德语媒体：不受欢迎的西方记者与“女汉子”

（德国之声中文网）德国记者马蒂亚斯·比林格（Mathias Bölinger）在郑州水灾后，抵达该城市准备进行现场报道。然而，他却被误认为另一名BBC记者，遭到街上的路人围住质问并且要求他不准拍摄。

德语媒体《日报》以《不再受到欢迎》为题写道：“这是一个名副其实对于外国记者的猎巫行动，一个反映中国民族主义蓬勃发展的事件。”

事情的起因是由于河南共青团不满一位BBC记者的“抹黑报道”，便在其微博平台上呼吁追踪者举报该名BBC记者的行踪，却使得比林格遭到民众误认而阻拦。

文章写道：“基本上这不是对西方新闻报道内容的批评，因为大多数外国媒体在中国都被封锁了。但在中国官媒和爱国主义者宣导之下，越来越多的中国人开始相信西方记者就像外国间谍。他们藉由虚假报导来阻止中国的经济发展。即便仅是简单地与外国媒体交谈，也常常被视为是背叛祖国的行为。正因如此，如今即使是看似无害的话题，也很难找到中国采访对象。”

外媒在中国采访时经常遭遇各种困难

文章也提到，与过去相比，外媒记者现在在中国的处境越来越差。过去仅在如新疆等“敏感地区”会遭到监视、审讯或是拘留。但是从去年开始，“政府更频繁地将外国记者作为替罪羊，以此为爱国主义活动进行宣传，任何批评或对当局错误行为的揭露都被扭曲成对中国的诽谤。”

此外，自从新冠疫情以来外国人也被当成仇恨运动的对象。文章中举例，不少外国人的酒店预约被以“我们不再接受外国人”的理由遭到取消。“中国政府明明可以透过澄清来缓和局势，但却反其道而行：他们可耻地利用不断上升的仇外心理来达到自己的目的。在官方的叙述中，外国人有可能将新冠病毒带入中国，而外国记者则报导中国的负面消息。”

文章最后写道，许多中国人和外国媒体的关系一直相当矛盾：“在10年前，许多中国人意识到，外国记者可以报道因为顽固审查机制而被本国记者视为禁忌的社会议题。例如2012年宁波一家化工厂发生爆炸时，外国记者的到来受到热烈欢迎。因为当官方媒体试图掩盖这场灾难时，外国记者却报道了当地居民的声音。反观近十年后，迎接外国记者的越来越常是愤怒的暴徒。”

东京奥运女子铅球金牌得主巩立姣

中国央视记者在采访本次奥运铅球金牌得主巩立姣时引发的风波引起德语媒体的关注。《法兰克福汇报》在题为《您看起来像个女汉子》的文章中指出，中国官媒一向保有较为传统保守的家庭观念，一位央视记者在采访中向巩立姣表示她带给人一种“女汉子”的感觉。摄影师和记者也问了巩立姣“对女孩子的人生有什么计画”、“是否有男朋友”、“想找什么样的伴侣”等问题。

文章写道：“中国妇女对于结婚生子的压力感到不满，这就是为什么在微博上‘#女性能被谈论的只有婚姻吗？’ 的关键词达到3亿多阅读人次。” 另外，文章也提到许多微博用户感谢女性奥运冠军选手们打破性别刻板印象，关键词“#奥运会狠狠修正了我的审美”截至目前为止在微博上已有5.5亿阅读人次。

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