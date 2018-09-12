德语媒体：不再被孤立 远东好兄弟

(德国之声中文网)《曼海姆晨报》以"秀肌肉"为题，刊发评论指出，俄罗斯与中国本周举行的联合军演，并不只是想要展现军事力量。

"俄罗斯动用了其1/3的军队来参加此次超大规模的军演。而更值得注意的则是中国也派出了3000人的部队。俄中两国之间的接近，从此前的政治、经济层面拓展到了军事层面。中国不再像以往那样，只参与反恐、治安领域的军事合作，而是也参加战略战术上的军事演习。这可是新鲜事。要知道，俄罗斯本来只允许白俄罗斯、哈萨克斯坦等盟国深入了解本国军队，现在的做法显然是要说明，北京不再是战略竞争对手。"

"中国人和俄国人都有意愿去削弱美国的主导权，从而能够在世界上推行自己的规则。通过联合军演，中国人能够获悉俄罗斯人的战斗经验，而俄罗斯则向外界表明，获得新的盟友是多么地容易，并宣示打破西方对其的孤立。这也与莫斯科努力追求多极化世界的努力相吻合。"

卢森堡《日报》周六刊发了社论，注意到中国与俄罗斯现在成为的"新的最好的朋友"。文章以此为题，先盘点了一番西方国家对俄罗斯的孤立措施，随后指出，在这种局面下，普京在符拉迪沃斯托克召开东方经济论坛，拥抱习近平、安倍晋三等东亚国家领导人，就是理所当然的事了。

"尤其是中俄之间不断增强的友谊，必须引起欧盟的思考。这并不是说中国会给欧洲造成什么防务安全方面的麻烦，而只是因为经济实力迅速扩大的中国，留给欧洲侏儒的机会已经不多了。不久前，中非合作论坛北京峰会上，习近平向50多个非洲国家的领导人许诺再对非洲追加大笔投资。中国如今已经是非洲最主要的贸易伙伴。"

"现在，轮到了俄罗斯。地广人稀的俄罗斯远东地区，早已成为了中国的非正式省份，许多中国劳动力为这里带来了经济活力。在远东地区，中国已经是最大的投资者，而中国的影响力在今后几年不会衰减。俄罗斯将利用中国的力量来实现后续的发展。西方不给俄罗斯的东西，莫斯科都会从东方获得。"

"我们固然可以对俄罗斯领导层提出一切指责，但是不能指责他们不可理喻。东方的'新的最好朋友'也明白这一点。中俄之间的接近，不会是昙花一现。俄罗斯政治学者卢吉扬诺夫(Fjodor Lukjanow)在符拉迪沃斯托克的东方经济论坛上说，开弓没有回头箭。对于欧洲而言，这并不是十分令人愉快的消息。"

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