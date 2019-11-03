德语媒体：不值一驳的论点

(德国之声中文网）上周，德国联邦议院曾讨论过香港局势，议员们就是否应当支持香港民主运动展开激辩。德国《商报》刊登的一篇客座评论称，如果德国不能公开支持香港民主运动，就无异于向北京发出明确信号，即德国是可以收买的。这篇题为《不值一驳的论点》的评论指出：

"讨论中的有些观点实在是华而不实，不值一驳。左翼党人利比希（Stefan Liebich）说，当年英国殖民者从中国抢走了香港，现在这一悲剧已经成为历史，我们应当为此高兴。然而事实却是，香港的悲剧恰恰是从北京统治开始的。

"历史问题的政治正确观念不应当和今天的自由抗争混为一谈。利比希对来自香港的呼救声充耳不闻，却引用德皇威廉1900年向北京派遣德国远征军时发表的匈奴演说：'你们要毫不留情地打败他们，不留战俘，格杀勿论。'

"这同习近平前不久要让分裂分子'粉身碎骨'的说辞颇有几分异曲同工之妙。利比希这番话无非是想说，我们历史上有过错，所以现在就应当三缄其口。然而作为德国人，但愿他明白一个道理，即今天的沉默，就可能是明天的罪过。"

评论认为，虽然这些议员的说辞各不相同，有人反对暴力、有人反对港独，也有人要求为殖民历史忏悔，然而，种种说辞的背后，他们担心的事情只有一个，那就是千万不能得罪中国这个重要的贸易伙伴。评论写道：

"一个不争的事实是，香港的自由抗争也是我们的抗争。因为我们也面对着同样一个超级大国，民主和人权在这个国家被贬为'西方的假消息'。从长远看，这也是一场事关整个地球的抗争，即便没有一带一路，我们的星球也早已变得满目疮痍。

"如果我们不为香港发声，那无疑是向中国发出了明确的信号，即我们的良心是可以收买的，我们能够接受这样一个新的世界格局：普世人权只是摆设，就像共产主义在中国只是摆设一样。"

"不懂中国"

近两年来，德国学术界、外交界以及人权组织都对中国即将启用的"社会信用评分系统"有过诸多的讨论。但德国政府回复联邦议院相关质询的回复却显示出，德国政府对中国这一影响深远的社会实验几乎一无所知，也毫无应对措施。《世界报》题为《联邦政府看不懂中国》的报道写道：

"德国民间机构和企业及其工作人员也将受到影响。但德国外交部对绿党相关质询的回复却显示出，德国政府对此几乎没有任何准备。政府在回复的前言中指出，中国已经出台了'部分'奖惩方案。然而众所周知的事实却是，中国已经完成了内容广泛的奖惩条目，也已根据评分采取了首批处罚措施。社会信用信息中心的年度报告指出，2018年有1750万中国人无法购买飞机票，大约550万人次不得乘坐火车。被列入黑名单的理由包括，探视父母次数过少、闯红灯次数频繁或者在社交媒体里批评政府。

"绿党质询的重点是，这一评分系统会对德国企业产生何种影响。八月底公布的消息显示，2020年起，这一评分系统将适用于所有企业，当然也包括德中合资企业。德国政府对此显然并不知情。被问及如果德国企业被登录黑名单会有什么后果时，德国政府回应到：'被登上公开的所谓黑名单的后果目前尚无法预估。' 事实上，公司代表都被以号码形式登记在册，一旦公司'犯错'此人就将面临后果。联邦议院人权委员会绿党籍委员鲍泽表示：'现在就已经有公司因犯规行为而被登录黑名单，所以这已经不是一个假设的问题。一些德国企业也遇到了麻烦，大多数情况下，都是因为他们没有履行报告义务。'"

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