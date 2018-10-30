德语媒体：下调汇率是软弱的表现

（德国之声中文网）从年初到现在，中国股票指数已经下跌了大约30%，人民币相对美元贬值达10%，而一系列市场数据也难以给人带来信心。有鉴于此，中国政府正在重振经济的措施，以缓解中美贸易争端以及房市降温带来的负面影响。《新苏黎世报》以《中国努力维持币值稳定》为题报道了这一最新进展。文章写道：

政府采取措施后，中国股市已略有回升，国际股市的氛围也因而有所好转。但与此同时，人民币仍面临巨大的压力。今年以来，人民币对美元的汇率一直在下跌，而同其他币种的跌幅甚至更大，比如对瑞士法郎的汇率下跌了近12%。周三，对美元的汇率一度逼近七元，这是十年以来的最低汇率。有鉴于此，中国有关当局略显紧张也就不足为奇了。业内人士表示，虽然资金外流还不算太严重，但人民币的信誉则令人担忧。一方面，中国政府在努力减少民营领域的债务问题，另一方面，稍有风吹草动，就立即采取刺激措施，两者看上去似乎很不协调。

然而情急之下，人们总是会想出不同寻常的应对办法，这一点在中国也不例外。周三，中国人民银行宣布，将于下周在香港发行短期央票。这样做的目的显然是离岸人民币市场提供支持，并使做空人民币的押注失去吸引力。专业人员表示，首批发行的央票规模虽然很小，但其信号意义却不容忽视。显然政府要将人民币汇率稳定在一美元兑七元人民币的水平上。

长期以来，让本国货币主动贬值一直被看作是刺激本国经济发展的灵丹妙药，因为这样一来，出口就会变得更加活跃。不过，《法兰克福汇报》评论文章称，这种通过货币贬值提升竞争力的做法已经过时了。这篇题为《下调汇率是软弱的表现》的评论写道：

表面上看起来，中国的做法似乎是可以理解的。作为对特朗普增加关税的回应，中国降低汇率会使本国出口产品在美国市场上继续保持竞争力。

然而事实却是，人民币贬值对中国人来说是一个坏消息。因为这是中国投资者更多购买境外投资产品，不信任本国资本市场的信号。

此外，从中国工业界的角度而言，人民币贬值也是一件糟糕的事情。因为，原材料进口会因而变得昂贵，进口商的盈利也因此变得更少。这也正是近来中国股市疲软的根本原因。下调汇率有利经济的老想法，显然已经不合时宜了。

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