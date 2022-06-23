 德语媒体：下一任外长也许不再是战狼 | 媒体看中国 | DW | 27.06.2022

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德语媒体：下一任外长也许不再是战狼

《法兰克福评论报》认为，今年二十大召开过后，中国的外交政策会有微调；《新苏黎世报》阐述中国在俄乌战争中可能看到的教训。

China Peking Außenminister Wang Yi

DW.COM

过去几周，由美国带头的国际社会开始针对中国在新冠疫情初期「失职」的部分展开问责，中国政府也透过「战狼式外交」展开反击。在中美关系渐趋对立的前提下，中国历史学家章立凡认为，中美领导人是因为各自有需求，才会采取对抗的方式来交涉。

长时间以来，北京同华盛顿和布鲁塞尔一直争端不断，而对于这种紧张关系的产生，中国的战狼外交官们可以说"功不可没"。

一场侵略战争使得俄罗斯在乌克兰深陷泥潭，而这对北京有关台湾问题的思考有何参考意义？分析人士指出，从如何与西方打 “信息战”，到如何使用震慑手段迅速制服台湾军力——中国的战略分析师正在从乌克兰战争的案例中吸取教训。

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》分析认为，虽然中国尚在乌克兰战争问题尚支持着好友俄罗斯，但可能今秋这一路线就可能出现细微的变动。

"一般可以确定，现年72岁的外交掌舵人杨洁篪因年纪关系退出外交领导层，接班的可能是王毅。不确定的是，谁来接替王毅，此前，常常有人推论副外长乐玉成是合适的人选。

但是，59岁的乐玉成被调遣到另一个不太重要的位置上。观察家认为，此举为中国的乌克兰政策释放出一个信号，因为乐玉成能说一口流利的俄语，苏联时代曾在那里工作过。习近平同普京的关系热络起来后，乐玉成也被提升为中国外交部副部长。俄乌战争爆发后，乐玉成曾表示支持普京的立场。

'乐玉成被调离外交系统的决定，可能反映了中共高层对过于亲俄的忧虑。俄罗斯侵略乌克兰的战争损害了同西方的关系，削弱了世界经济'，亚欧集团中国问题分析员托马斯（Neil Thomas）不久前对彭博社如是说。他认为，中国需要有能力妥善处理同美国和欧盟关系的领导干部。

不是乐玉成，那谁来接替王毅升任中国外长呢？这仍是一个悬而未决的问题。已有一些人名进入关注的视野，比如国台办刘洁一，另一名副外长马朝旭。他们二人没有牵扯上'战狼外交'的问题，同乐玉成不同，他们二人都有在西方长期工作的经验：马朝旭在英国和比利时，刘洁一则在瑞士，并先后被任命为中国驻联合国大使。

今年秋天举行的20大过后，中国外交部是否增加对俄罗斯的批评力度，尚待观察，尤其是习近平还将在金字塔权力的顶端继续留任多年的情况下。"

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj, Präsident | Schalte G7-Gipfel in Schloss Elmau | mit Olaf Scholz, Bundeskanzler

被认为弱小乌克兰，成功保卫了首都基辅，乌总统呼吁西方更多军援

中国可在俄乌战争中吸取的教训

瑞士《新苏黎世报》分析中国在俄乌战争中可能看到的教训，但同时指出，战争的发展不一定改变中国的基本国策。

"第一个教训是，虽然中国的军事实力在纸上占据优势，但军事力量的对比，并非完全取决于军力优势，它更容易受到被侵略人民誓死抵挡意志的影响。一直认为弱小乌克兰一方，在强大的俄罗斯军队的进攻面前，却成功保卫了首都基辅。基辅和东部城市哈尔科夫都是同样的例子。在目前顿巴斯的疲劳战中，乌军仍占领着大部地区。军事优势不可高估，这对北京而言不啻是一警钟。

俄乌战争给北京的第二个教训是西方的回应。中国的鹰派一直把美国担心的与俄罗斯爆发核大战，解读为华盛顿不愿直接介入台海冲突。这也可能解释拜登不断重申'会武力协防台湾'的用意，就是要打破中方的幻想。此外，欧洲不愿快速、坚定地制裁俄罗斯的能源领域，北京可能理解成，西方不愿付出高昂的经济代价同专制体制迎面作战。

北京是否将俄军的困境同自身的军事力量联系起来考虑，或者拒绝这样的比较，从外界很难判断。今后重要的是，为防患于未然，要不断告诫北京，发动侵略战争的代价是高昂的。"

观看视频 06:12

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

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