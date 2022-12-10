德语媒体：不再强大的中国更危险

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以"中国被压弯了腰 - 进入了一段不见尽头衰落期的中国将让局势更加危险"为题，刊发由英国《经济学人》杂志前总编Bill Emmott撰写的客席评论。文章指出，中国经济在今后很长一段时间内将持续疲软，而这并非仅仅因为疫情。

"在疫情的绝大部分时间段，中国都关闭着边境，其领导层看起来相当怡然自得。在中国人眼中，美国、英国、欧盟面对新冠病毒的表现恰恰证明了中国体制的优越性以及西方不可避免的衰落命运。"

"中国确实在疫情前期取得了不错的疫苗研发成就。2021年，两家中国企业合计生产了全球近一半的新冠疫苗，中国也随之推动'疫苗外交'，为穷国供应疫苗。而且，中国本来就是这些国家的最主要贷款提供国。到了2022年2月4日，习近平和普京还确认了中俄战略伙伴关系，把终结西方主导国际体系作为共同目标。"

"这一切都曾让中国看起来像赢家，但是如今一切都已经改变。动态清零防疫策略已经基本上失败，这主要归因于中国产疫苗效力偏低、中国老年人接种率低下等因素。在西方国家，新冠重症率、死亡率已经大幅降低，但是中国却没能实现这一点。"

疫情之下 中国经济气喘吁吁

"而且，中国经济也为严苛防疫付出了高昂代价，中国的国际形象也受到损害：疫苗外交宣告失败，北京还要面对许多受援国的债务危机问题。更不用说俄乌战争爆发导致中国在中俄战略伙伴关系中的尴尬姿态。"

"即便当前的防疫放宽措施能够持续，中国经济也不太可能快速恢复以往的强大。因为中国经济面临另外两大打击。近年来，中国房地产业和建筑业在GDP中占比相当高，有些分析人士认为占比近三成。现在，许多城市的房地产正在崩盘。尽管国资控股的银行业能够避免中国出现严重的金融失稳，但是房地产业对经济增长的拉动效应却依然会消失，而且这很可能持续很多年。"

"另一大打击是：中国在今年夏天经历了严重的高温干旱，造成了许多人受灾，也造成了水力发电大幅减产。在全球能源价格冲击面前，中国并没有很好的基础条件，尽管俄罗斯能以打折价向中国供应能源。"

"中国的衰弱有可能只是暂时的，今后有望获得一定程度的恢复。但是我们也知道，由于老龄化因素，中国经济飞速增长的时代已经结束。而且，尽管在人工智能、监控技术方面取得巨大进步，但是中国科技总体上依然大幅落后西方，尤其是在半导体领域。"

"这应该引起我们的不安。长期以来，外界都认为中国不太可能武力攻台，因为中国有得是时间去等待。可是如今中国经济疲软、科技依然落后、人口正在老龄化，这很可能意味着：攻打台湾会越等越难。"

"我们盼望，中国不会用民族主义攻击姿态来平衡当前的衰弱。但是盼望本身并不是一种战略。亚洲邻国以及所有西方国家必须要为最坏情况做好准备，而不是寄希望于美好场景。俄乌战争的教训就是：一个衰弱的超级大国有时会比一个强大的超级大国更加危险。"

柏林出版的《世界报》以"欧盟天然气封顶机制只会让能源更贵而非更便宜"为题，刊发评论认为，欧盟新出台的对天然气设定价格上限的政策，会导致外国卖家不愿把能源卖给欧洲，而是转手给更有利可图的国家，到头来的赢家反而会是中国。

"价格封顶机制的后果将十分荒诞：它会让欧洲的能源更贵而非更便宜。许多正在欧洲海岸线外徘徊的液化天然气运输船可能很快就会转向亚洲，因为中国的经济正在从清零防疫中苏醒，很快就会展现出其原有的巨大能源饥渴。"

"偏偏是共产党人愿意以市场价格购买，而所谓的资本主义西方国家却把计划经济、价格操纵当作治病的药方。可悲的是，这场围绕全球紧缺之天然气的抢购竞赛，其结果是可以预料的。若想降低欧洲消费者的能源开支，欧洲各国本应该组成采购联盟，并且通过页岩气等技术提升本土天然气开采量，而非对价格进行政治操控。"

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