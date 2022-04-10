 德语媒体：上海民众担心断粮 | 媒体看中国 | DW | 11.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：上海民众担心断粮

短短数天时间里，上海 - 这座中国最繁华最国际化的城市已经变成了一座死城。这座人口两千多万的大城市显然没有为封城状态做好充分准备，食品供给正在出现问题，人们的不满情绪也在迅速蔓延。人们担心，如果下周还不放松管制，填饱肚子将会成为问题。

Coronavirus China | Lockdown in Shanghai

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》报道称，上海市的防疫政策变得越来越激进，已经到了癫狂的地步。而这些措施带给民众的痛苦，也在与日俱增。这篇题为《最富有的中国城市正在担心挨饿》的文章写道：

"尽管民众已苦不堪言，但严格的禁足措施何时结束仍无定期。因为周日发布的疫情报告显示，市区内再度登记到了大约两万五千多个新增病例。不过，鉴于越来越多的不寻常现象，这类官方数据还是需要谨慎对待：比如东海养老院在疫情爆发后的一周之内，已出现十多起死亡病例，但它们并没有被纳入官方的统计数据。

封锁措施造成的附带损失极其惊人：按照廖晓辉（音译）医生的说法，已有大约两千个糖尿病患者受封城状态影响而去世。禁足措施相当严厉，以至于很多患者即便出现紧急情况也无法前往医院接受诊治。即便侥幸到了医院，如果无法出示阴性的核算检测证明，还是无法获得医疗救助。

相关的网络文字都会遭到审查删除。不过，一些陷入绝境的居民所拍摄的视频则因流入境外平台而得以幸存。这样一段视频中，有名男子在小区中高喊：'我吃什么？喝什么？你们要把人逼死吗？'有个女邻居出面劝慰，他回应道：'我无所谓了，让共产党把我抓走吧。共产党哪里去了？你们这些畜生!'"

曾经繁华拥挤的上海变得一片寂静。

曾经繁华拥挤的上海变得一片寂静。

激进的防疫措施引发了越来越多的不满。一些无法证实真伪的视频显示有居民冲入超市哄抢食品，民众同防疫人员发生暴力冲突的画面也层出不穷。文章写道：

"享有部分特权的外国人当中，对缺乏透明度的防疫政策也颇多不满。一名已在上海生活多年的德国人说：'我们只是被告知，不能离开公寓了。'他表示，隔离第一天他收到了政府派送的蔬菜，从那天开始，他就靠着这些囤积的食物在过活。他说：'在上海是否富裕的标志已不再是是否拥有LV皮包，而是看你有多少蔬菜。'

外交圈里传来的消息称，上海市政府很担心这座城市的国际声誉会毁于一旦，为此承受着巨大压力：一方面他们要对付来自民间的不满情绪，另一方面，又要严格执行党中央的清零政策。一名外交官说到，这是一个无解的难题。"

DW.COM

官方稱對上海戰勝新一輪疫情充滿信心，但相較於官方強調的正能量，中國社群網絡近日卻爆發多波抱怨方艙醫院亂象的發文。

“上海副市长哽咽发言”见诸多家媒体的同时也登上了新浪微博的热搜榜，但是这番景象似乎并没有博来中国网民的同情。同时，美国国务院就疫情提醒本国公民中国当地“任意执法”。

随着严格封锁政策的实施，上海东海老年护理医院发生多起死亡事件。有专家认为，因为科学防疫让位于政治运动，清零政策失去了讨论的空间。

封城状态下，上海出现的各种乱象，也引起了《新苏黎世报》的关注。报道写道：

"为上海市民提供足够的食品是最大的难题。美团和叮咚买菜等快递服务现在只接受大客户订单。上海静安区的一名女性居民称：'订购外卖服务，我从来没有成功过。'她希望政府能够尽快送来食物，'否则我就只能饿死了。'现在政府宣称要确保每家每周获得一些蔬菜和肉类，但这一数量显然不能满足需要。

问题并不是食物不能满足供应，而是上海地区的物流运输陷入了混乱局面。不断有大车司机和仓库员工被送去隔离。由于四处管卡林立，上海市内的载重车交通受到严重阻碍。这种局面造成的后果是：一些仓库里的食品正在腐烂变质。

为了度过难关，很多市民们都在想法自救。一些人在微信中建立了团购群，以便凑够订货的数量。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Policemen and staff workers get tested for the coronavirus disease (COVID-19) at a makeshift nucleic acid testing centre inside barriers of an area under lockdown amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Shanghai, China March 24, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

上海疫情持续严峻 中国批美国“无端指责” 10.04.2022

虽已采取严格的封控政策，上海的新增确诊病例依旧持续攀升。中国外交部对美方的旅游警告作出回应。面对民众反应的供保难题，当局不断释放解决意愿。

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a keynote address for the 2022 World Economic Forum virtual session in Beijing, Monday, Jan. 17, 2022. Xi called Monday for greater world cooperation against COVID-19 and pledged to send an additional 1 billion doses of vaccine to other countries, while urging other powers to discard a Cold-War mentality at a time of rising geopolitical tensions — a veiled swipe at the United States. (c) Huang Jingwen/XinHua/AP/picture allaince

德语媒体：习近平的平行世界 08.04.2022

新冠疫情爆发至今，已经两年有余。世界各国陆续放松防疫措施之际，中国的疫情管控却变得越来越严苛。种种迹象显示，对中国领导层来说，突显中国社会制度的优越性已经超越了防控病毒传播本身。

Aged patients receive medical treatment at Zhongshan Hospital of Fudan University in Shanghai, China, 16 March 2012. Chinas efforts to overhaul the worlds biggest healthcare system and the increased medical care demanded by a more prosperous and aging nation will push costs higher, according to Health Minister Chen Zhu in an interview earlier this month. Chen said Chinas total healthcare spending could rise from 5 percent of GDP to maybe 6 to 7 percent in the next few years. That spending has been fueled by efforts to extend health coverage to all of Chinas 1.3 billion people and by a rise in chronic diseases such as lung cancer, stroke, heart disease and diabetes. picture-alliance/dpa

部分上海老人 为清零政策付出生命代价 09.04.2022

随着严格封锁政策的实施，上海东海老年护理医院发生多起死亡事件。有专家认为，因为科学防疫让位于政治运动，清零政策失去了讨论的空间。