德语媒体：上海的遭遇 中国的困境

（德国之声中文网）《明镜周刊》周六（4月9日）发表文章《我们还能再坚持一周》（ »Wir halten noch eine Woche durch«）。记者Christoph Giesen 和Georg Fahrion指出上海的特殊之处："拥有数百万人口的中国城市被快速封控的消息，世界可能已经都习以为常了。但上海不同于其它城市：这个中国最大的都市拥有2600万居民，是该国的金融和服务中心，也是许多公司、最重要的证券交易所和世界最大港口的所在地。上海比中国任何一个其它城市的国际化和联网程度都高。它的停滞将在全球范围内造成影响。"

此外，文章接着介绍："上海的行政管理被认为可能是中国最高效的。之前，其他城市在发生疫情时封锁了整个街区，而上海只限于封锁个别楼房，按照中国的标准，这是一个繁琐的程序。上海当局的能力使该市的公共生活在疫情期间受到的限制比其他地方要少--而且这个城市也一度鲜有病例。这种做法被视为中国清零策略后的防疫措施蓝图。"

坚持清零的原因

但是，作者笔锋一转："如果连高度发达的上海都不能避免这样的奥密克戎(omicron)大规模染疫潮，那么怎么能相信中国其他地方不会很快发生同样的情况，包括在严防死守的首都北京？"

文章在结尾处认为："中国目前看来并不会放弃清零策略。一方面，因为该国领导层想拯救自己的宣传，即中国是唯一一个控制住新冠疫情的国家。另一方面，因为如果新冠病毒失控，可能会产生非常严重的后果。大约有1.3亿60岁以上的中国人尚未或没有完全接种疫苗。同样不容乐观的是：相比西方的mRNA疫苗，中国的灭活疫苗针对奥密克戎变异株的保护效率更低。而且出于政治原因，中国仍未批准西方疫苗的使用。"

"缺乏自然免疫"

德国《威悉信使报》周六也认为中国不会很快改变清零政策，发表评论文章"缺乏自然免疫（Es fehlt an natürlicher Immunität）"。文章提到了中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）的警告："如果中国有点不适，世界其他地方的供应链都会大病一场。"文章同时指出，中国欧盟商会华南区分会主席高志豪（Klaus Zenkel）承认，清零政策"在过去保证了我们的安全"，"而现在同样的政策正在扼杀我们"。

然而，文章作者Andreas landwehr和Florian Schwiegershausen继续写道，中国不会很快改变策略，"因为相关成本会很高：如果中国突然想要像其他国家一样'与病毒共存'，其并不发达的医疗卫生系统将会崩溃。根据不同的估计，这将造成数万或数十万人死亡。"

《威悉信使报》的文章如此描述"中国的困境"："中国的十几亿人口缺乏自然免疫力，因为到目前为止鲜有疫情发生……虽然按照国际标准，中国的疫苗接种率很高，但大批中国老人依旧尚未或没有完全接种疫苗。"

文章最后引用柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）Max Zenglein的说法总结："中国坚持其目前的防疫策略，也与中国领导人的政治表述有关，即它能比其他国家更好地应对这种大流行病。这就是观察人士预计中国不会很快改变策略的原因。"

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