 德语媒体：下调汇率是软弱的表现 | 媒体看中国 | DW | 01.11.2018

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德语媒体：下调汇率是软弱的表现

一段时间以来，人民币汇率是否会继续下滑，还是能趋于稳定，一直受到广泛关注。德语报章也对这一话题展开深入探讨。

China Finanzmarkt Juni 2013 (ChinaFotoPress/Getty Images)

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上週，美国没有将中国列为汇率操纵国。如果美国下修认定标准，则可能有机会。这样有可能会为贸易战翻开新的一页。 (22.10.2018)

美国总统特朗普再次发出对全部中国输美产品施加惩罚性关税的威胁。与此同时，几个月来“跌跌不休”的人民币“破七”似乎已经是迟早的事情。 (30.10.2018)

（德国之声中文网）从年初到现在，中国股票指数已经下跌了大约30%，人民币相对美元贬值达10%，而一系列市场数据也难以给人带来信心。有鉴于此，中国政府正在重振经济的措施，以缓解中美贸易争端以及房市降温带来的负面影响。《新苏黎世报》以《中国努力维持币值稳定》为题报道了这一最新进展。文章写道：

政府采取措施后，中国股市已略有回升，国际股市的氛围也因而有所好转。但与此同时，人民币仍面临巨大的压力。今年以来，人民币对美元的汇率一直在下跌，而同其他币种的跌幅甚至更大，比如对瑞士法郎的汇率下跌了近12%。周三，对美元的汇率一度逼近七元，这是十年以来的最低汇率。有鉴于此，中国有关当局略显紧张也就不足为奇了。业内人士表示，虽然资金外流还不算太严重，但人民币的信誉则令人担忧。一方面，中国政府在努力减少民营领域的债务问题，另一方面，稍有风吹草动，就立即采取刺激措施，两者看上去似乎很不协调。

然而情急之下，人们总是会想出不同寻常的应对办法，这一点在中国也不例外。周三，中国人民银行宣布，将于下周在香港发行短期央票。这样做的目的显然是离岸人民币市场提供支持，并使做空人民币的押注失去吸引力。专业人员表示，首批发行的央票规模虽然很小，但其信号意义却不容忽视。显然政府要将人民币汇率稳定在一美元兑七元人民币的水平上。

China Kursrutsch an den Börsen (Reuters/China Daily)

今年以来，中国股市已下跌近30%。

长期以来，让本国货币主动贬值一直被看作是刺激本国经济发展的灵丹妙药，因为这样一来，出口就会变得更加活跃。不过，《法兰克福汇报》评论文章称，这种通过货币贬值提升竞争力的做法已经过时了。这篇题为《下调汇率是软弱的表现》的评论写道：

表面上看起来，中国的做法似乎是可以理解的。作为对特朗普增加关税的回应，中国降低汇率会使本国出口产品在美国市场上继续保持竞争力。

然而事实却是，人民币贬值对中国人来说是一个坏消息。因为这是中国投资者更多购买境外投资产品，不信任本国资本市场的信号。

此外，从中国工业界的角度而言，人民币贬值也是一件糟糕的事情。因为，原材料进口会因而变得昂贵，进口商的盈利也因此变得更少。这也正是近来中国股市疲软的根本原因。下调汇率有利经济的老想法，显然已经不合时宜了。

 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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