫手段，应对中国黑客袭击等风险。此外，对于中国在科技领域的投资，也要予以仔细审视，判断其是否单纯出于经济目的。在这一方面，美国走在了欧洲的前面。"

位于西雅图市郊的微软总部

《法兰克福汇报》驻华记者则就微软"必应"搜索引擎在华一度被封锁发布了短评。文章以"乐观主义并不奏效"为题，指出刻意讨好封锁审查者的做法，并没有什么用。

"在中国，民众的自由权利不断受到限制，实在太正常不过了。而在微软必应一案中，有意思的则是另外一层因素。多年来，微软公司一直迫不及待地主动服从，按照中国威权政府的意愿去过滤必应搜索在中国的搜索结果。现在，尽管有着这样的努力，必应依然在中国(一度)遭到了封锁，这说明乐观主义在中国最终不会奏效。"

"然而，这起案例也许依然不能阻止谷歌总裁皮采(Sundar Pichai)凭借一个过滤版的搜索引擎重返中国。尽管谷歌此前因为受到抗议而搁置了重返中国计划，但是，拥有8亿网民的中国市场，依旧有着巨大的诱惑力。"

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