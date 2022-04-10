德语媒体：上海民众担心断粮

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》报道称，上海市的防疫政策变得越来越激进，已经到了癫狂的地步。而这些措施带给民众的痛苦，也在与日俱增。这篇题为《最富有的中国城市正在担心挨饿》的文章写道：

"尽管民众已苦不堪言，但严格的禁足措施何时结束仍无定期。因为周日发布的疫情报告显示，市区内再度登记到了大约两万五千多个新增病例。不过，鉴于越来越多的不寻常现象，这类官方数据还是需要谨慎对待：比如东海养老院在疫情爆发后的一周之内，已出现十多起死亡病例，但它们并没有被纳入官方的统计数据。

封锁措施造成的附带损失极其惊人：按照廖晓辉（音译）医生的说法，已有大约两千个糖尿病患者受封城状态影响而去世。禁足措施相当严厉，以至于很多患者即便出现紧急情况也无法前往医院接受诊治。即便侥幸到了医院，如果无法出示阴性的核算检测证明，还是无法获得医疗救助。

相关的网络文字都会遭到审查删除。不过，一些陷入绝境的居民所拍摄的视频则因流入境外平台而得以幸存。这样一段视频中，有名男子在小区中高喊：'我吃什么？喝什么？你们要把人逼死吗？'有个女邻居出面劝慰，他回应道：'我无所谓了，让共产党把我抓走吧。共产党哪里去了？你们这些畜生!'"

激进的防疫措施引发了越来越多的不满。一些无法证实真伪的视频显示有居民冲入超市哄抢食品，民众同防疫人员发生暴力冲突的画面也层出不穷。文章写道：

"享有部分特权的外国人当中，对缺乏透明度的防疫政策也颇多不满。一名已在上海生活多年的德国人说：'我们只是被告知，不能离开公寓了。'他表示，隔离第一天他收到了政府派送的蔬菜，从那天开始，他就靠着这些囤积的食物在过活。他说：'在上海是否富裕的标志已不再是是否拥有LV皮包，而是看你有多少蔬菜。'

外交圈里传来的消息称，上海市政府很担心这座城市的国际声誉会毁于一旦，为此承受着巨大压力：一方面他们要对付来自民间的不满情绪，另一方面，又要严格执行党中央的清零政策。一名外交官说到，这是一个无解的难题。"

封城状态下，上海出现的各种乱象，也引起了《新苏黎世报》的关注。报道写道：

"为上海市民提供足够的食品是最大的难题。美团和叮咚买菜等快递服务现在只接受大客户订单。上海静安区的一名女性居民称：'订购外卖服务，我从来没有成功过。'她希望政府能够尽快送来食物，'否则我就只能饿死了。'现在政府宣称要确保每家每周获得一些蔬菜和肉类，但这一数量显然不能满足需要。

问题并不是食物不能满足供应，而是上海地区的物流运输陷入了混乱局面。不断有大车司机和仓库员工被送去隔离。由于四处管卡林立，上海市内的载重车交通受到严重阻碍。这种局面造成的后果是：一些仓库里的食品正在腐烂变质。

为了度过难关，很多市民们都在想法自救。一些人在微信中建立了团购群，以便凑够订货的数量。"

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