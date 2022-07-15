 德语媒体：不参与制裁？中国对俄罗斯出口骤减 | 媒体看中国 | DW | 15.07.2022

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德语媒体：不参与制裁？中国对俄罗斯出口骤减

《法兰克福评论报》发现，俄乌战争爆发后，中国并没有继续保持正常的对俄贸易关系，对俄出口锐减；《法兰克福汇报》则关注了即将来到德国市场试水的蔚来汽车。

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连接中俄两国的黑河大桥2022年6月终于正式通车

（德国之声中文网）中国没有参加西方因侵略战争对俄罗斯发起的制裁，官方甚至声称与俄罗斯的合作"无上限"，双方互为战略伙伴。但《法兰克福评论报》发现，数字讲述的却是另外一个故事，"没有参加制裁俄罗斯的国家，尤其是中国，向俄罗斯的出口出现大幅下滑。"

文章写道，制裁一方必须组成广泛同盟，否则，被制裁的俄罗斯可以找到另外货源，架空制裁。位于华盛顿的彼得森研究所对54个国家、占俄罗斯进口90%以上的数据分析之后得出结论，从战争爆发截止到4月底，参加制裁的国家向俄罗斯的出口猛降60%；没有加入制裁的国家，包括中国，对俄出口降低的幅度也达到40%。

"中国对于莫斯科而言扮演着至关重要的角色，2021年，中国占俄罗斯进口总额的比例达到四分之一，其中，半导体产品甚至高达57%。俄乌战争爆发后，中国虽然宣布同俄罗斯继续保持正常的贸易关系，但实际上，中国对俄出口截止到4月底大降38%。"

文章认为，中国的出口商显然在推动制裁机制的国际化：

"每个拒绝监督出口的企业，都会面临不再获取美国技术，以及无法使用美元、欧元做生意的风险。对俄出口下降的另一个原因是跨国企业的决定。这些企业占据中国出口量的一半，而它们很可能不执行北京的指示，而是奉行外国母公司的决定。"

蔚来德国上市前遇到官司

蔚来电动车尚未踏上德国市场，但摩擦已经出现，还打起了官司。《法兰克福汇报》关注了这个话题：

"所涉及的是ES6和ES8两个系列，它们让德国本土的奥迪汽车如鲠在喉，颇不舒服。说详细点，奥迪自己有着跑车系列S6和S8，深感这里有鱼目混珠的危险。一名企业发言人说，'我们认为品牌权受到侵犯'。这也是他们对簿公堂的理由，不久，慕尼黑州法院将宣判一审裁决。蔚来公司不愿对该案表态，称案子还在审理过程中。"

REV Electrified

蔚来2022年秋季将登德国市场

本文作者认为，如果蔚来败诉，对其今年第4季度在德国上市计划，将是一次不小的挫折：

"中国巨富李斌2014年创办的蔚来电动汽车公司，特别强调国际化。4年来，蔚来在中国两家工厂每年提供60万辆电动车上路，它在美国加州圣荷西（San José）、英国牛津设有研发部门，在德国的慕尼黑市有一个设计中心。"

"蔚来电动车同本土电动车的区别在于：蔚来车需要换电池。固体电池不再充电，而是在服务站，机器人几分钟内就能装好充好电的新电池。这样，蔚来司机能节省很多充电时间。

今年第4季度蔚来正式走上德国市场时，这里多条高速公路上，已建起了换电池站。听说在柏林的布莱特施德广场（Breitscheidplatz），还将设立一个称作'Nio House'的豪华展厅，有酒吧和会谈室，瞄准富裕阶层，也就是奥迪、宝马、奔驰的顾客群。"

文章指出，蔚来雄心勃勃，称ET7型的电池续航能力达到1000公里。"果真这样，ET7型便甩下了任何一家电动车企。根据Carwow的比较数据，奔驰EQS的续航能力为768公里，特斯拉652公里。"

有关同奥迪的官司，文章写道：

"蔚来ES6和ES8是两款SUV车型，分别于2016年和2018年在德国申请品牌专利，但在一审即被驳回，理由是，ES6很容易想成是奥迪的电动S6。即便有了这个结果，蔚来去年还是开始在互联网大作ES型的广告，奥迪立刻警觉起来，向蔚来发去警告。去年秋季，奥迪将诉状递交到慕尼黑州法院，蔚来被起诉。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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