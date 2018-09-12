 德语媒体：不再被孤立 远东好兄弟 | 媒体看中国 | DW | 15.09.2018

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德语媒体：不再被孤立 远东好兄弟

为期一周的俄罗斯与中国联合军事演习仍然在进行中。周六的德语报刊评论版，深入分析了两国全方位加强合作对俄罗斯、中国以及欧洲造成的影响。

Russland, Wladiwostok: Wirtschaftsforum (Reuters/V. Smirnov)

(德国之声中文网)《曼海姆晨报》以"秀肌肉"为题，刊发评论指出，俄罗斯与中国本周举行的联合军演，并不只是想要展现军事力量。

"俄罗斯动用了其1/3的军队来参加此次超大规模的军演。而更值得注意的则是中国也派出了3000人的部队。俄中两国之间的接近，从此前的政治、经济层面拓展到了军事层面。中国不再像以往那样，只参与反恐、治安领域的军事合作，而是也参加战略战术上的军事演习。这可是新鲜事。要知道，俄罗斯本来只允许白俄罗斯、哈萨克斯坦等盟国深入了解本国军队，现在的做法显然是要说明，北京不再是战略竞争对手。"

"中国人和俄国人都有意愿去削弱美国的主导权，从而能够在世界上推行自己的规则。通过联合军演，中国人能够获悉俄罗斯人的战斗经验，而俄罗斯则向外界表明，获得新的盟友是多么地容易，并宣示打破西方对其的孤立。这也与莫斯科努力追求多极化世界的努力相吻合。"

Russland Vostok 2018 War Games | Flagge Russland, China, Mongolei (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

卢森堡《日报》周六刊发了社论，注意到中国与俄罗斯现在成为的"新的最好的朋友"。文章以此为题，先盘点了一番西方国家对俄罗斯的孤立措施，随后指出，在这种局面下，普京在符拉迪沃斯托克召开东方经济论坛，拥抱习近平、安倍晋三等东亚国家领导人，就是理所当然的事了。

"尤其是中俄之间不断增强的友谊，必须引起欧盟的思考。这并不是说中国会给欧洲造成什么防务安全方面的麻烦，而只是因为经济实力迅速扩大的中国，留给欧洲侏儒的机会已经不多了。不久前，中非合作论坛北京峰会上，习近平向50多个非洲国家的领导人许诺再对非洲追加大笔投资。中国如今已经是非洲最主要的贸易伙伴。"

"现在，轮到了俄罗斯。地广人稀的俄罗斯远东地区，早已成为了中国的非正式省份，许多中国劳动力为这里带来了经济活力。在远东地区，中国已经是最大的投资者，而中国的影响力在今后几年不会衰减。俄罗斯将利用中国的力量来实现后续的发展。西方不给俄罗斯的东西，莫斯科都会从东方获得。"

"我们固然可以对俄罗斯领导层提出一切指责，但是不能指责他们不可理喻。东方的'新的最好朋友'也明白这一点。中俄之间的接近，不会是昙花一现。俄罗斯政治学者卢吉扬诺夫(Fjodor Lukjanow)在符拉迪沃斯托克的东方经济论坛上说，开弓没有回头箭。对于欧洲而言，这并不是十分令人愉快的消息。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/Zuma Press/Planet Pix/A. Nikolsky)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    练兵场

    9月11日至17日，名为“东方-2018”（Vostok-2018）的联合军演在俄罗斯远东地区展开。俄罗斯总统普京亲临现场。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    规模超前

    俄罗斯国防称，此次军演规模空前，就连1981年苏联时期的那场大规模军演也无法与其同日而语。参与演习的包括大约30万名军人、1000架飞机、36000辆战车以及多达80艘舰艇。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    红旗飘飘

    俄罗斯的邻国中国和蒙古也参加了演习。中国方面派出了3000名士兵以及900台武器装备，包括数架飞机和直升机。

  • Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin und Xi Jinping besuchen das russische Kinderzentrum Ocean (Reuters/M. Metzel)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    习近平缺席

    之前在符拉迪沃斯托克参加“东方经济论坛”的习近平，在与普京友好互动之后，却没有留下来出席军演阅兵。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    入围“实战核心”

    俄罗斯和中国从2003年以来共同参加了超过30次军演。这次是中国第一次在战略层面上加入演习。有专家分析，中国一直希望被邀请参加军事演习的"实战核心"部分，而不仅仅是局限在警员或反恐训练领域。

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    面包会有的

    普京在国防部长绍伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫（左）陪同下，视察野战食堂。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    军队现代化

    西方评论人士认为，今年远东的军演是俄罗斯军队现代化努力的一部分。图为军方人员正在装载防空导弹装置。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    大规模对抗操演

    专家将演习描述为冷战后最大的全球“对抗彩排”，目的是检验俄罗斯展开大规模冲突的能力。图为Tsugol训练基地的俄军的Ka-52型直升机。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/Screen grab/Ministry of Defence of the Russian Federation)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    两栖登陆

    此次演习在西伯利亚东部地区及包括日本海、白令海和鄂霍次克海在内的五个训练区举行。俄罗斯太平洋和北方舰队也参与其中。图为俄海军两栖登陆舰亚历山大·奥特拉科夫斯基号（Alexander Otrakovsky）。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/A. Yereshko)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    西边不亮东边亮

    欧安组织关于限制成员国常规武装部队规模文件使俄罗斯西部的军队规模受到限制。因此历来东部地区的演习和兵力规模大于西部的演习。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    放飞

    无人机也在西伯利亚远东地区的这次演习中一显身手。图为俄军士兵准备让无人机升空。

    作者: 叶宣


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外部链接

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9月11日至17日，俄罗斯冷战后最大规模的军事演习在该国远东地区展开。中国也参与其中。西方评论人士认为，此次演习是俄罗斯向美国“秀肌肉”。

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