德语媒体：三年内德国移动网将同中国脱钩？

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，内政部有关在移动网络中严格限制中国组件的计划虽然姗姗来迟，但也实属必要，也凸显了上一届德国政府在网络安全问题上的疏忽大意。这篇题为《网络安全不再幼稚》的评论写道：

"来自圈内人士的消息称，联邦政府内显然有人希望'立即全面'禁止在安全相关领域使用中国产组件，但他们同时也不得不承认，就目前掌握的情况来看，这样做将会导致'网络运营商受到相当大的限制'。换言之，德国政府内一些部门认为，中国组件构成了极大的风险，应当立即予以全面清除，但由于担心网络正常运行会受到威胁，他们只好暂时作罢。

有鉴于此，现在提出的建议，尽管比此前的历次建议更进了一步，但从安全政策角度来看，它仍只是又一个折中方案：德国政府之所以无法出台更为坚决的措施，是因为长期以来德国网络运营商一直将宝全部押在来自中国的网络技术之上，已经积重难返，而这也是因为柏林一直没有出台明确的规定。在5G网建设方面，德国已经对中国产生了严重的依赖性，而解除依赖也已变得困难重重。有一点现在就可以肯定，德国将为此付出昂贵的代价。

事实上，至少在四年前，中国组件暗藏的安全风险就已显而易见。也许今天这一风险变得更加严重，但即便是在当时的情况下，出台禁止或拆除中国组件的措施也完全是有合情合理的。"

评论指出，正是运营商贪图中国组件的价格和技术优势，以及德国政府不愿得罪中国的心态，造就了今天的尴尬局面。

"移动网络运营商的做法也并不光彩。德国政府和安全专家曾一再向他们发出警告。企业内部的调查也完全可以得出这样的结论：即来自中华人民共和国的设备会给德国网络带来安全风险。

但尽管如此，他们仍将经济利益置于网络安全之上。现在网络运营商一脸无辜，并发出威胁称，政府的决定有可能会使网络建设进程被延迟，他们甚至在筹划索赔事宜。这种做法至少令人感到费解。"

对于欧盟对中国电动车开展反补贴调查的计划，《法兰克福汇报》发表评论称：

"相关措施出台的时间顺序颇有几分讽刺：上周先是欧盟委员会宣布，将对来自中国的进口电动车展开调查，因为这些电动车涉嫌受到中国政府的慷慨补贴。而现如今，欧盟反补贴调查的幕后推手之一，巴黎却郑重其事地宣布，购买电动车时的政府奖励将会进行'调整'，今后这类补贴将不再适用于来自中国的电动车，从而构成了对本土汽车企业事实上的照顾。"

"不将国家的金钱拱手送给中国企业，并鼓励企业在法国本土进行生产，这样的动机当然完全可以理解。但这种公然的保护主义倾向却是极其危险的。毕竟，最近一段时间以来，欧洲在提供补贴方面也毫不吝啬。有鉴于此，欧洲政界与其将矛头指向本已乱象环生的国际贸易，倒不如集中精力做好自家的功课：为所有的市场参与者改善投资环境。"

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